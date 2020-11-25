До кінця року Держбюджет-2020 буде повністю виконаний, - Шмигаль. ВIДЕО
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль впевнений, що державний бюджет України на 2020 рік буде повністю виконаний.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду заявив під час засідання Кабміну.
Прем'єр зазначив, що станом на 24 листопада Державна податкова служба зібрала до держбюджету 463 млрд грн, в той час як плановий показник до кінця року становив 458 млрд грн.
"Станом на сьогодні річний план виконаний і перевиконаний. ... За 10 місяців минулого року податкова зібрала 359 млрд грн, за десять місяців цього року зібрано 419 млрд грн, тобто додаткові 60 млрд грн на фінансування освіти, оборони, медицини. До кінця року бюджет буде повністю виконаний, і уряд повною мірою забезпечить фінансування всіх виплат для людей", - підкреслив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
НБУ отчитался, что в пятницу выдал пятилетнего (!) рефинансирования на 16,7 млрд грн. Кредиты получили 12 банков под 6%. Это - чистая, как слеза комсомолки, эмиссия. Сумма для эмиссии огромная: +3% к денежной базе. А это на следующий день.
"он не волшебник, он только учитися" 😂
Доходы бюджета:
план на 2019 - 1026131,8 млн. грн. Виконання - 97,3%
план на 2020 - 1095580,4 млн. грн. Виконання - 69,8% (на 25.11.2020)
отсюда: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/budget/gov/income/2019/
Давай Денис, попкорн купили, смотрим шоу 30,2% бюджета за месяц, причем этот месяц декабрь
Сильные люди создают хорошие времена.
Хорошие времена рождают слабых людей.
Слабые люди создают трудные времена."(С)
Платон, «Республика»
http://kievvlast.com.ua/news/rada-podderzhala-sekvestr-gosbyudzhet-2020-video
Согласно второму варианту правительственного секвестра бюджета, доходы государственной казны сокращаются с 1 трлн 95 млрд 580 млн 446,2 тыс. гривен до 975 млрд 833 млн 650,3 тыс. гривен.
Расходы госбюджета составят 1 трлн 266 млрд 423 млн 698,6 тыс. гривен - против действующего бюджета - 1 трлн 184 млрд 10 млн 356,6 тыс. гривен.
Предельный объем дефицита госбюджета увеличен втрое, его предлагается установить в сумме 298 млрд 404 млн 307,9 тыс. гривен. и без изменений по сравнению с первой редакцией.
ну тогда уже...досрочно
С кого то содрали 3 шкуры. Наверное с Ахметова и Коломойского.