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компенсації (361) шахрайство (672) НБУ (1443)

Шахраї пропонують українцям фальшиві "онлайн-компенсації" за комуналку і лікування COVID-19, - НБУ. ІНФОГРАФІКА + ВІДЕО

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Національний банк України попереджає громадян про шахраїв, які пропонують їм неіснуючі онлайн-компенсації у зв'язку з пандемією і просять комісію за те, щоб "отримати" ці "виплати".

Відповідне попередження пресслужба опублікувала на сторінці Нацбанку в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Злочинці користуються непростим становищем, у яке потрапили громадяни в зв’язку з пандемією COVID-19, обіцяючи гроші нібито від держави на:

  • оплату комунальних послуг;
  • медичні послуги або виплату в зв’язку із зараженням коронавірусом.

Цей перелік – не є вичерпним. Шахраї можуть запропонувати компенсувати будь-що – оплату товарів іноземного виробництва, невикористані медичні послуги тощо", - сказано в повідомленні.

У Нацбанку пояснили, що жертва отримує повідомлення від шахраїв про те, що нібито отримала компенсацію, для отримання якої потрібно заплатити 100-200 грн "комісії".

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"Іноді шахраї на цьому не зупиняються. Після сплати комісії вони просять сплатити кошти за формування рахунку, верифікацію та за інші фальшиві послуги. І так доти, поки людина не витратить всі гроші зі свого рахунку або зрозуміє, що це пастка!" - підкреслили в НБУ.

Щоб не стати жертвою шахраїв, будь-яку інформацію про виплати від держави потрібно перевіряти в профільній держустанові за місцем проживання, додали в Нацбанку.

А про спроби шахраїв вас обдурити - заявляти в кіберполіцію.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Тю..
Тут одна банда, возглавляемая гундосым мошенником, давно уже такие схемы крутит по тв и в Инете Мошенники предлагают украинцам фальшивые "онлайн-компенсации" за коммуналку и лечение COVID-19, - НБУ - Цензор.НЕТ 6372
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25.11.2020 11:35
+6
Зебилы должны страдать Мошенники предлагают украинцам фальшивые "онлайн-компенсации" за коммуналку и лечение COVID-19, - НБУ - Цензор.НЕТ 4696
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25.11.2020 11:37
+3
Наш "мудрый народ" в прошлом году успешно сдал тест на отсутствие мозга, на лоховство, на доверчивость проходимцам, избрав на пост президента воюющей страны лживого, сСыкливого, продажного, алчного, услужливого, лицемерного клоуна... И поэтому обманывать, нажухивать, разводить, кидать наш народ могут все желающие.... Сработают все схемы, аферы....Безмозглое быдло - грех не обмануть...
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25.11.2020 11:51
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Тю..
Тут одна банда, возглавляемая гундосым мошенником, давно уже такие схемы крутит по тв и в Инете Мошенники предлагают украинцам фальшивые "онлайн-компенсации" за коммуналку и лечение COVID-19, - НБУ - Цензор.НЕТ 6372
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25.11.2020 11:35 Відповісти
Гундосый мошенник это Зеленский.
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08.01.2021 19:30 Відповісти
Зебилы должны страдать Мошенники предлагают украинцам фальшивые "онлайн-компенсации" за коммуналку и лечение COVID-19, - НБУ - Цензор.НЕТ 4696
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25.11.2020 11:37 Відповісти
Зеленская тварь новые схемы придумывает для обогащения,уже просто продавать гос.должности мало.
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25.11.2020 11:39 Відповісти
Зебіли живуть безмазгов і вони поведуться.
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25.11.2020 11:40 Відповісти
Хаха, как смешно. Жулики по больше, гонят на жуликов поменьше) Тарифы задрали так, что теперь уж че.
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25.11.2020 11:40 Відповісти
Так теж саме пропонує й зелений Кабмін. Мошенники предлагают украинцам фальшивые "онлайн-компенсации" за коммуналку и лечение COVID-19, - НБУ - Цензор.НЕТ 1176
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25.11.2020 11:41 Відповісти
Наш "мудрый народ" в прошлом году успешно сдал тест на отсутствие мозга, на лоховство, на доверчивость проходимцам, избрав на пост президента воюющей страны лживого, сСыкливого, продажного, алчного, услужливого, лицемерного клоуна... И поэтому обманывать, нажухивать, разводить, кидать наш народ могут все желающие.... Сработают все схемы, аферы....Безмозглое быдло - грех не обмануть...
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25.11.2020 11:51 Відповісти
Так предложите нефальшивые компенсации. И сразу выбьете почву из под ног мошенников.
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25.11.2020 11:52 Відповісти
Основные Мошенники сидят на Банковой - остальные это так , мелочь пузатая
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25.11.2020 11:53 Відповісти
Уже неделю как звонят мошенники из cashberry и робот голосом Ляшка вымогает деньги за несуществующий долг. Написал жалобу в Нацбанк, но похоже - эти схемы санкционированы на Банковой.
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25.11.2020 12:22 Відповісти
 
 