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П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Львові нетверезий поліцейський розбив три автомобілі і в'їхав у дитячий майданчик.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Водій на позашляховику Volkswagen Touareg спочатку вдарив припаркований автомобіль Nissan, потім вдарив автомобіль BMW, який за інерцією вдарив автомобіль Mazda. Ці зіткнення не зупинили порушника, і він заїхав на дитячий майданчик. Там зніс на своєму шляху дитячу гірку, а зупинився в гойдалці. Один із очевидців події ледве встиг забрати дитину", - сказано в повідомленні.

За кермом позашляховика перебував 24-річний співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини, який мав ознаки сп'яніння.

Пяний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові 01

"Чоловікові запропонували пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння. Він виявив бажання пройти її в медичній установі. Однак, приїхавши туди - відмовився", - повідомили в патрульній поліції.

"За фактом дорожньо-транспортної пригоди призначено службове розслідування. За його результатами поліцейського буде звільнено", - заявив начальник ГУ Національної поліції у Львівській області Василь Віконський.

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Топ коментарі
+32
заголовок мав починатися "пяний мусор...." Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 9770
звідки в 24 річного мусорка Туарег?
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24.11.2020 20:13
+23
в 24 года на Туареге и ещё полицейский?... Очередной пьяный мажорчик, который задержался на службе?
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24.11.2020 20:13
+16
Погойдатись хлопчина їхав !!)))
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24.11.2020 20:11
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Погойдатись хлопчина їхав !!)))
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24.11.2020 20:11 Відповісти
в дитинстві не нагойдався Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 4217
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24.11.2020 20:17 Відповісти
недоколихане воно. П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові - Цензор.НЕТ 2792
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24.11.2020 21:11 Відповісти
гов! видайте бухарю-мусару електрошокєр! ну явно ж видно, що йому його не вистачає
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25.11.2020 00:21 Відповісти
Керівництво поліції у Львівській області потрібно змінити, Авакова потрібно відправити у відставку.
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24.11.2020 20:17 Відповісти
Садіть мєнтів за грати разом з іншими бандитами. Може хоч це їм розуму додасть..
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24.11.2020 20:22 Відповісти
для мусора это будет смерть моментальная. поэтому их и садят на краснные мусорские зоны с судьями и прокурорами вместе. Такого в мире нету , чтобы для мусоров отдельные тюрьмы делали.
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24.11.2020 20:28 Відповісти
одна зона у них.Мена.но говорят,и там опускалово присутствует. П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові - Цензор.НЕТ 5917
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25.11.2020 07:54 Відповісти
исключительно по любви
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25.11.2020 09:21 Відповісти
Авакяна давно уже нары заждались, а он падло, вцепился в своё кресло благодаря зелёному чму. Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 8910
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24.11.2020 20:41 Відповісти
на гиляці воно мало було б гойдатись..
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24.11.2020 20:21 Відповісти
в 24 года на Туареге и ещё полицейский?... Очередной пьяный мажорчик, который задержался на службе?
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24.11.2020 20:13 Відповісти
Туда идут бабки зарабатывать а не служить народу Украины.
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24.11.2020 20:53 Відповісти
Американский туарег дорестайл стоит 10-12к. Мажорчик? Вы, нищеброды, совсем уже *********.
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24.11.2020 22:55 Відповісти
Это без растаможки он столько стоит. Ты наглый налоговый вор совсем уже ********? П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові - Цензор.НЕТ 3658 А теперь посчитай сколько лет должен откладывать полицейский на должности этого 24-летнего ездюка чтобы скопить даже 10-12 тыс долл! П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові - Цензор.НЕТ 8487 чмо безмозговое П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові - Цензор.НЕТ 3658
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25.11.2020 02:40 Відповісти
Дебил, он по кругу столько стоит, с покупкой на Копаете, доставкой в УА, растаможкой и сертификацией и постановкой на учёт.

Я, правда, машины подороже себе покупаю, но цены знаю хорошо.

