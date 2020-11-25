Двоє чоловіків продавали підроблені продукти в інтернеті, правовласникам завдано збитків більш ніж на 3 млн грн, - кіберполіція. ВIДЕО

У власному інтернет-магазині чоловіки продавали контрафакт під виглядом продукції відомих українських виробників. Внаслідок протиправних дій правовласникам завдано збитків більш ніж на 3 мільйони гривень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції НПУ, правоохоронці викрили двох осіб у незаконному використанні товарних знаків.

"Встановлено, що двоє чоловіків налагодили виробництво фальсифікованих продуктів харчування. У цехах і складських приміщеннях незаконно виготовляли спеції, дріжджі, кондитерські та макаронні вироби. Товар фасували в упаковки з назвами і логотипами відомих українських виробників. Для реалізації такої продукції чоловіки створили власний інтернет-магазин. Крім цього, фальсифікат продавали на інтернет-майданчиках оголошень. За попередніми підрахунками, фігуранти завдали правовласникам понад 3 мільйони гривень збитків", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці провели десять санкціонованих обшуків за місцями проживання правопорушників, в їхніх автомобілях і за місцем виготовлення і зберігання фальсифікованої продукції.

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Як речові докази вилучено понад 11 тонн сировини для виготовлення контрафакту, упаковки з логотипами українських торгових марок, обладнання для фасування і готова до продажу підроблена продукція.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.