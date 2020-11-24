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Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Спецпризначенці Військової служби правопорядку пройшли поглиблений курс підготовки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Владислава Назаркевича для АрміяInform.

"Це поглиблений курс охорони особливо важливих персон, – розповідає заступник начальника Навчального центру Військової служби правопорядку у Львові майор Олександр Борщевський. – Ми проводили його з колегами – інструкторами військової поліції армії Литви. Курс включає модулі "Виживання і дії в екстремальних умовах", "Кінологія", "Поглиблена топографія", "Поведінка в полоні", "Взаємодія з гелікоптером". Триває він місяць. Пройшли його 16 офіцерів підрозділів спецпризначення Військової служби правопорядку ЗСУ".

Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах 01
Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах 02

Навчання включало три етапи: теорія, практичні заняття і завершальна польова фаза, яка є іспитом для слухачів. Її проводили на полігоні, в умовах дикої природи. Інструктори вже не навчали й не підказували, а тільки оцінювали дії слухачів. За сценарієм, на завершальному етапі слухачі курсу мали опинитись у тилу противника та зустріти там "особливо важливу персону" - наприклад, військовополоненого, громадянина, якому загрожує небезпека, інформатора.

Завдання групи на цьому етапі – непомітно вийти на зустріч з VIP-персоною у визначене місце. Далі – начебто противник виявляє спецпризначенців і важливу персону та бере їх у полон.

"Під час модуля "Поведінка в полоні" навчаємо слухачів поводитися так, аби залишитись живими і при цьому видати якомога менше секретів, – каже керівник групи українських інструкторів. – Здійснити втечу, отримати важливу для себе інформацію навіть у полоні. Тематика модулю включає всі ці та інші необхідні знання і навички".

Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах 03

Вже "у полоні", з мішком на голові, без верхнього одягу, слухачі мають застосувати все, чого навчилися. Одне із завдань – за лічені секунди побачити карту, виокремити найважливіші позначки та запам’ятати їх.

"Кожний військовослужбовець вивчає під час своєї кар’єри топографію. Однак спецпризначенцю цих загальних знань замало, – продовжує керівник групи українських інструкторів. – На модулі "Поглиблена топографія" ми навчаємо більшого. Ці навички допомагають слухачам дуже швидко бачити найважливіше на картах та краще орієнтуватися на місцевості".

Далі за сценарієм – втеча з полону

"Усі розуміють, що втікачі не будуть мати ані взуття, ані верхнього одягу, ані їжі, ані грошей, – каже один з інструкторів курсу. – Але є достатньо способів, аби знайти собі таку-сяку одежу. І ми розповідаємо на заняттях про кожен із них. Далі вже справа слухача, що саме обрати, аби одягнутися. Так і зі взуттям. Його, до речі, можна зробити навіть з пластикових пляшок".

На цьому етапі слухачі мають застосовувати всі знання, здобуті під час модуля "Виживання і дії в екстремальних умовах".

Декілька днів слухачі жили на лоні природі. Облаштовували місце для ночівлі, фільтрували брудну воду для пиття, використовуючи мох, пісок та вугілля, шукали їжу.

Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах 04
Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах 05

Ще один цікавий момент – долання водної перешкоди. Слухачі робили пліт і весло для греблі. Також групам довелося ще й тікати від переслідування противника з використанням службових собак.

"Протистоянню службовим собакам присвячений модуль "Кінологія", – каже керівник групи українських інструкторів. – Головний його принцип – знати всі прийоми з арсеналу кінологів і їхніх псів. І тоді пробувати використати їхні найслабші місця, аби заплутати слід чи перемогти собаку у сутичці".

Наприкінці вишколу слухачі мали вийти на місце зустрічі з гелікоптером та евакуюватися за допомогою системи "Канат 1".

Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах 06
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Топ коментарі
+12
Маячня якась! Який спецназ? Кого спецназ? Чому вони з мішками на головах? Керівництво військової служби правопорядку потрібно звільнити та примусово лікувати від ідіотизму!
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24.11.2020 18:54
+6
Тобто основна стратегія нинішньої Зебільної влади це здача в полон.
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24.11.2020 18:57
+4
Згода, треба тренуватись допитувати сепарів у їх тилу.
Із досвіду американського спецназу, найдієвіший метод - мотузочка на голову і тихенько закручувати її на палочку
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24.11.2020 19:05
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Спецназ Военной службы правопорядка тренируют для действий в тылу врага и в плену на допросах.
"Это углубленный курс охраны особо важных персон, - Источник: https://censor.net/ru/v3232998

