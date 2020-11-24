Майже 70% переселенців потребують житла, 27% - побоюються виселення через неможливість платити за оренду, - Денісова. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
За оцінками міжнародних організацій, забезпечення житлом потребують майже 70% внутрішньо переміщених осіб в Україні, повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
"За приблизними оцінками, за державної підтримки житло отримали близько 1% ВПО. У той же час, за оцінками міжнародних організацій, забезпечення житлом потребують майже 70% ВПО", - сказала Денісова у вівторок під час презентації своєї спецдоповіді "Реалізація права внутрішньо переміщених осіб на житло", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Разом з тим вона підкреслила, що на державному рівні досі немає офіційних даних щодо потреб ВПО в житлі. При цьому відсутня інформація про кількість ВПО, яким житло було надано за підтримки держави або органів місцевого самоврядування.
"За весь час внутрішнього переміщення ні на загальнодержавному, ні на місцевому рівні так і не ухвалено середньо- і довгострокових рішень, необхідних для вирішення житлових проблем громадян, які стали жертвами конфлікту ... Близько 60% живуть в орендованому житлі, з них принаймні 27% відзначають ризики виселення в зв'язку з неможливістю сплачувати орендну плату", - заявила Денісова.
За її словами, недостатні обсяги адресної допомоги ВПО для покриття витрат проживання "спонукає їх повертатися на території, де їм потенційно може загрожувати небезпека". При цьому Денісова звернула увагу, що близько 65% переселенців, які повернулися жити на тимчасово окуповані території, - це люди старше 60-ти років.
Вона також згадаєте, що 1,5 мільйона громадян України (близько 3%) були змушені залишити місця свого проживання і переселитися в інші регіони країни в зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації.
Будь ласка, зачекайте...
Программисты выехали сами и жен и детей вывезли.Один в Голландии, двое - в Берлине.
Не?
фотки с бабулями возле танков и плакатами "не хотим кормить нахлебников из ЕС" распространять не надо. Лишний раз спалишься как российской пропагандист - для того эти фотки и снимались.
А у меня знакомые переселенцы первыми в добробаты вступили.
Те кто остались под оккупацией-предатели,сволочи.Те,кто выбрали Украину,потеряв все в жизни-тоже сволочи,валите назад...
Смотрите,чтоб вам не пришлрсь пережить потерю имущества.Иногда случаеться...у особо борзых.
Сейчас у эителей Луганона, понятно, в головах насрано. Но весной 14 года луганчане 99% луганчан сидело дома, и ждало смотреть по телику шоу зачистки Альфой здания СБУ. Не дождались и свалили.
И правильно сделали.
В Луганске остались те кому ехать ну совсемуж некуда. Так что, учитывая, что государство не может помочь переселенцам (и понятно -у нас тяжелая ситуация) никто не имеет права упрекать тех кто там остался.
А тем кто уехал надо помочь.
а то когда я читаю, какие все "луганчане плохие" и только и делали что "звали Путина", можно подумать что у нас реально гражданская война, а не война Украины с армией России, посланной Путиным.
А вы тут поносите ВСЕХ переселенцев с Донбасса, которые бежали как раз от российской агрессии.
Так что болен не я, а те кто в ваше говнище верят и хавают за чистую монеты, пропагандон ты ольгинский.
Так и не поняли кто виноват в катастрофе Донбасса ?
Значит мне должны дать квартиру?
А твоя методичка вже застаріла.
На дочекаєтесь, сволота москальська!!!!!!
Все печально.
Житла ніхто нікому не дасть. Бо це гроші, ті в кого вони є, зазвичай не схильні ділитись. А спільні гроші платників податків в Україні не покривають навіть суспільних потреб. Тож до приватних справа ніколи не дійде.
Прошло 6 лет.По прежднему слышу-предатели,сволочи,быдло...
Приезжала проведать старенькую мать в Донецк-я там бандеровка,предатель,сволочь.Здесь-тоже.
Спасибо,соотечественники...