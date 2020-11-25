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КТ при коронавірусі не обов'язкова, її результат не впливає на спосіб лікування, - лікар-анестезіолог Дубров. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

Хворим на коронавірус не обов'язково самостійно йти на комп'ютерну томографію або рентген.

Про це сказав лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров у відео на сторінці в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, хворим на коронавірус робити комп'ютерну томографію або рентген не обов'язково, оскільки це не впливає на тактику лікування. Навпаки ажіотаж навколо цих процедур створює черги в медзакладах і, коли пацієнтам справді потрібна КТ, її треба чекати до двох тижнів.

"Рентген або КТ грудної клітини показує, яка частина легень уражена, якщо легені вражені. Але це абсолютно ніяк не впливає на лікувальну тактику, і ця паніка довкола КТ абсолютно необґрунтована, коли на два тижні вперед у Києві розписана черга на проведення комп'ютерної томографії", - зазначив лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров.
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Топ коментарі
+4
Ему бы ум подлечить. КТ - самый надежный способ определения ковида. У мойе жены КТ - 100% ковид, поражение 20% легких, а тест отрицательный. Мать лежала в реанимации, на КТ ковид 100%, 40% поражения легких - тест отрицательный 2 раза.
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25.11.2020 16:41
+2
і так і ні. На лікування це не впливає, а ось на діагностування так. Лікарі скаржаться що тільки КТ показує вірус, звичайні методи діагностики дають сумнівний результат.
Цікаво, а чому анестезіолог дає подібні інтерв'ю? У нього ж інша робота!?
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25.11.2020 16:49
+2
Рентген все тоже показывает- проверено жизнью
Почему они с этим КТ носятся?
ТАКЖЕ КАК И С ИВЛ . Олигархи себе ИВЛ накупили, А оказалось , что нужно было просто привести больницы в порядок в вопросах централизованной подачи кислорода к койкам
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25.11.2020 16:53
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Если профессор,то чушь можно городить,вы это можете объяснить больным с 75% та % 65 поражением ткани легких.Пусть дохнут не успев попасть в стацинар.
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25.11.2020 16:34 Відповісти
Профессор прав. Как переболевшие всей семьей короной (у меня повреждено 35 % легких) могу сказать - я насмотрелся и израильских врачей и наших. КТ не является основанием для госпитализации. При короне смотрят на ряд факторов - сатурация в первую очередь, температура, затуманенность сознания, частота дыхания. если эти параметры соответствуют критериям для госпитализации тебя положат в больницу. если нет - лечишься дома под наблюдением семейника. При этом кт делают только тем, кто находится в тяжелом состоянии, что бы оценить степень повреждений и понять, как бы это грубо не звучало, есть шанс спасти или нет. Потому как бывает, что сатурация критически низкая, температура, человек "плывет" а легкие всего на 25 % повреждены. А бывает как у меня - сатурация в норме, частота дыхания в норме, температура 3 дня и сбивалась. В принципе все симптомы пропали за неделю. А легкие повреждены на 35% Корона подлое и очень опасное, индивидуальное, заболевание.
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25.11.2020 17:21 Відповісти
а и правда, зачем и рентген и кт к тамошней тактике? как соопчают мну залетевшие в Украине по вирусу камрады, тактика лечения состоит в сидении на дому и потреблении большого колличества воды, как антитромбозного средства, ну и такого же колличества витаминов, как общеукрепляющего )). и как правило, если заболели в семье на пару, чисто исходя из общих симптомов, то тест делал первый симптомант. у всех тесты были положительны. тогда второй ничего не делал, считался ковидным по умолчанию и автоматом тоже увеличивал потребление воды и соков в лечебных целях )
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25.11.2020 16:34 Відповісти
В Польше то же самое. КТ не делают, сиди дома и пей жидкость, + парацетамол. Все.
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25.11.2020 17:22 Відповісти
от дебіл! КТ дозволяє виявити проблема легень! з чого можна бути зробити висновок що у хворого, можливо, короновірус
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25.11.2020 16:35 Відповісти
Дебил - это ты. Проблема с легкими возникает когда идет уже 5-6 день от первых симтомов. если человек дебил и при первых симптомах, похожих на корону, не сделал тест, то кт ему как мертвому припарка.
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25.11.2020 17:23 Відповісти
дебіл, спочатку вивчи людьску мову, бо твоє свиняче беканьє важко зрозуміти!
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25.11.2020 17:39 Відповісти
В отличии от тебя, дебила, я свободно общаюсь на трех языках - русском, украинском и английском. И не тебе, дебилу полуграмотному. указывать мне на каком в данный период писать))
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25.11.2020 19:09 Відповісти
И что? Лекарств от него нет, специфического лечения тоже.
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25.11.2020 17:23 Відповісти
хочаб розповсюджувати не будуть... хоча в нас нарід дебільнутий... і буде інфекувати оточуючих навмисно
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25.11.2020 17:40 Відповісти
Якщо в тебе температура та інші ознаки, хоч то й грип, ти і так маєш сидіти вдома та не розповсюджувати...
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25.11.2020 17:49 Відповісти
Странно слышать о "тактике лечения" ковид, который не лечится и мы все ждём вакцину.
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25.11.2020 16:36 Відповісти
Правильно. не ковид лечится, а те осложнения, которые он вызывает и может вызвать - пневмонию, тромбоз, инфаркт, почечную недостаточность и прочее. Именно это симтоматическое лечение и имеют в виду, когда говорят о лечении короны.
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25.11.2020 17:24 Відповісти
Ковид, кроме острого респираторного синдрома, ничего не вызывает. А то, о чем говорите вы, это осложнение первичных заболеваний.
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25.11.2020 17:50 Відповісти
