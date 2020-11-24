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РФ продовжує поставляти озброєння на окуповані території Донбасу, - розвідка. ВIДЕО

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РФ продовжує поставляти озброєння на окуповані території Донбасу, - розвідка. ВIДЕО

Російська Федерація продовжує поставляти на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях озброєння та інше військове майно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

Так, за даними української розвідки, з початку листопада з території РФ залізничним та автомобільним транспортом через неконтрольовані Україною ділянки кордону до з’єднань і частин оперативного угруповання російсько-окупаційних військ завезено понад 2,5 тис. тонн пального.

Водночас противником серед особового складу з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів і населення тимчасово окупованої території розповсюджується неправдива та викривлена інформація про можливість "масштабного наступу" підрозділів Об’єднаних сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці окупованої частини Донецької області отримують смс з вимогою з'явитися до "військкомату", - ЗМІ. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Надо еще дальше с нашей земли отвести ВСУ, да, зельц? Что там козырь ермак приказал?
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24.11.2020 13:21 Відповісти
Не надо быть великим разведчиком чтобы это понимать.. иначе бы лугандония уже давно саморозсосалась...
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24.11.2020 13:23 Відповісти
Так нужно ж обращаться в ООН, чтобы вместно озабоченности объявили рашке общественное порицание.
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24.11.2020 13:50 Відповісти
Кому це цікаво? ЗЕзідент, з холуями, все одно буде торочити про розведення військ, відкриття нових КПП і вільну економічну зону ордло.
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24.11.2020 13:51 Відповісти
ото новина. це, може, одне зеленське на всю Україну впевнене, що війна закінчилась й "тасторона" жадає обійнятися, поплакати та "проститьетихукров".
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24.11.2020 13:54 Відповісти
И чего в этом ненормального?
Поставляет своим войскам.
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24.11.2020 14:13 Відповісти
Ну впрочем ничего нового.
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24.11.2020 19:25 Відповісти
вот к примеру до войны в Украине платили хорошии деньги для утилизации старых боеприпасов у Мордора их еще больше и платить не надо а просто скидывать на ордло а деньги предназначеные для утилизации платить пополченцам...это бизнес детка
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25.11.2020 08:50 Відповісти
 
 