Через 8-10 днів після початку клінічних проявів COVID-19 пацієнт уже не заразний, - експерт МОЗ Дубров. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
Хвора на коронавірус людина через 8-10 днів після прояву симптомів уже не є заразною.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram "Коронавірус.Інфо", про це повідомив експерт Міністерства охорони здоров'я Сергій Дубров.
"COVID-дослідження свідчать, що через 8-10 днів після початку клінічних проявів COVID-19 пацієнт уже не є заразним, навіть якщо під час ПЛР-тестування виявляють фрагменти вірусу", - зазначив Дубров.
За словами експерта, 10 днів - це вже той термін, коли можна говорити, що перехворіла людина не є контагіозною (заразною. - Ред.).
Топ коментарі
+8 Fjall_Raven
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+7 Владэк
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+4 LIV LIV
показати весь коментар24.11.2020 18:14
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Он сча всю аферу спалит.