Чем же эти осложнения вызваны? Прямо теряюсь в догадках. Действительно, ковид вызывает только орз, а дохнут люди сами по себе.. Логично. Особенно интересно узнать чем вызвано матовое повреждение легких при короне. Какими такими "первичными заболеваниями"
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25.11.2020 19:11 Відповісти
Они могут быть вызваны чем угодно - и простудой, и гриппом, и недосыпание, и стрессом, причин море.
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25.11.2020 20:02 Відповісти
Ему бы ум подлечить. КТ - самый надежный способ определения ковида. У мойе жены КТ - 100% ковид, поражение 20% легких, а тест отрицательный. Мать лежала в реанимации, на КТ ковид 100%, 40% поражения легких - тест отрицательный 2 раза.
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25.11.2020 16:41 Відповісти
Тести не дають суцільної достовірності. Відхилення результатів до 30%.
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25.11.2020 17:22 Відповісти
Все залежить від кількості циклів. При тій кілкості, до роблять зазвичай, точність складає меньше 3%.
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25.11.2020 18:49 Відповісти
повреждения легких - матовое стекло может быть вызвано не только короной, а и другими заболеваниями. Так говорят израильские врачи. Только тест может определить корона это или нет. Плюс анализы крови и прочее. А кт не является диагностическим инструментом - только оценочным.
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25.11.2020 17:27 Відповісти
Ну, предположим, что тест показал, что это корона вызвала "матовое стекло" - и? Дальше что?
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25.11.2020 18:44 Відповісти
Лечиться. На основании протоколов утвержденных воз и моз и сданных анализов крови и пр. Чем тебе поможет кт? Матовое стекло - это не пневмония. Это повреждение легких вирусом, схема лечения при кт или без него не меняется никак. Смотрят на другие параметры - сатурацию, температуру, сознание, частоту дыхания, анализы. Вот у меня после короны 35% матового стекла. Лечение? витамины, физиотерапия, спорт понемногу (велосипед) и молиться, что бы восстановились.
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25.11.2020 19:16 Відповісти
Зайди на сайт ВОЗ - не лечится ни чем. У тебя вообще не ковид, т.к. тяжёлая форма ковида требует иммунносупрессии, т.к. это уже аутоиммнное заболевание, которое лишь купируется.
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25.11.2020 19:27 Відповісти
Бгг обожаю таких знатоков Диплом выложишь в скринах а я копию позитивного теста на ковид)). А тяжесть ковида определяется не по процентам поражения легких. Точнее это один из факторов но далеко не главный. У меня не тяжелая форма - средней тяжести была)) И да. Иммунодепресанты назначаются. Все есть в протоколе ВОЗ. сам бы хоть почитал.
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26.11.2020 13:36 Відповісти
У ковида есть только три формы - лёгкая, тяжёлая и критическая. Лёгкая не требует лечения.
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26.11.2020 13:59 Відповісти
Судя по тому, что твой мозг повредился, у тебя - критическая.
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26.11.2020 14:03 Відповісти
Бгг.. Пук в лужу засчитан. )) Свободен, "специалист")
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04.12.2020 10:57 Відповісти
Вода это ты, что-ли?
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08.12.2020 09:12 Відповісти
і так і ні. На лікування це не впливає, а ось на діагностування так. Лікарі скаржаться що тільки КТ показує вірус, звичайні методи діагностики дають сумнівний результат.
Цікаво, а чому анестезіолог дає подібні інтерв'ю? У нього ж інша робота!?
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25.11.2020 16:49 Відповісти
Рентген все тоже показывает- проверено жизнью
Почему они с этим КТ носятся?
ТАКЖЕ КАК И С ИВЛ . Олигархи себе ИВЛ накупили, А оказалось , что нужно было просто привести больницы в порядок в вопросах централизованной подачи кислорода к койкам
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25.11.2020 16:53 Відповісти
Доручили таке озвучити, щоб не робити безкоштовну КТ.
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25.11.2020 17:24 Відповісти
кт не показывает вирус - это тот же рентген. он может показать поражены ли легкие или нет. Но чем они поражены он не скажет. Поражение легких вызывает не только корона, а и другие заболевания.
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25.11.2020 19:17 Відповісти
Рентген делается быстрее, чем КТ.
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25.11.2020 16:50 Відповісти
И он тоже не дает никакой полезной информации.
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25.11.2020 17:18 Відповісти
В Польше не делают ни того ни другого, если нет критического состояния. Сидишь дома и лечишься обильным питьем + парацетамолом.
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25.11.2020 17:26 Відповісти
Рентген показал слегка затемнение..
А кт. Больше 70проц поражения легких.. Типичный ковид...
В общем врач хай занимается анастезией...
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25.11.2020 17:10 Відповісти
показал, и что дальше? Тебя как-то по-особому лечить стали?
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25.11.2020 17:27 Відповісти
О, одна из моих любимейших фраз.
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25.11.2020 17:36 Відповісти
Звичайно, КТ дає більш детальні пошарові знімки.
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25.11.2020 17:28 Відповісти
Мы когда болели сознательно всей семьей отказались от КТ. Почему? Легкие в той или иной степени поражены у большинства даже бессимптомников, но легкие после Ковида полностью и быстро (до 3 месяцев) восстанавливаются, в том числе и у глубоких стариков. Так как никто из нас не задыхался (оддышка ни в счет) ,то смысл делать КТ? НУ увидишь, что там часть легкого поражено и что это поменяет? Большинство- побежит покупать лекарства типа антибиотиков, чтобы точно уже получить осложнения, а может и смерть. Мы дружим с таким понятием как "доказательная медицина" поэтому не побежим, но зато пока вся семья сделает КТ, отстоит в очередях в поликлиника, больницах и т.д. мы: а).Можем кого то заразить б). можем подхватить параллельную инфекция, в медучреждениях они часто бывают опасными, например пневмококк в сочетании с КОвидом быстро сводит в могилу.

