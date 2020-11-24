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"Жахливий сморід, нічого не працює, простирадл немає. Українське спадщина погіршилася", - Поклонська про стан лікарень в окупованому Криму. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Колишня глава кримської окупаційної прокуратури, а нині депутатка російської Держдуми Наталія Поклонська розповіла про жахливий стан лікарень в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за словами Поклонської "українська спадщина лише погіршилася".

"Якщо просто зайти в ту-таки євпаторійську, сакську, білогірську, бахчисарайську ви побачите, що там, та українська спадщина, якою всі обурюються, вона лише погіршилася. Ще гірше стало ... Запах в цій лікарні - це не лікарня пахне ... це жахливий сморід, нічого не працює, немає елементарних білих простирадл", - заявила Поклонська.

Читайте також: Прокуратура АРК оголосила Поклонській дві підозри за кількома статтями, також вона фігурує в низці розслідувань, за якими підозри не оголошувалися

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+145
Это не вонь - это руский дух
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24.11.2020 10:18
+113
за шесть лет засрали так, что десятилетиями отмывать придётся.
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24.11.2020 10:15
+102
курва
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24.11.2020 10:14
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Интересно. а до прихода паклонской в больницу там воняло?
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25.11.2020 07:40 Відповісти
А причем здесь Украина,ведь как мне помнится Крым был автономной республикой из своим парламентом и бюджетом.Кроме того что ,,большая земля,,посылаля субсидии ни на что влияния не имела.
Так что Украину нехер в чем-то обвинять,создали в Крыму говнобазу сами чиновники а за эти годы уже все засрали.
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25.11.2020 08:13 Відповісти
С иконкой оно легче будет.
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25.11.2020 08:18 Відповісти
денег нет...! но вы держитесь...! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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25.11.2020 08:46 Відповісти
Как это все приятно слышать) Еще камни с неба в родную гавень и полна коробочка)
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25.11.2020 09:43 Відповісти
та зовсім не тхне, це не сморід. То просто бюст Миколи ІІ замироточіл.
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25.11.2020 10:17 Відповісти
ЭТО У НЕЁ ЗУБ ГНИЛОЙ ВОНЯЕТ, ПОТОМУ ЧТО С ХЙЛОМ ЦЕЛОВАЛАСЬ !)
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25.11.2020 10:40 Відповісти
Воняет говоришь...А камни...Пробовали??? "Жахливий сморід, нічого не працює, простирадл немає. Українське спадщина погіршилася", - Поклонська про стан лікарень в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 6645
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25.11.2020 10:54 Відповісти
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