Шахраї пропонують українцям фальшиві "онлайн-компенсації" за комуналку і лікування COVID-19, - НБУ. ІНФОГРАФІКА + ВІДЕО

Національний банк України попереджає громадян про шахраїв, які пропонують їм неіснуючі онлайн-компенсації у зв'язку з пандемією і просять комісію за те, щоб "отримати" ці "виплати".

Відповідне попередження пресслужба опублікувала на сторінці Нацбанку в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Злочинці користуються непростим становищем, у яке потрапили громадяни в зв’язку з пандемією COVID-19, обіцяючи гроші нібито від держави на:

оплату комунальних послуг;

медичні послуги або виплату в зв’язку із зараженням коронавірусом.

Цей перелік – не є вичерпним. Шахраї можуть запропонувати компенсувати будь-що – оплату товарів іноземного виробництва, невикористані медичні послуги тощо", - сказано в повідомленні.

У Нацбанку пояснили, що жертва отримує повідомлення від шахраїв про те, що нібито отримала компенсацію, для отримання якої потрібно заплатити 100-200 грн "комісії".

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"Іноді шахраї на цьому не зупиняються. Після сплати комісії вони просять сплатити кошти за формування рахунку, верифікацію та за інші фальшиві послуги. І так доти, поки людина не витратить всі гроші зі свого рахунку або зрозуміє, що це пастка!" - підкреслили в НБУ.

Щоб не стати жертвою шахраїв, будь-яку інформацію про виплати від держави потрібно перевіряти в профільній держустанові за місцем проживання, додали в Нацбанку.

А про спроби шахраїв вас обдурити - заявляти в кіберполіцію.