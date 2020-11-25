Зарплата лікаря в 2021 року має стартувати від 22-25 тис. грн, щоб наші медики не виїжджали за кордон, - Степанов. ВIДЕО

У держбюджеті на 2021 уряд зобов'язаний закласти адекватний розмір зарплати для лікарів - не менше 22-25 тис. грн, щоб медики не виїжджали за кордон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі регіонального токшоу "Країна" ("Країна") на "5 каналі".

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За словами Степанова, необхідно створити умови, щоб українські лікарі та медичні працівники не виїжджали за кордон. Зокрема, у Польщу, де влада розглядає можливість спростити процедуру працевлаштування для медиків з інших країн.

"Один із головних чинників – це заробітна плата. Не може країна платити заробітну плату таку, як у нас у країні протягом 29 років – в середньому 8 тисяч гривень заробітна плата лікаря", – наголосив Степанов.

"Це ж не тільки Польща, це ж і інші країни: і Чехія, і Німеччина – вони всі знижують бар'єри щодо цих спеціальностей, як лікарів, так і медичних сестер", – розповідає міністр.

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"Саме тому ми наголошуємо на ухваленні адекватного бюджету на 2021 рік – щоб заробітна плата лікаря починалася від 22-25 тисяч гривень. І це один із головних чинників щодо запинки від'їзду наших громадян, наших лікарів, наших медичних працівників за кордон", – підсумував голова МОЗ.