А вы, патологические нищеброды, для которых десятка зелени - это деньги, никогда жить хорошо не будете, потому что философия ваша нищебродская.

Это ж каким нужно быть чертуганом, чтобы не мочь заработать хотя бы несколько косарей в месяц.
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25.11.2020 10:14 Відповісти
заголовок мав починатися "пяний мусор...." Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 9770
звідки в 24 річного мусорка Туарег?
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24.11.2020 20:13 Відповісти
В поліціі теж є тепленькі місця для "приблатненних" !!!)))
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24.11.2020 20:15 Відповісти
папка купил. многие комерсанты устраивают нерадивых чад в правоохранительные органы.
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24.11.2020 20:36 Відповісти
Целочка невинная ?
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24.11.2020 20:19 Відповісти
Та ні то з горя,що ЗЕбіли пролетіли над Львовом,як "фанера над Парижем")
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24.11.2020 20:18 Відповісти
то мусор не пяний був ,а у нього інсульт стався Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 8799
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24.11.2020 20:16 Відповісти
Та нехай би йому свідки зробили крововилив у мозок, якщо він його має.
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24.11.2020 20:25 Відповісти
Дякувати богу діти не постраждали. А тварюку-поліціянта нехай спаралізує,щоб за кермо не сів ніколи,лише у інвалідний візок.
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24.11.2020 20:16 Відповісти
О це головне,що діти не постраждали !!!))
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24.11.2020 20:20 Відповісти
А если б сам сдох, то туда бы ему и дорога.
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24.11.2020 20:46 Відповісти
нее он уже не работает в полиции 10 дней )))
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24.11.2020 20:16 Відповісти
і то не мусор ,а мусорятко. Мусор-то його тато. Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 9293
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24.11.2020 20:17 Відповісти
він просто "шлак" з "мусора"
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24.11.2020 20:18 Відповісти
Хоч добре, що на людей не наїхав, а за машини прийдеться заплатити і кар'єрі хана.
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24.11.2020 20:17 Відповісти
не факт. "выиграет" в суде админку, а потом восстановится по суду на службе. еще и компенсацию за вынужденный прогул получит. и я в этом уверен на 90 %, так как его начальник уже накосячил вот этой фразой :
"По факту дорожно-транспортного происшествия назначено служебное расследование. По его результатам полицейский будет уволен". Еще нету результата проверки, а начальник уже сделал выводы. за такую фразу его увольнение в суде помножат на ноль
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24.11.2020 20:39 Відповісти
Странно, куда пропали вопли - "Орлы Собакова"?
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24.11.2020 20:17 Відповісти
Львов....главное не бубочка....ладно, клоун крякнул, что изменилось ?
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24.11.2020 20:17 Відповісти
24 года. туарег

Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 4133
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24.11.2020 20:18 Відповісти
Найбагатша людина на планеті!
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24.11.2020 20:19 Відповісти
второй. первый - владелец "Амазон"
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24.11.2020 20:25 Відповісти
к повышению по службе новый мусор очьень важьно готовится.
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24.11.2020 20:18 Відповісти
Аваков! Коли вже у відставку! Чекаєш коли твої мусора людей на вулиці будуть просто вбивати з табельної зброї?
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24.11.2020 20:21 Відповісти
Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 3373

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Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 5886

