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Двоє чоловіків продавали підроблені продукти в інтернеті, правовласникам завдано збитків більш ніж на 3 млн грн, - кіберполіція. ВIДЕО

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У власному інтернет-магазині чоловіки продавали контрафакт під виглядом продукції відомих українських виробників. Внаслідок протиправних дій правовласникам завдано збитків більш ніж на 3 мільйони гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції НПУ, правоохоронці викрили двох осіб у незаконному використанні товарних знаків.

"Встановлено, що двоє чоловіків налагодили виробництво фальсифікованих продуктів харчування. У цехах і складських приміщеннях незаконно виготовляли спеції, дріжджі, кондитерські та макаронні вироби. Товар фасували в упаковки з назвами і логотипами відомих українських виробників. Для реалізації такої продукції чоловіки створили власний інтернет-магазин. Крім цього, фальсифікат продавали на інтернет-майданчиках оголошень. За попередніми підрахунками, фігуранти завдали правовласникам понад 3 мільйони гривень збитків", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці провели десять санкціонованих обшуків за місцями проживання правопорушників, в їхніх автомобілях і за місцем виготовлення і зберігання фальсифікованої продукції.

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Як речові докази вилучено понад 11 тонн сировини для виготовлення контрафакту, упаковки з логотипами українських торгових марок, обладнання для фасування і готова до продажу підроблена продукція.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
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Топ коментарі
+11
Чистый аккуратный цех. Ни следа антисанитарии... Но! Видно с полицией или прокуратурой не поделились! Забавно, как на видео полицай выбивает пробойником сендвич-панель пластиковой двери, а потом за ручку открывает дверь - ну дебилы! Еще один забавный момент - вооруженные до зубов полицаи в тяжелой экипировке идут брать штурмом коммерсов вся вина которых - выпуск специй под чужой торговой маркой! Они не убийцы, не насильники, даже не грабители!!! Чуваки просто работали!!! Эти придурки от Авакова еще бы с танком приехали на задержание! Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара - капец какое тяжелейшее преступление!!!
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24.11.2020 17:50
+4
Конечно тяжкое. Они ведь с ними не делились, а без мусорской "крыши" работать - тягчайшее преступление.
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24.11.2020 18:23
+2
І заради цього нам треба кібермусарню утримувати?
Простий мусор не може викрити таких страшних злочинців?
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24.11.2020 19:57
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"А потом кто-то стукнул,и огрёб я квадратик всего ."(с) Двое мужчин продавали поддельные продукты в интернете, правообладателям нанесен ущерб более чем 3 млн грн, - киберполиция - Цензор.НЕТ 6867 Двое мужчин продавали поддельные продукты в интернете, правообладателям нанесен ущерб более чем 3 млн грн, - киберполиция - Цензор.НЕТ 7971
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24.11.2020 17:35 Відповісти
Но вот однажды к нам прислали очень честного, Чекиста Вергова из оргыска известного. Мы все порюхались и всю нашу малину В сибирь в столыпинских на каторгу свезли.
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24.11.2020 17:43 Відповісти
В оригіналі було

ЧЕКИСТА ВЕРНОГО И ЗОРКОСТЬЮ ИЗВЕСТНОГО
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24.11.2020 18:51 Відповісти
По какой статье чалились? Двое мужчин продавали поддельные продукты в интернете, правообладателям нанесен ущерб более чем 3 млн грн, - киберполиция - Цензор.НЕТ 172
Я всю жизнь знала что верного и зоркого. Но тут решила проверить себя и нате вам.

Токарев Вилли «Держи вора». Видно после развала СССР Вергова поставили.
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24.11.2020 19:16 Відповісти
просто колись на цих, тоді ще підпільних, піснях ціле покоління виросло, і лунали вони з дуже багатьох магнітофонів, не обов'язково й сидіти було...
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25.11.2020 06:39 Відповісти
і що таке "оргыска"? Двоє чоловіків продавали підроблені продукти в інтернеті, правовласникам завдано збитків більш ніж на 3 млн грн, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 6348
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25.11.2020 06:41 Відповісти
душат малый бизнес
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24.11.2020 17:44 Відповісти
Чистый аккуратный цех. Ни следа антисанитарии... Но! Видно с полицией или прокуратурой не поделились! Забавно, как на видео полицай выбивает пробойником сендвич-панель пластиковой двери, а потом за ручку открывает дверь - ну дебилы! Еще один забавный момент - вооруженные до зубов полицаи в тяжелой экипировке идут брать штурмом коммерсов вся вина которых - выпуск специй под чужой торговой маркой! Они не убийцы, не насильники, даже не грабители!!! Чуваки просто работали!!! Эти придурки от Авакова еще бы с танком приехали на задержание! Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара - капец какое тяжелейшее преступление!!!
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24.11.2020 17:50 Відповісти
Конечно тяжкое. Они ведь с ними не делились, а без мусорской "крыши" работать - тягчайшее преступление.
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24.11.2020 18:23 Відповісти
Двоє чоловіків продавали підроблені продукти в інтернеті, правовласникам завдано збитків більш ніж 3 млн грн, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 3909 наладили производство фальсифицированных продуктов питания

Вони були неякісні ?
Докази!
Погано розфасовані ? По обладнанню та іншому -ні !
Чим вони були гірші від продукции известных украинских производителей ?
Таки Україні до Китаю ще розвиватися та рости Двоє чоловіків продавали підроблені продукти в інтернеті, правовласникам завдано збитків більш ніж 3 млн грн, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 7266
Там просто виготовляють речі високотехнологічні та пишуть на них назву бренду Двоє чоловіків продавали підроблені продукти в інтернеті, правовласникам завдано збитків більш ніж 3 млн грн, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 2888
Та ,деколи проблеми по якості є ..., але по ціні Двоє чоловіків продавали підроблені продукти в інтернеті, правовласникам завдано збитків більш ніж 3 млн грн, - кіберполіція - Цензор.НЕТ 2032бренд не цікавий.
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25.11.2020 00:07 Відповісти
І заради цього нам треба кібермусарню утримувати?
Простий мусор не може викрити таких страшних злочинців?
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24.11.2020 19:57 Відповісти
 
 