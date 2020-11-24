Майже 70% переселенців потребують житла, 27% - побоюються виселення через неможливість платити за оренду, - Денісова. ВIДЕО

За оцінками міжнародних організацій, забезпечення житлом потребують майже 70% внутрішньо переміщених осіб в Україні, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"За приблизними оцінками, за державної підтримки житло отримали близько 1% ВПО. У той же час, за оцінками міжнародних організацій, забезпечення житлом потребують майже 70% ВПО", - сказала Денісова у вівторок під час презентації своєї спецдоповіді "Реалізація права внутрішньо переміщених осіб на житло", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Разом з тим вона підкреслила, що на державному рівні досі немає офіційних даних щодо потреб ВПО в житлі. При цьому відсутня інформація про кількість ВПО, яким житло було надано за підтримки держави або органів місцевого самоврядування.

"За весь час внутрішнього переміщення ні на загальнодержавному, ні на місцевому рівні так і не ухвалено середньо- і довгострокових рішень, необхідних для вирішення житлових проблем громадян, які стали жертвами конфлікту ... Близько 60% живуть в орендованому житлі, з них принаймні 27% відзначають ризики виселення в зв'язку з неможливістю сплачувати орендну плату", - заявила Денісова.

Також дивіться: Переселенці пікетували ОП з вимогою відновити роботу житлових програм: "Ми вдома, але без будинку!". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За її словами, недостатні обсяги адресної допомоги ВПО для покриття витрат проживання "спонукає їх повертатися на території, де їм потенційно може загрожувати небезпека". При цьому Денісова звернула увагу, що близько 65% переселенців, які повернулися жити на тимчасово окуповані території, - це люди старше 60-ти років.

Вона також згадаєте, що 1,5 мільйона громадян України (близько 3%) були змушені залишити місця свого проживання і переселитися в інші регіони країни в зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації.