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"#банутися, бл#дь!", - у херсонському супермаркеті чоловік у плавках заліз в акваріум із коропами. ВIДЕО
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В одному з херсонських супермаркетів чоловік у плавках, купальній шапочці й окулярах заліз в акваріум із коропами. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано в соціальних мережах. Тепер незвичайного водолаза розшукує поліція.
Топ коментарі
+50 Підлога Маккартні
показати весь коментар25.11.2020 17:05
+45 Харьков Сумской
показати весь коментар25.11.2020 16:57
+36 violator
показати весь коментар25.11.2020 16:58
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А событие-залез мужик в аквариум.
Якраз поліз туди міський ушльоплк. Таки уродів треба із акваріумів більне випускать раз туди заліз. А ти якщо підтримуєш дибілів ради селфака то ти просто закончений лапотьк.
рагулю. Хай тебе не гребе кого я підтримую, точно не таких тугих і далеких як ти. Ви всі нормальні, поки вас особисто життя в позу не поставить. Себе йди дубінкою поглядь, недоумок.
Бажаю щоб тебе життя так поставило раком щоб ти не тільки в трусах в супермаркеті заліз, а й не виліз.