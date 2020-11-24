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Через 8-10 днів після початку клінічних проявів COVID-19 пацієнт уже не заразний, - експерт МОЗ Дубров. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

Хвора на коронавірус людина через 8-10 днів після прояву симптомів уже не є заразною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram "Коронавірус.Інфо", про це повідомив експерт Міністерства охорони здоров'я Сергій Дубров.

"COVID-дослідження свідчать, що через 8-10 днів після початку клінічних проявів COVID-19 пацієнт уже не є заразним, навіть якщо під час ПЛР-тестування виявляють фрагменти вірусу", - зазначив Дубров.

За словами експерта, 10 днів - це вже той термін, коли можна говорити, що перехворіла людина не є контагіозною (заразною. - Ред.).

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
если поциент умер через 11-12 дней после первых проявлений ковид, то нужно ли его тогда хоронить в чёрном полиэтиленовом мешке, при условии если родственники и знакомые, пришедшие на похорона, соблюдают между собой предписанную дистанцию и носят маски?
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24.11.2020 16:09
+7
Кто что хочет - тот то и говорит... Главное - уверенно и с важным видом...
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24.11.2020 16:03
+4
По моему, этот вброс для того, чтобы как-то прикрыть подозрительно быстрое выздоровление Зели. Как с Оманом, долго думали как отмазать, потом что-то промычали.
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24.11.2020 18:14
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І що тепер з цим робити?
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24.11.2020 15:55 Відповісти
Кому, что вздумается. Каша в головах!
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24.11.2020 15:57 Відповісти
интересно а как заражались врачи и умирали потом от незаразных что за бред....
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24.11.2020 16:55 Відповісти
Іноземні дослідження говорять що під час прояву симптомів коронавірус вже не передається, бо живий коронавірус блокує імунну відповідь організму. А якщо з'явились симптоми то вже коронавірус неактивний.
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24.11.2020 21:00 Відповісти
але не факт, що виживе...
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24.11.2020 16:00 Відповісти
Кто что хочет - тот то и говорит... Главное - уверенно и с важным видом...
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24.11.2020 16:03 Відповісти
если поциент умер через 11-12 дней после первых проявлений ковид, то нужно ли его тогда хоронить в чёрном полиэтиленовом мешке, при условии если родственники и знакомые, пришедшие на похорона, соблюдают между собой предписанную дистанцию и носят маски?
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24.11.2020 16:09 Відповісти
єто жесть, я участвовал
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24.11.2020 16:11 Відповісти
В Киеве вроде запретили даже отпевать в церкви
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24.11.2020 16:42 Відповісти
"Послє дєсяті дней болєзні пацієнт уже нє заразний" - сказав експерт Дуб...Потім подумав і глубокомислєнно додав - "но самий нєзаразний пацієнт када он уже в зємлє"...
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24.11.2020 16:56 Відповісти
То есть без проявления этих симптомов... больной не заразен вообще?))
Он сча всю аферу спалит.
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24.11.2020 17:12 Відповісти
Мне интересно как это проверяли, что пациент уже не заразен. Неужели нашлись добровольцы, которые пытались от него заразиться и ничего у них не получилось?
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24.11.2020 17:26 Відповісти
Ну... просили дышать на пробник. С которого потом анализировали микрокапли мокроты. И видели кол-во частиц ковид в них.
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24.11.2020 17:32 Відповісти
Интересно чем анализировали. Если ПЦР тестами, то как тогда проверяли на заразность? Если есть другие анализаторы, то почему используют ПЦР тесты?
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24.11.2020 17:39 Відповісти
><
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24.11.2020 18:53 Відповісти
Зачем проверять на заразность мокроту, если в ней вирус не обнаружен???
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25.11.2020 02:29 Відповісти
По моему, этот вброс для того, чтобы как-то прикрыть подозрительно быстрое выздоровление Зели. Как с Оманом, долго думали как отмазать, потом что-то промычали.
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24.11.2020 18:14 Відповісти
Зебешник з дєрмаком в Оман літав на кремлядську стрєлку
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24.11.2020 22:02 Відповісти
 
 