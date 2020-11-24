Спецпризначенців Військової служби правопорядку тренують для дій у тилу ворога і в полоні на допитах. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Спецпризначенці Військової служби правопорядку пройшли поглиблений курс підготовки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал Владислава Назаркевича для АрміяInform.
"Це поглиблений курс охорони особливо важливих персон, – розповідає заступник начальника Навчального центру Військової служби правопорядку у Львові майор Олександр Борщевський. – Ми проводили його з колегами – інструкторами військової поліції армії Литви. Курс включає модулі "Виживання і дії в екстремальних умовах", "Кінологія", "Поглиблена топографія", "Поведінка в полоні", "Взаємодія з гелікоптером". Триває він місяць. Пройшли його 16 офіцерів підрозділів спецпризначення Військової служби правопорядку ЗСУ".
Навчання включало три етапи: теорія, практичні заняття і завершальна польова фаза, яка є іспитом для слухачів. Її проводили на полігоні, в умовах дикої природи. Інструктори вже не навчали й не підказували, а тільки оцінювали дії слухачів. За сценарієм, на завершальному етапі слухачі курсу мали опинитись у тилу противника та зустріти там "особливо важливу персону" - наприклад, військовополоненого, громадянина, якому загрожує небезпека, інформатора.
Завдання групи на цьому етапі – непомітно вийти на зустріч з VIP-персоною у визначене місце. Далі – начебто противник виявляє спецпризначенців і важливу персону та бере їх у полон.
"Під час модуля "Поведінка в полоні" навчаємо слухачів поводитися так, аби залишитись живими і при цьому видати якомога менше секретів, – каже керівник групи українських інструкторів. – Здійснити втечу, отримати важливу для себе інформацію навіть у полоні. Тематика модулю включає всі ці та інші необхідні знання і навички".
Вже "у полоні", з мішком на голові, без верхнього одягу, слухачі мають застосувати все, чого навчилися. Одне із завдань – за лічені секунди побачити карту, виокремити найважливіші позначки та запам’ятати їх.
"Кожний військовослужбовець вивчає під час своєї кар’єри топографію. Однак спецпризначенцю цих загальних знань замало, – продовжує керівник групи українських інструкторів. – На модулі "Поглиблена топографія" ми навчаємо більшого. Ці навички допомагають слухачам дуже швидко бачити найважливіше на картах та краще орієнтуватися на місцевості".
Далі за сценарієм – втеча з полону
"Усі розуміють, що втікачі не будуть мати ані взуття, ані верхнього одягу, ані їжі, ані грошей, – каже один з інструкторів курсу. – Але є достатньо способів, аби знайти собі таку-сяку одежу. І ми розповідаємо на заняттях про кожен із них. Далі вже справа слухача, що саме обрати, аби одягнутися. Так і зі взуттям. Його, до речі, можна зробити навіть з пластикових пляшок".
На цьому етапі слухачі мають застосовувати всі знання, здобуті під час модуля "Виживання і дії в екстремальних умовах".
Декілька днів слухачі жили на лоні природі. Облаштовували місце для ночівлі, фільтрували брудну воду для пиття, використовуючи мох, пісок та вугілля, шукали їжу.
Ще один цікавий момент – долання водної перешкоди. Слухачі робили пліт і весло для греблі. Також групам довелося ще й тікати від переслідування противника з використанням службових собак.
"Протистоянню службовим собакам присвячений модуль "Кінологія", – каже керівник групи українських інструкторів. – Головний його принцип – знати всі прийоми з арсеналу кінологів і їхніх псів. І тоді пробувати використати їхні найслабші місця, аби заплутати слід чи перемогти собаку у сутичці".
Наприкінці вишколу слухачі мали вийти на місце зустрічі з гелікоптером та евакуюватися за допомогою системи "Канат 1".
Будь ласка, зачекайте...
"Это углубленный курс охраны особо важных персон, - Источник: https://censor.net/ru/v3232998
Сказал, что предположительно, особо важные персоны окажутся в тылу врага.
Із досвіду американського спецназу, найдієвіший метод - мотузочка на голову і тихенько закручувати її на палочку
🤗
..бухих и пьяных развозить..- оххх и тяжко-секрктная работенка...
А.... !!! мои глаза...!!!!
В Тылу противника !?!?!
Что это сейчас было..?
Эти клоуны - для других задач !!! Вы чего !?
Да я любому язык развяжу, какая там тренировка "от допроса" !?
Пишущие здесь ответственные за это позорное промо "замполиты" службы - вы с водки перешли на соли?
Или этот "спецназ" охраняет высокопоставленные жопы во время похода в рестораны или другие питейные заведения Сепародонецка?
Чтобы им не зарядили в табло крепкие украинские воины, которые тоже решили немного расслабиться?🤣🤣🤣
(война же у кого-то то в голове давно закончилась).
Может, в Збройных Силах Украины спецназ ВСП (наверное Войска Специального Призначення?😮 Или нет?) для хождения за линию фронта на день по несколько раз?
А может быть для того, чтобы впредь не повторилось 13.05.2019, когда в личном кабинете генерала Криштуна И.Л. был побит полковник Черняк А.И., который получил телесные повреждения от полковника Строканя И.В. (нанес несколько ударов кулаком в левое ухо)?
Вот тут-то бравые парни из ВСП тут как тут!
Налетят, заломают правого-виноватого а опосля разберутся, кто же тут посмел, понимаешь, воинскую дисциплину хулиганить😄!
...И это все за наш с вами, счёт.
А денежное жалование этих..., я думаю, если вам интересно, конечно, вы сможете узнать.