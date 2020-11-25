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Правоохоронці виписали 2 111 штрафів за неносіння масок, - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Від суботи, 21 листопада, правоохоронці виписали вже 2 111 штрафів за неносіння маски в громадських місцях і транспорті.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ході онлайн-трансляції, передає Цензор.НЕТ.

"Уже чотири дні, починаючи з суботи, діє закон про штрафи за неносіння масок в громадських місцях. За цей час складено 2 111 постанов про накладення штрафів безпосередньо на місці. Ці дії спрямовані на збереження вашого здоров'я", - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, президент Зеленський підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях і транспорті без масок.

Раніше Степанов заявив, що штраф за відсутність маски в розмірі від 170 до 255 грн виписуватимуть на місці.

Читайте також: Набув чинності закон про штрафи у розмірі 170-255 грн за перебування без маски в громадських місцях

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Фотка не очень то похожа на общественное место.
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25.11.2020 10:14
+4
А Степанов разве министр МВД что докладывает сколько кого оштрафовали?
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25.11.2020 10:18
+3
а гроши точно пойдут на развитие мусоров .....
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25.11.2020 10:25
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Малувато..
Не всі ще вкурили.
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25.11.2020 10:13 Відповісти
Якщо б карантину не було, то його треба було б вигадати! Правоохранители выписали 2 111 штрафов за неношение масок, - Степанов - Цензор.НЕТ 9557
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25.11.2020 10:13 Відповісти
Фотка не очень то похожа на общественное место.
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25.11.2020 10:14 Відповісти
ну, хоть дефицит буджета чуть меньше станет, а гроши точно пойдут на развитие дорог
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25.11.2020 10:14 Відповісти
а гроши точно пойдут на развитие мусоров .....
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25.11.2020 10:25 Відповісти
а про гроші тут і не йшлося, навіть про те що всі 2111 тіл погодилися і підписалися...
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25.11.2020 13:13 Відповісти
А Степанов разве министр МВД что докладывает сколько кого оштрафовали?
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25.11.2020 10:18 Відповісти
Так ему в МОЗ уже делать нечего, пошел "подрабатывать" спикером МВД.
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25.11.2020 12:04 Відповісти
Хм. На всю Украину 2,1к безмасочников. И конечно же именно они заражают по 13к. в день, а то и более.
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25.11.2020 10:23 Відповісти
Интересная работа у министра здравоохранения. Подсчитывать число наложенных полицией штрафов. А завтра можно будет доложить, что по сравнению с сегодня количество штрафов возросло на столько-то процентов, а значит возглавляемое им украинское здравоохранение успешно противостоит ковиду.
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25.11.2020 10:30 Відповісти
І як це допомогло Україні? (Агонія Влади)
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25.11.2020 10:32 Відповісти
Намордники носять ради.
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25.11.2020 10:33 Відповісти
Сьогодні бідолахи під дощем по вулиці в масках лазили.
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25.11.2020 11:27 Відповісти
оно ещё "болеет"? Дерьмак с утырком уже одновременно "выздоровели"
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25.11.2020 13:20 Відповісти
 
 