КТ при коронавірусі не обов'язкова, її результат не впливає на спосіб лікування, - лікар-анестезіолог Дубров. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
Хворим на коронавірус не обов'язково самостійно йти на комп'ютерну томографію або рентген.
Про це сказав лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров у відео на сторінці в Telegram-каналі "Коронавірус_інфо", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, хворим на коронавірус робити комп'ютерну томографію або рентген не обов'язково, оскільки це не впливає на тактику лікування. Навпаки ажіотаж навколо цих процедур створює черги в медзакладах і, коли пацієнтам справді потрібна КТ, її треба чекати до двох тижнів.
"Рентген або КТ грудної клітини показує, яка частина легень уражена, якщо легені вражені. Але це абсолютно ніяк не впливає на лікувальну тактику, і ця паніка довкола КТ абсолютно необґрунтована, коли на два тижні вперед у Києві розписана черга на проведення комп'ютерної томографії", - зазначив лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров.
Будь ласка, зачекайте...
Цікаво, а чому анестезіолог дає подібні інтерв'ю? У нього ж інша робота!?
Почему они с этим КТ носятся?
ТАКЖЕ КАК И С ИВЛ . Олигархи себе ИВЛ накупили, А оказалось , что нужно было просто привести больницы в порядок в вопросах централизованной подачи кислорода к койкам
А кт. Больше 70проц поражения легких.. Типичный ковид...
В общем врач хай занимается анастезией...
Поэтом панику на фиг, страхи на фиг, если вам меньше 50 можете пить из лекарств только воду, никуда не обращаться, КТ не делать и все будет хорошо. В идеале даже тест не делать, есть это точно Ковид, тоже лишние риски для вас и окружающих. Тест надо делать когда выздоровел, чтобы понять что ты незаразен.
Я сама себя лечила..
А пцр пришел на 8день!!!!!
Так что не надо...
Я такую школу ковидную прошла...... Что ва. Лучше на знать...
А в пон начался дурдом... Звонки с поликлиники.. Данные близких...
Значит когда я говорила что у меня ковид по симптоматике и что я чуть не забыла.. Сама себе назначил лечение по интернету... С меня ржали.. Наша гребаная медицина.. И я лазила с костром по регионам... Хорошо что никого не заразила.. В маске.. С курьером на руках.. Все окей.. И на кт насрать.. И цитокиновый шторм дома пережила... А пур. Пришел... Так все обосрались.... А что ж вы ***** делали целую неделю... Я ж на прием ходила.. Ты ***** ржала.. Что ты каждый день с котиком работаешь... ********* врачи... И окружение тоже
Лечили ***
С Катетером