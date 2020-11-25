На карантин у Києві закрито п'ять шкіл і сім дитсадків. На COVID-19 хворіють 1277 школярів і понад 850 педагогів, - Кличко. ВIДЕО

Через коронавірус у Києві на карантин закрито п'ять шкіл і переведено на дистанційне навчання 1041 клас. Також на карантині перебувають сім дитсадків та 192 групи в дитсадках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

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"На сьогодні в місті закрито на карантин 5 шкіл. На дистанційному навчанні загалом 1041 клас у 268-ми школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1277. Також хворіють більш як 850 педагогів", - повідомив Кличко.

За словами мера, в дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрито 192 групи в 147-ми садках.

Повністю зачинені на карантин сім дитсадків. Наповненість дітей у садках сьогодні – понад 51%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від коронавірусу за добу померли 23 мешканці Києва, 346 - одужали, виявили 980 випадків, - Кличко