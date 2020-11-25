"Закрой рот! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти!", - "Не хочеш, падло, українською говорити? Здохнеш, сука така!" - одесити в трамваї №5 обговорюють мовне питання. ВIДЕО
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У мережі з'явився відеозапис словесного конфлікту між пасажирами одеського трамвая №5, які сварилися через українську мову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис опубліковано на одному з одеських телеграм-каналів.
Героїнями запису стали дві, найімовірніше, літні жінки. Одну з них - прихильницю української мови, видно на записі. Друга весь час говорить за кадром.
Активним учасником перепалки був ще один чоловік, який заявив, що він поліцейський і обіцяв україномовній одеситці закрити її "на 14 зону", щоб та "посиділа на баланді".
Топ коментарі
+84 Утилизация ватников
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+83 Mykhailo Stepanov
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+63 Толик Тигра
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Справа ДНР-ЛНР живе!
Слава Авакову!
Питання в тому де, як, хто і коли застосовує державну мову, або мову парашну!
Коли телеканали, або на тканалах гавкають не державною, коли депутати поза парламентом варнякають не державною, коли диршколи або вчитель гавкає не державною це неприйнятно!
Але коли двоє в трамваї говорять на парашні чи тумбу-юмбу, або на ринку на китайській, то іхня особиста справа!
Спочатку повинні Зеленські і Разумкови, як і їхня шобла говориьь державною, а потім і всяка кухарка!
Країна тоді має майбутнє, коли в неї є державна мова, інакше колапс і розпад!
Тітонька молодець! Цих злиднів кацапощелепних тре рилом об асфольт возюкати 24 години на добу, сім днів на тиждень!