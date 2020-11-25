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МОЗ працює над впровадженням 8 цифрових інструментів для боротьби з COVID-19, - заступник міністра охорони здоров'я Кучер. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

МОЗ працює над впровадженням восьми цифрових інструментів для протидії поширенню COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час пресбрифінгу в Києві.

"МОЗ спільно з Кабміном, Міністерством цифрової трансформації, Національною службою здоров'я працює над впровадженням восьми цифрових інструментів для протидії поширенню COVID-19 в Україні. Ми розуміємо, що ці цифрові рішення не є надзвичайно важливими, але якщо з їхньою допомогою ми зможемо знизити захворюваність, то це піде у великий плюс для нашої країни. Зокрема, ми відпрацьовуємо інструменти для координації госпіталізацій, оптимізації звітностей медзакладів, щоб витрачати час не на звітність, а на допомогу громадянам", - сказав він.

Кучер додав, що також триває робота над цифровізацією обліку та реєстрації підозрілих і підтверджених випадків COVID-19, поліпшенням застосунку "Дій вдома" - нині тестується і планується до випуску нова версія, "де буде багато цікавих змін", а також над поліпшенням електронних направлень на ПЛР-тестування і контакт-трейсинг осіб, які перебували в контакті з підтвердженими.

Також читайте: Можливості укласти угоду з сімейним лікарем онлайн поки немає, - заступник голови МОЗ Кучер

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Что, не все деньги из ковидного фонда угандошили? Есть что еще своровать?
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25.11.2020 10:38
+1
Очередная "Держава в страпоні"
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25.11.2020 10:46
+1
Очередная бредятина казнокрадов МОЗ працює над впровадженням 8 цифрових інструментів для боротьби з COVID-19, - заступник міністра охорони здоров'я Кучер - Цензор.НЕТ 2932 . Но назвать автоматизацию учета и отчета "цифровыми инструментами для противодействия распространению COVID-19" это жесть. Сам Остап Бендер со своими Нью-Васюками отдыхает МОЗ працює над впровадженням 8 цифрових інструментів для боротьби з COVID-19, - заступник міністра охорони здоров'я Кучер - Цензор.НЕТ 8704
МОЗ працює над впровадженням 8 цифрових інструментів для боротьби з COVID-19, - заступник міністра охорони здоров'я Кучер - Цензор.НЕТ 4524
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25.11.2020 10:47
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тогда и вакцина на фиг не нужна, ударить по ковиду цифрой, глядишь , скопытится
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25.11.2020 10:37 Відповісти
на нуль будут всё и всех умножать )
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25.11.2020 10:38 Відповісти
Что, не все деньги из ковидного фонда угандошили? Есть что еще своровать?
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25.11.2020 10:38 Відповісти
т.е. до этого как бы депеши слали с отчетностью?
т.е до сих пор это все считалось на счетах???
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25.11.2020 10:40 Відповісти
Сводки по телефону... Как вариант - электронной почтой. Но это от райцентра и выше
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25.11.2020 10:49 Відповісти
я понимаю... но простое усовершенствование электронных отчетов и обращений хотят преподнести как героическую борьбу с эпидемией... и под это сковырнуть денег (но это уже заложено и не единожды в "телемедицине" и пр. новшествах...и уже не первый год )
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25.11.2020 10:58 Відповісти
Очередная "Держава в страпоні"
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25.11.2020 10:46 Відповісти
Очередная бредятина казнокрадов МОЗ працює над впровадженням 8 цифрових інструментів для боротьби з COVID-19, - заступник міністра охорони здоров'я Кучер - Цензор.НЕТ 2932 . Но назвать автоматизацию учета и отчета "цифровыми инструментами для противодействия распространению COVID-19" это жесть. Сам Остап Бендер со своими Нью-Васюками отдыхает МОЗ працює над впровадженням 8 цифрових інструментів для боротьби з COVID-19, - заступник міністра охорони здоров'я Кучер - Цензор.НЕТ 8704
МОЗ працює над впровадженням 8 цифрових інструментів для боротьби з COVID-19, - заступник міністра охорони здоров'я Кучер - Цензор.НЕТ 4524
показати весь коментар
25.11.2020 10:47 Відповісти
Правильно: цифрою його, цифрою МОЗ працює над впровадженням 8 цифрових інструментів для боротьби з COVID-19, - заступник міністра охорони здоров'я Кучер - Цензор.НЕТ 3909
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25.11.2020 10:56 Відповісти
а может займетесь реальными делами по профилактике и защите населения?
или так легче деньги дерибанить?
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25.11.2020 11:01 Відповісти
Зелёная диджитализация: отрабатывается. тестируется. планируется. О, и ещё этот, как его. Контакт-трейсинг же!
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25.11.2020 11:10 Відповісти
В Китаї в Ухані поліцейськи били кійками по голові тих хто закривав форточки в багатоповерхівках чи вікна в транспорті і не вентилював приміщення. Спрацювало.
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25.11.2020 11:12 Відповісти
 
 