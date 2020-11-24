ПЛР залишається основним методом виявлення коронавірусу, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО
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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що тестування методом полімеразної ланцюгової реакції в Україні залишається основним методом діагностики COVID-19.
Про це Ляшко повідомив у зверненні на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ПЛР-тести залишаються основними саме для лабораторної діагностики коронавірусної хвороби.
"Потужності державних лабораторій дозволяють тестувати всіх, кого направляють лікарі. Не чекайте вдома із симптомами по 5-10 днів", - зазначив Ляшко.
Він також закликав українців при перших ознаках ГРВІ звертатися до лікаря, а в разі відмови в проведенні тестування дзвонити на гарячу лінію 0 800 60 20 19.
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