Спецназ Военной службы правопорядка тренируют для действий в тылу врага и в плену на допросах - Цензор.НЕТ 4583 Сказал, что предположительно, особо важные персоны окажутся в тылу врага.
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24.11.2020 18:52 Відповісти
Маячня якась! Який спецназ? Кого спецназ? Чому вони з мішками на головах? Керівництво військової служби правопорядку потрібно звільнити та примусово лікувати від ідіотизму!
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24.11.2020 18:54 Відповісти
Згода, треба тренуватись допитувати сепарів у їх тилу.
Із досвіду американського спецназу, найдієвіший метод - мотузочка на голову і тихенько закручувати її на палочку
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24.11.2020 19:05 Відповісти
Спецназ вже давно не розпалює ніяких багать та вогнищ і не будує ніяких лежаків, бо це демаскує позицію, і залишає сліди. Але схоже що спецназівці військової служби правопорядку в якості навчального пособія використовують фільми про Рембо та в'єтнамські тюрми.
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24.11.2020 20:13 Відповісти
Ні, це кацапські техніки ведення підривної діяльності в дебрях Тайги. подивись весь ютуб там такими спецами завалений. Мишибратья. То ж як не перейняти цінний досвід....
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24.11.2020 21:43 Відповісти
Чуєш, до то може розвідбат і тренується на вспшниках, як допитувати? Їх рихтують, мішки на голову вдягли, от вони й переймають досвід від тих вояків, котрі їх брали "у полон" п'яними в тилу. Тільки не в тилу ворога звичайно.
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24.11.2020 20:57 Відповісти
ВПЕРШЕ!!! вперше я з тобою однієї думки, експерде... от якби ще й на практиці тебе перевірити...
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24.11.2020 19:14 Відповісти
я так понял скоро цапов нам предъявят
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24.11.2020 18:56 Відповісти
Та не, тут наоборот. Они сами тренируются к предъявлению.
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24.11.2020 18:58 Відповісти
зебилы
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24.11.2020 19:03 Відповісти
Тобто основна стратегія нинішньої Зебільної влади це здача в полон.
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24.11.2020 18:57 Відповісти
Спецназ Военной службы правопорядка тренируют для действий в тылу врага и в плену на допросах - Цензор.НЕТ 2085 Правильно. И само попадание в плен тоже отработать. Чтобы, как по маслу, если доведётся.
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24.11.2020 18:57 Відповісти
це доробок і загальновійськова практика для юсаф... до речі ЗАСЕКРЕЧЕНА... а тут що?
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24.11.2020 19:16 Відповісти
плен,побег,выживание...должно быть больше активных действий по нейтрализации врага
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24.11.2020 19:00 Відповісти
Я б рюзький вивчив тільки б за те- щоб допитувати полоненних..
🤗
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24.11.2020 19:00 Відповісти
Они делают свою работу.Вы посто не совсем понимаете что ето за служба.В 2014 весной - к нам приехал майор СП - отслеживали подозрительную машину....тоесть все дороги и перемещения по Украине ета служба взяла под свой контроль.Им нужен спецназ - для обезвреживания диверсантов и т д.
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24.11.2020 19:03 Відповісти
Ты юморишь? "Все дороги и перемещения по Украине эта служба взяла под контроль"??? Каким образом это сопоставляется с нахождением в плену (!!?) с мешками на головах? "Они делают свою работу"??? Какую??? Очередную тупейшую показуху? Какой спецназ ВСП "в тылу врага"? Ещё и в плену! Сюрреализм полнейший.
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24.11.2020 20:09 Відповісти
Ну ты и наваливаешь! В 14-м году весной ВСП какую-то машину отслеживала! Которую у них же и угнали в Ровном? Кого они отслеживали? Где? Не весели.
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24.11.2020 21:00 Відповісти
Это не майор Арестович к вам приезжал? Вы его "забрасывали"?
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24.11.2020 21:04 Відповісти
весной 14-го такой службы в помине не было..!!- спалился ты, или тупой совсем...(((
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25.11.2020 02:06 Відповісти
Взагалі то ця інфа як і ці світлини мають бути закритою темою ... Не публічною
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24.11.2020 19:12 Відповісти
А з чого ж тоді сміятися? Розумієш, що вспшникам і сарматівцям в тому числі самим смішно з цього цирку. А багато тих хлопців, котрі там служать, проклинають цю службу.
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24.11.2020 21:03 Відповісти
..угомонись((( всп - всего-то военная полиция и какие там наххх секреты и закрытия...??!!!
..бухих и пьяных развозить..- оххх и тяжко-секрктная работенка...
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25.11.2020 02:09 Відповісти
Цирк на дроте. Прям вижу как наши сраные гавнокомандующие дали приказ высадить десант в тылу врага. Скорее нужно спецназ обучать отлавливать в нашем тылу врага.
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24.11.2020 19:16 Відповісти
Спецназ Военной службы правопорядка тренируют ?!
А.... !!! мои глаза...!!!!

В Тылу противника !?!?!

Что это сейчас было..?

Эти клоуны - для других задач !!! Вы чего !?

