Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Спецпризначенці Військової служби правопорядку пройшли поглиблений курс підготовки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Владислава Назаркевича для АрміяInform.

"Це поглиблений курс охорони особливо важливих персон, – розповідає заступник начальника Навчального центру Військової служби правопорядку у Львові майор Олександр Борщевський. – Ми проводили його з колегами – інструкторами військової поліції армії Литви. Курс включає модулі "Виживання і дії в екстремальних умовах", "Кінологія", "Поглиблена топографія", "Поведінка в полоні", "Взаємодія з гелікоптером". Триває він місяць. Пройшли його 16 офіцерів підрозділів спецпризначення Військової служби правопорядку ЗСУ".





Навчання включало три етапи: теорія, практичні заняття і завершальна польова фаза, яка є іспитом для слухачів. Її проводили на полігоні, в умовах дикої природи. Інструктори вже не навчали й не підказували, а тільки оцінювали дії слухачів. За сценарієм, на завершальному етапі слухачі курсу мали опинитись у тилу противника та зустріти там "особливо важливу персону" - наприклад, військовополоненого, громадянина, якому загрожує небезпека, інформатора.

Завдання групи на цьому етапі – непомітно вийти на зустріч з VIP-персоною у визначене місце. Далі – начебто противник виявляє спецпризначенців і важливу персону та бере їх у полон.

"Під час модуля "Поведінка в полоні" навчаємо слухачів поводитися так, аби залишитись живими і при цьому видати якомога менше секретів, – каже керівник групи українських інструкторів. – Здійснити втечу, отримати важливу для себе інформацію навіть у полоні. Тематика модулю включає всі ці та інші необхідні знання і навички".

Вже "у полоні", з мішком на голові, без верхнього одягу, слухачі мають застосувати все, чого навчилися. Одне із завдань – за лічені секунди побачити карту, виокремити найважливіші позначки та запам’ятати їх.

"Кожний військовослужбовець вивчає під час своєї кар’єри топографію. Однак спецпризначенцю цих загальних знань замало, – продовжує керівник групи українських інструкторів. – На модулі "Поглиблена топографія" ми навчаємо більшого. Ці навички допомагають слухачам дуже швидко бачити найважливіше на картах та краще орієнтуватися на місцевості".

Далі за сценарієм – втеча з полону

"Усі розуміють, що втікачі не будуть мати ані взуття, ані верхнього одягу, ані їжі, ані грошей, – каже один з інструкторів курсу. – Але є достатньо способів, аби знайти собі таку-сяку одежу. І ми розповідаємо на заняттях про кожен із них. Далі вже справа слухача, що саме обрати, аби одягнутися. Так і зі взуттям. Його, до речі, можна зробити навіть з пластикових пляшок".

На цьому етапі слухачі мають застосовувати всі знання, здобуті під час модуля "Виживання і дії в екстремальних умовах".

Декілька днів слухачі жили на лоні природі. Облаштовували місце для ночівлі, фільтрували брудну воду для пиття, використовуючи мох, пісок та вугілля, шукали їжу.





Ще один цікавий момент – долання водної перешкоди. Слухачі робили пліт і весло для греблі. Також групам довелося ще й тікати від переслідування противника з використанням службових собак.

"Протистоянню службовим собакам присвячений модуль "Кінологія", – каже керівник групи українських інструкторів. – Головний його принцип – знати всі прийоми з арсеналу кінологів і їхніх псів. І тоді пробувати використати їхні найслабші місця, аби заплутати слід чи перемогти собаку у сутичці".

Наприкінці вишколу слухачі мали вийти на місце зустрічі з гелікоптером та евакуюватися за допомогою системи "Канат 1".