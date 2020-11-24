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Чернігівські прикордонники зупинили біля кордону з Росією вантажівку з 800 незаконно зрубаними сосонками. ВIДЕО

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Вантажний автомобіль з 800 нелегально вирубаними молодими соснами затримали на ділянці відділу прикордонної служби "Гірський" Чернігівського загону в Чернігівській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Державної прикордонної служби України.

"Прикордонний наряд за декілька кілометрів від кордону зупинив автомобіль Renault для перевірки законності перебування в межах контрольованого прикордонного району. За кермом вантажівки української реєстрації був житель прикордоння. За лобовим склом кабіни транспортного засобу красувалися синьо-жовті прапорці, а на дверях виднілися смуги російського триколора. Водій вантажівки повідомив правоохоронцям, що перевозить лісопродукцію, але жодних дозвільних документів для перевірки надати не зміг. Під час огляду транспортного засобу виявилося, що закритий причіп заповнений соснами. Всього там було 800 молодих хвойних дерев без необхідних маркувань", - сказано в повідомленні.

Сосни вилучили представники Національної поліції, вирішується питання про початок кримінального провадження за ст.246 "Незаконне вирубування або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу" Кримінального кодексу України.

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"Слід зауважити, що нелегальні махінації з новорічними деревами цього року зафіксовано досить рано - за тиждень до початку календарної зими", - зазначили в Держприкордонслужбі.
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Топ коментарі
+14
От сволота!
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24.11.2020 22:00
+7
Какой то же дебил придумал рубить елки на новый год. Ето наверное самая тупая традиция.
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24.11.2020 22:29
+5
Руки порубати мразоті.
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24.11.2020 22:09
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От сволота!
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24.11.2020 22:00 Відповісти
до Нового Года как то далековато
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24.11.2020 22:02 Відповісти
От мразота...
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24.11.2020 22:04 Відповісти
если бы их не срубил житель приграничья, то из них бы выросли корабельные сосны о которых столько говорят члены оп ))
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24.11.2020 22:05 Відповісти
Руки порубати мразоті.
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24.11.2020 22:09 Відповісти
Скотиняки подвійні ! Перше що порушують єкологію( яка в Украіні йтак слабенька) по друге до Козлостану курва (!) пхали ці сосни (!) руки б повідривати паскудам
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24.11.2020 22:11 Відповісти
Ніде буде й москаля повісити,якщо так будуть нищити деревину. Черниговские пограничники остановили возле границы с Россией грузовик с 800 незаконно срубленными сосенками - Цензор.НЕТ 3807
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24.11.2020 22:14 Відповісти
Это в Семеновском р-не. Про то что там пилят лес и вывозят в рашку день и ночь, я слышал от местных минимум уже лет 15. По масштабам вывоза ресурсов- не хуже чем янтарная народная республика на Волыни. Только на севере Черниговской области населения в селах кот наплакал и подымать шум особо некому.
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24.11.2020 22:17 Відповісти
На Черниговщине СБУ поймали агататора с рф- ячейки словянсского мира ..
.
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24.11.2020 22:20 Відповісти
На Черниговщине СБУ поймали агататора с рф- ячейки словянсского мира ..
.
Почему такие ячейки ( ДРУЖБЫ НАРОДОВ ) - не создаються на России ? ..
С идиологией - славянсской дружбы ,
вернуть Украине Крым , восток донбасса ,
Репарацыи ,
ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА на Кубани , и т д..
.
.
.??????????????????????????????????
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24.11.2020 22:20 Відповісти
Что за придурок, слишком рано, они бы засохли за месяц.
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24.11.2020 22:20 Відповісти
кладуть десь у холодне приміщення, і вони долежують до продажі, так деякі браконьєри і роблять, покі не підсилили охорону лісів. Якщо, сосни в хатах стоять до Хрещення, і ще мають пристойний вигляд, то і ці достоять до продажу.
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24.11.2020 22:26 Відповісти
Это "наши" украинские мудаки сначало спиляли украинские сосны, а потом продали зти украинские деревья недойопаным кацапам и еще видимо целовали и облизали кацапам жопу.в надежде, шоб еще раз эти кацапы пришли покупать у продажных сук украинские деревья.
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24.11.2020 22:22 Відповісти
Сосонки... От такое от...
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24.11.2020 22:23 Відповісти
Какой то же дебил придумал рубить елки на новый год. Ето наверное самая тупая традиция.
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24.11.2020 22:29 Відповісти
подожди еще опять будут рынки на каждой улице возле базара и атб а потом кинут все и уедут и выкладут в инсту.фотки ..помню фотал и вылаживал в фейсбук...брошеные елки..и одну нашел и принес домой...цирк...а и вакансии на олх на елки
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25.11.2020 02:01 Відповісти
Петро Перший придумав
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25.11.2020 02:54 Відповісти
от ***** недоделки
я би усім те що стірчить повідрубав щоб наступного разу не було бажаючих
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24.11.2020 22:31 Відповісти
конфисковать все и трусы
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25.11.2020 01:58 Відповісти
дп еще вез в парашу типа в параше елки не растут
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25.11.2020 02:02 Відповісти
Предлагаю полный Байкот покупки хвои . Мы себя подвергаем к уничтожению , словно варвары на своей же земле.
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25.11.2020 07:51 Відповісти
Что же им, своего леса мало?
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25.11.2020 07:54 Відповісти
 
 