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24.11.2020 20:22 Відповісти
у этой мусорилы был пропуск на детскую площадку.
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24.11.2020 20:26 Відповісти
угадали! )))
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24.11.2020 20:31 Відповісти
Видимо Львов - город пропусков. У кого-то пропуск на въезд на детскую площадку, у кого-то пропуск на въезд на лестницу дома. Пьяный полицейский на внедорожнике разбил три автомобиля и врезался в детскую площадку во Львове - Цензор.НЕТ 6344
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24.11.2020 20:40 Відповісти
судя по красному цвету тормозной системы это еще и модно прокачанный Туарег П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові - Цензор.НЕТ 8591
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25.11.2020 02:43 Відповісти
Главное что не на *евробляхе* а значит все по закону. Ну как вам дало результаты снижение скорости до 50км/час?
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24.11.2020 20:27 Відповісти
сейчас антонина расскажет, шо коп ехал на спецзадание!)
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24.11.2020 20:34 Відповісти
И при этом его вырвало из контекста, в прямом и переносном смыслах.
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24.11.2020 20:44 Відповісти
Лежачий палицай не встретился..
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24.11.2020 20:28 Відповісти
это патамушта зарплаты там маленькие!!!
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24.11.2020 20:33 Відповісти
просто сын какого то коммерсанта. в 24 года ты в полиции на туарег наколядовать не успеешь
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24.11.2020 20:41 Відповісти
обязательно коммерса... П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові - Цензор.НЕТ 6740 .. скорее отродие мусора или прокурора с судьёй ...
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24.11.2020 21:01 Відповісти
и такое может быть. но скорее коммерса. делают вывод по своим личным знакомым в ментовке и прокуратуре. прокуроры и менты все таки побаиваются светить свои доходы, покупая отпрыскам элитные тачки (понятно что не все), а вот детям коммерсантов пофуй
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24.11.2020 21:08 Відповісти
.. а жёны, а дедушки и бабушки зачем ? ...
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24.11.2020 21:13 Відповісти
не исключено
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24.11.2020 21:27 Відповісти
не покарають
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24.11.2020 20:34 Відповісти
Хто в темі, дайте інфу, плз!
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24.11.2020 20:41 Відповісти
Перспективный!!! Пойдет на повышение!!!
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24.11.2020 20:43 Відповісти
Дебіл.
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24.11.2020 20:50 Відповісти
Тварь сопливая, других слов для этой паскуды просто нету!
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24.11.2020 20:52 Відповісти
у тю-тю, он отказался проходить проверку на алкоголь...меня всегда мучил вопрос - а почему любой обдолбаный, пьяный в стельку мусор, да и вообще любая подобная тварь, может вот так легко отказаться..., да вот поэтому - потом пойди докажи, что оно было неадекватное, оно ж отказалось..., когда эта идиотская норма изменится - если что-то совершил - не имеет права отказываться, его вообще спрашивать не надо - проверили, взяли анализы, засняли на камеру и вперед - иди рассказывай в суде, какой ты положительный в душе...
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24.11.2020 20:54 Відповісти
Что доказывать? Отказ от сдачи - статья.
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25.11.2020 01:08 Відповісти
От лихо-не встиг електрошокер отримати! Ну,нічого-їх там ще багато таких,кадри відбирали ретельно щоб всі як один!
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24.11.2020 20:57 Відповісти
гнида мусорская ...
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24.11.2020 20:59 Відповісти
Наглый,борзый,явно занимался какими то криминальными делами,либо крышевал какой то нарко бизнес,либо просто брал взятки,обязательно нужно найти того кто его прикрывал и устраивал на работу,тот был в доле.
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24.11.2020 21:02 Відповісти
банда полицейских

черные риелторы
Пьяный полицейский
взяточник судья
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24.11.2020 21:21 Відповісти
Львовский оффроад-2.
Ждём 3-ю часть.
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24.11.2020 21:28 Відповісти
Це такі результати реформи Авакяна. Для мене все стало зрозуміло, коли у серпні 2020 мене зупинили на трасі Жовква-Львів і вперше з часів Революції Гідності сказали дати на каву 200 грн. На моє питання за шо, відповідь була проста - обов'язково щось знайдемо на штраф удвічі більший. Часи ригів повернулися...
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24.11.2020 21:42 Відповісти
вот почему шмаркля не подписала уголовку за синьку...
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24.11.2020 21:47 Відповісти
а папка у него судья...
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24.11.2020 22:31 Відповісти
Надо что бы ксу снял ответственность за пяный рулеж мусорами. И все будет в рамках закона. А терпилы и это будут терпеть
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25.11.2020 07:04 Відповісти
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ЗА ЭТО РАССТРЕЛ !!! А ТАК ДОЛЖНЫ ПОЖИЗНЕННОЕ ДАТЬ !!!
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25.11.2020 10:13 Відповісти
 
 