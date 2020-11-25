Зарплата лікаря в 2021 року має стартувати від 22-25 тис. грн, щоб наші медики не виїжджали за кордон, - Степанов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
У держбюджеті на 2021 уряд зобов'язаний закласти адекватний розмір зарплати для лікарів - не менше 22-25 тис. грн, щоб медики не виїжджали за кордон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі регіонального токшоу "Країна" ("Країна") на "5 каналі".
За словами Степанова, необхідно створити умови, щоб українські лікарі та медичні працівники не виїжджали за кордон. Зокрема, у Польщу, де влада розглядає можливість спростити процедуру працевлаштування для медиків з інших країн.
"Один із головних чинників – це заробітна плата. Не може країна платити заробітну плату таку, як у нас у країні протягом 29 років – в середньому 8 тисяч гривень заробітна плата лікаря", – наголосив Степанов.
"Це ж не тільки Польща, це ж і інші країни: і Чехія, і Німеччина – вони всі знижують бар'єри щодо цих спеціальностей, як лікарів, так і медичних сестер", – розповідає міністр.
"Саме тому ми наголошуємо на ухваленні адекватного бюджету на 2021 рік – щоб заробітна плата лікаря починалася від 22-25 тисяч гривень. І це один із головних чинників щодо запинки від'їзду наших громадян, наших лікарів, наших медичних працівників за кордон", – підсумував голова МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Ті що гребуть бабло від пацієнтів, за кордон не тікають. Тікають ті, хто отримує по 5-7 тис. грн.
І в серпні опалювальний сезон ще далеко не розпочався.
2. так я ж за те і кажу ти уважніше читай а не ляпай.
але це не точно...
такі агресивні лікарі можуть тільки залікувати
В Сумской области не хватает мест в больницах для ковидных пациентовПопасть на лечение не могут не только тяжелые пациенты, но даже те, у кого есть "связи"Скорая не приезжает на вызов, а в справках о смерти скрывают, что человек умер от COVID-19
ты сам ниже это написал
В Сумской области не хватает мест в больницах для ковидных пациентовПопасть на лечение не могут не только тяжелые пациенты, но даже те, у кого есть "связи"Скорая не приезжает на вызов, а в справках о смерти скрывают, что человек умер от COVID-19
Он не сказочный ДБЛ, он сказочный ВОР.
В больнцах кислорода не хватает, люди лечатся за свой счет, а инфекционистов как были копеечные зарплаты, так и остались. Зато зеленский с друганами хорошо прибарахлился на посторойке дорог из короновирусного фонда.
...
А з теперішнім рівнем освіти це дуже сумнівно..
(хоть это и не смешно!)
Нахрен они там нужны - максимум горшки выносить доверят.
Врачей у нас единицы.
95% - долбозвоны уровня Степанова.
Второе - сдача экзаменов по специальности.
Для придурков, которые боятся сдавать выпускные тесты в Украине - задача непод'емная..
Жалею, что вернулся 10 лет тому... Ибо сонм серости не даёт надежд на будущее.
К Новому году будет еще больше не хватать. Так что берите не стесняйтесь.
что их (обещаний) на всех хватит???
Так вот: уже конец ноября... Где бабки, Зин?!
Кормят сказками при том, что бабла нет априори.
Может хватит уже *******?
Я завжди вважав що кожен повинен отримувати від своєї праці, більше і якісніше працюєш - більша зарплата, погано і мало - менша. Совок поганий - ходиш отримуєш зарплату не ходиш не отримуєш, а хочеш більше кради.
Як шкода що Супрун, це прогнивше корито, не встигла до кінця реформувати.
Фантазеры секты зе...
Обирайте, панове, кому що подобається!
Зе-банати, ***...