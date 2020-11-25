До кінця року Держбюджет-2020 буде повністю виконаний, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль впевнений, що державний бюджет України на 2020 рік буде повністю виконаний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив під час засідання Кабміну.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Прем'єр зазначив, що станом на 24 листопада Державна податкова служба зібрала до держбюджету 463 млрд грн, в той час як плановий показник до кінця року становив 458 млрд грн.

"Станом на сьогодні річний план виконаний і перевиконаний. ... За 10 місяців минулого року податкова зібрала 359 млрд грн, за десять місяців цього року зібрано 419 млрд грн, тобто додаткові 60 млрд грн на фінансування освіти, оборони, медицини. До кінця року бюджет буде повністю виконаний, і уряд повною мірою забезпечить фінансування всіх виплат для людей", - підкреслив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Українська економіка рухається до прірви. Будуть проблеми із зарплатами і пенсіями, як у 90-х", - Саакашвілі. ВIДЕО