Да я любому язык развяжу, какая там тренировка "от допроса" !?
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24.11.2020 19:20 Відповісти
Спецназ Военной службы правопорядка тренируют для действий в тылу врага и в плену на допросах - Цензор.НЕТ 737
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24.11.2020 19:28 Відповісти
воопщето они должны следить за формой одежды в увале и пьяных всушников отлавливать....
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24.11.2020 19:29 Відповісти
Военная полиция, по-нормальному. Нужен ли им спецназ? Хз, чем они хуже остальных силовиков. Но, похоже руководство конторы таки слишком пересмотрело боевик "Джек Ричер"(с)
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24.11.2020 19:33 Відповісти
комрота?
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24.11.2020 19:50 Відповісти
Простой вопрос. С военной части сбежали 3 дезертира с оружием.Кто будет их задерживать? Вот вот - за ними отправят Военную полицию.А если сбежали десантники иди морская пехота....Вот для етого военной полиции и нужен спецназ.....Я могу привести еще несколько похожих примеров....А большинство коментаторов что тут сидят могут токо воздух сотрясать.
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24.11.2020 20:09 Відповісти
Предполагается, что 3 дезертира с оружием, а также десантники и морпехи будут сбегать в ЛДНР? Поэтому туда предполагается забрасывать спецназ ВСП, который непременно должен попасть в плен сам? Такова логика? Приведите "ещё несколько примеров".
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24.11.2020 20:25 Відповісти
..или взвод-рота вдв-морпехов-альфы и иже с ними в самоволовку разом дрыснут...))) Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах - Цензор.НЕТ 8555 = дядьку, не смешите мои тапочки........... Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах - Цензор.НЕТ 8555 = кошка маруська покотилася пузом кверху и мурчачит...)))
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25.11.2020 02:14 Відповісти
Очередной треш от командования ВСП. Совковой показухи с "патрулированием" во всей снаряге после введения карантина перешли к очередному этапу перехода на "стандарты НАТО": курсы по охране и сопровождению vip-персон в тылу врага(???) с последующим попаданием (или сдачей) ему в плен.
Пишущие здесь ответственные за это позорное промо "замполиты" службы - вы с водки перешли на соли?
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24.11.2020 20:18 Відповісти
Не знаю, возможно у литовских инструкторов и есть личный опыт попадания в плен на неведомых фронтах, которым они теперь щедро делятся, но предпочел бы иное. Например такую подпись к фото с вояками с мешками на головах: Захваченные спецназом ВСУ "языки" противника после дачи сведений готовятся к ликвидации.
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24.11.2020 20:20 Відповісти
написали бы.. военная полиция ..что бы люди мозгами не дымели ))
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24.11.2020 20:39 Відповісти
Даже так. Но где военная полиция, а где разведка. Бредятина какая-то в статье
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24.11.2020 20:58 Відповісти
В Україні маємо вже аж 57 (пятдесят сім!!!) спецназів різних відомств. Тлусті і вгодовані як кабанчики спецпризначенці паразитують на народних коштах і тренуються, тренуються і вже сьомий рік тренуються але ... повний нуль ефективного застосування. Мене особисто подібні повідомлення та "відосіки" дратують до сказу. А тим часом нормальні мужики мисливці їздять "на передок" відстрілювати кацапську шваль власним коштом в вільний від роботи час...
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24.11.2020 20:43 Відповісти
Тематика занятий просто супер. В тыл врага и сразу в плен Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах - Цензор.НЕТ 3193. И зачем эти навыки для бойцов занимающихся "охраной особо важных персон"? Неужели Зеленский в разведку собрался ? Тот еще разведчик
Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах - Цензор.НЕТ 6346
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24.11.2020 20:54 Відповісти
А этот "спецназ" пьяного командира бригады, который беспредельничает перед строем бригады, скрутит и доставит на Гауптическую вахту для вытрезвления и дачи показаний прокуратуре?
Или этот "спецназ" охраняет высокопоставленные жопы во время похода в рестораны или другие питейные заведения Сепародонецка?
Чтобы им не зарядили в табло крепкие украинские воины, которые тоже решили немного расслабиться?🤣🤣🤣
(война же у кого-то то в голове давно закончилась).
Может, в Збройных Силах Украины спецназ ВСП (наверное Войска Специального Призначення?😮 Или нет?) для хождения за линию фронта на день по несколько раз?

А может быть для того, чтобы впредь не повторилось 13.05.2019, когда в личном кабинете генерала Криштуна И.Л. был побит полковник Черняк А.И., который получил телесные повреждения от полковника Строканя И.В. (нанес несколько ударов кулаком в левое ухо)?
Вот тут-то бравые парни из ВСП тут как тут!
Налетят, заломают правого-виноватого а опосля разберутся, кто же тут посмел, понимаешь, воинскую дисциплину хулиганить😄!

...И это все за наш с вами, счёт.
А денежное жалование этих..., я думаю, если вам интересно, конечно, вы сможете узнать.
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24.11.2020 21:02 Відповісти
Адекватно и правдиво. Те полковники уже пропили мозги, раз пиарят такую неоднозначную показуху. Ведь многие же понимают суть происходящего. Это контрпродуктивно и вредно для службы в целом. ВСП - стагнирующее болото.
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24.11.2020 21:12 Відповісти
ВСП - військова спілка 3,14дорасів
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24.11.2020 21:47 Відповісти
правильно. такие курсы есть в во всех лучших армиях мира.
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24.11.2020 23:48 Відповісти
та ладно всп это вертухаи алкашей возить и на вокзале клофелинщиков гонять и срочников бывшаЯ комендатура ..ну тут спецура аля 16год
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25.11.2020 02:08 Відповісти
 
 