Правоохоронці виписали 2 111 штрафів за неносіння масок, - Степанов. ВIДЕО

Від суботи, 21 листопада, правоохоронці виписали вже 2 111 штрафів за неносіння маски в громадських місцях і транспорті.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході онлайн-трансляції, передає Цензор.НЕТ.

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"Уже чотири дні, починаючи з суботи, діє закон про штрафи за неносіння масок в громадських місцях. За цей час складено 2 111 постанов про накладення штрафів безпосередньо на місці. Ці дії спрямовані на збереження вашого здоров'я", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, президент Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок.

Раніше Степанов заявив, що штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці.

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