УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6717 відвідувачів онлайн
Новини Відео Київські новиниСуспільство Коронавірус і карантин
652 3
дитячий садок (321) карантин (16095) Кличко (2817) школа (1827) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

На карантин у Києві закрито п'ять шкіл і сім дитсадків. На COVID-19 хворіють 1277 школярів і понад 850 педагогів, - Кличко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Через коронавірус у Києві на карантин закрито п'ять шкіл і переведено на дистанційне навчання 1041 клас. Також на карантині перебувають сім дитсадків та 192 групи в дитсадках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

"На сьогодні в місті закрито на карантин 5 шкіл. На дистанційному навчанні загалом 1041 клас у 268-ми школах. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1277. Також хворіють більш як 850 педагогів", - повідомив Кличко.

За словами мера, в дитячих садочках, через виявлені випадки вірусу, тимчасово закрито 192 групи в 147-ми садках.

Повністю зачинені на карантин сім дитсадків. Наповненість дітей у садках сьогодні – понад 51%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від коронавірусу за добу померли 23 мешканці Києва, 346 - одужали, виявили 980 випадків, - Кличко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нет смысла закрывать классами, надо закрывать все школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
показати весь коментар
25.11.2020 12:46 Відповісти
Но школы мы не закрываем?
А педагоги и дальше болейте.. Территория непуганых идиотов.. После меня хоть потоп..
показати весь коментар
25.11.2020 13:24 Відповісти
 
 