Шахрайка продала в Instagram неіснуюче взуття на 400 тис. грн, - кіберполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

23-річна мешканка Кропивницького створила в Instagram сторінку, через яку нібито продавала взуття. З покупців вона вимагала повну або часткову передоплату, а після отримання грошей блокувала ошуканих клієнток.

Про це повідомляє департамент кіберполіції Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"23-річна жінка створювала фіктивні сторінки в соціальній мережі. Там вона розміщувала оголошення про продаж жіночого взуття. Від покупців фігурантка вимагала передоплату або повну оплату за товар. Однак після отримання грошей вона блокувала клієнтів і не виконувала своїх зобов'язань", - сказано в повідомленні .

Зараз поліцейські встановлюють коло потерпілих. Їх може бути більш як 200 осіб. У поліції вважають, що загальна сума збитку, який завдала шахрайка, становить майже 400 000 гривен.

Справу розслідують за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

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