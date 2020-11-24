П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові. ВIДЕО

У Львові нетверезий поліцейський розбив три автомобілі і в'їхав у дитячий майданчик.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Водій на позашляховику Volkswagen Touareg спочатку вдарив припаркований автомобіль Nissan, потім вдарив автомобіль BMW, який за інерцією вдарив автомобіль Mazda. Ці зіткнення не зупинили порушника, і він заїхав на дитячий майданчик. Там зніс на своєму шляху дитячу гірку, а зупинився в гойдалці. Один із очевидців події ледве встиг забрати дитину", - сказано в повідомленні.

За кермом позашляховика перебував 24-річний співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини, який мав ознаки сп'яніння.

"Чоловікові запропонували пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Він виявив бажання пройти її в медичній установі. Однак, приїхавши туди - відмовився", - повідомили в патрульній поліції.

"За фактом дорожньо-транспортної пригоди призначено службове розслідування. За його результатами поліцейського буде звільнено", - заявив начальник ГУ Національної поліції у Львівській області Василь Віконський.

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