Поэтом панику на фиг, страхи на фиг, если вам меньше 50 можете пить из лекарств только воду, никуда не обращаться, КТ не делать и все будет хорошо. В идеале даже тест не делать, есть это точно Ковид, тоже лишние риски для вас и окружающих. Тест надо делать когда выздоровел, чтобы понять что ты незаразен.
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25.11.2020 18:15 Відповісти
А меня вообщене лечили

Я сама себя лечила..
А пцр пришел на 8день!!!!!
Так что не надо...
Я такую школу ковидную прошла...... Что ва. Лучше на знать...
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25.11.2020 18:58 Відповісти
Я уже с кт позвонила и сказала что вирусная пневмония.. Она поменяла антибиотик...
А в пон начался дурдом... Звонки с поликлиники.. Данные близких...
Значит когда я говорила что у меня ковид по симптоматике и что я чуть не забыла.. Сама себе назначил лечение по интернету... С меня ржали.. Наша гребаная медицина.. И я лазила с костром по регионам... Хорошо что никого не заразила.. В маске.. С курьером на руках.. Все окей.. И на кт насрать.. И цитокиновый шторм дома пережила... А пур. Пришел... Так все обосрались.... А что ж вы ***** делали целую неделю... Я ж на прием ходила.. Ты ***** ржала.. Что ты каждый день с котиком работаешь... ********* врачи... И окружение тоже
Лечили ***
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25.11.2020 19:05 Відповісти
ВОт Вы максимально усугубили свое положение этим ненужным КТ, О чем я выше подробный пост написал почему его не надо делать. Вы паникер, но вы не виноваты, пропаганда международная накрутила миллионы несчастных. А надо никого не слушать и самой спокойно разбираться, тогда и Ковид не так страшен окажется. Но я понимаю, что это очень сложно...Читайте врача иммунолога Андрея Волянского можно Комаровскому довериться, но запрещено читать мнение Голубовской и мед чиновников, тогда намного лучше будете понимать что такое Ковид и как его лечить правильно.
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26.11.2020 11:11 Відповісти
Слова скачут
С Катетером
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25.11.2020 19:07 Відповісти
 
 