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ПЛР залишається основним методом виявлення коронавірусу, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що тестування методом полімеразної ланцюгової реакції в Україні залишається основним методом діагностики COVID-19.

Про це Ляшко повідомив у зверненні на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ПЛР-тести залишаються основними саме для лабораторної діагностики коронавірусної хвороби.

"Потужності державних лабораторій дозволяють тестувати всіх, кого направляють лікарі. Не чекайте вдома із симптомами по 5-10 днів", - зазначив Ляшко.

Він також закликав українців при перших ознаках ГРВІ звертатися до лікаря, а в разі відмови в проведенні тестування дзвонити на гарячу лінію 0 800 60 20 19.

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Автор: Анастасія Потіха
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Вже хочеться шматком асфальту тріснути цього Ляшка по кабіні, щоб чучерепки луснули. ПЦР остается главным методом выявления коронавируса, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1760
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24.11.2020 12:09 Відповісти
"Мощности государственных лабораторий позволяют тестировать всех, кого направляют врачи. Не ждите дома с симптомами по 5-10 дней", - отметил Ляшко.

Краще постійте в чергах на вулиці при температурі 0...+2 пару годин, доки здасте тест...
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24.11.2020 12:10 Відповісти
Зелена влада не здатна нічого організувати.
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24.11.2020 12:12 Відповісти
А потім ще чекайте на результат днів 8, і ніяка швидка до вас вже не поїде, якшо серце рапптом прихвате.
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24.11.2020 12:47 Відповісти
Люди, не жмотитесь на ПЦР, благодаря которым вы можете или выздороветь через 3 дня, как Таран, или вообще не заболеть, как Арахамия. Ну, и МОЗу помочь материально тоже надо.
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24.11.2020 12:43 Відповісти
 
 