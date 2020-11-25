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"#банутися, бл#дь!", - у херсонському супермаркеті чоловік у плавках заліз в акваріум із коропами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

В одному з херсонських супермаркетів чоловік у плавках, купальній шапочці й окулярах заліз в акваріум із коропами. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано в соціальних мережах. Тепер незвичайного водолаза розшукує поліція.

Також дивіться: Кандидат у податкову Києва Мариноха вкрав у супермаркеті презервативи і змазку "Полуничка" та хотів винести їх у барсетці. ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+50
"#бануться бл#дь!", - в херсонском супермаркете мужчина в плавках залез в аквариум с карпами - Цензор.НЕТ 6813
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25.11.2020 17:05
+45
В карты проиграл - ничто в этом мире не ново...
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25.11.2020 16:57
+36
"#бануться бл#дь!", - в херсонском супермаркете мужчина в плавках залез в аквариум с карпами - Цензор.НЕТ 5903
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25.11.2020 16:58
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Боже,сколько разговоров то...
А событие-залез мужик в аквариум.
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25.11.2020 22:12 Відповісти
Чомусь згадала плавця у гідропарку, який відкрив купальний сезон, а цей іхтіандр його закрив. Фсьо! Всі купання у наступному році. "#банутися, бл#дь!", - у херсонському супермаркеті чоловік у плавках заліз в акваріум із коропами - Цензор.НЕТ 5468
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26.11.2020 01:16 Відповісти
Було б правильно вихрестить його резиновими дубінками і винести у двір магаза...
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26.11.2020 08:11 Відповісти
Вічно вам дікарям сільским, треба когось вихрестити. "#банутися, бл#дь!", - у херсонському супермаркеті чоловік у плавках заліз в акваріум із коропами - Цензор.НЕТ 7491
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26.11.2020 12:20 Відповісти
А не пішов би та в сраку городская срака.
Якраз поліз туди міський ушльоплк. Таки уродів треба із акваріумів більне випускать раз туди заліз. А ти якщо підтримуєш дибілів ради селфака то ти просто закончений лапотьк.
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26.11.2020 12:23 Відповісти
Дивись на нього, рота будеш відкривати до своєї жінки рагулю. Навчися манерам і культури.
рагулю. Хай тебе не гребе кого я підтримую, точно не таких тугих і далеких як ти. Ви всі нормальні, поки вас особисто життя в позу не поставить. Себе йди дубінкою поглядь, недоумок.
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26.11.2020 12:37 Відповісти
Ти такий же городський імбіцил у маскі, як і той, тільки тебе бачу той мудак випередив щоб у акваріум залізти.
Бажаю щоб тебе життя так поставило раком щоб ти не тільки в трусах в супермаркеті заліз, а й не виліз.
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26.11.2020 13:00 Відповісти
Бажає він) йди своєю дорогою недоумку. Мені розхідний матеріал не указ.
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26.11.2020 13:04 Відповісти
Заткни рот мразь. Якщо ти підтримуєш таких нелдоумків, ти сам такий же імбіцил.
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26.11.2020 14:40 Відповісти
Солоденький, давай ти не будеш мені тут писати в подібному форматі. Я тебе на руку покладу та іншою накрию. ЩЕ раз повторюю, мене не цікавить думка розхідного матеріалу. ти біомаса, скучна та унила. Давай пока.
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26.11.2020 15:19 Відповісти
Іди гуляй мудило
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26.11.2020 16:29 Відповісти
давай допобачення.
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26.11.2020 20:31 Відповісти
Кацапы шо-та здесь борошно рассыпать ... не то чтобы нет, но и не то чтобы да... борошно больно мне нужно...ПХИ
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26.11.2020 13:38 Відповісти
Yuriy Karyy - больний виродок
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26.11.2020 13:21 Відповісти
Завали помийницю ублюдок.
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26.11.2020 14:39 Відповісти
Ти такий же дебіл, як і твій преЗЕдент.
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26.11.2020 18:24 Відповісти
Мій президент точно не зелень? а ти пішов набYй.
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27.11.2020 10:14 Відповісти
Твій през - зелень, бо вам-кретинам треба разом триматись.
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27.11.2020 21:02 Відповісти
Ти просто дибіл.
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01.12.2020 08:10 Відповісти
ти юрко-дурко
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01.12.2020 12:30 Відповісти
іди гуляй,вася.
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01.12.2020 15:47 Відповісти
Карточный долг .святое дело))
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26.11.2020 12:32 Відповісти
Це челендж - як що клоун став президентом, то і серед карпів в супермаркеті можна плавати
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26.11.2020 13:36 Відповісти
мабуть немного в карты сдулся( на залезть в аквариум)
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26.11.2020 13:39 Відповісти
хоть не коронавирусный? ох и богата херсонщина зэко-ватой.
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26.11.2020 13:40 Відповісти
а и чего удивляться, если один мент (Вася, знакомый из Каховки) еще и бизнесом занимается... Некогда ему бедному службой заниматься, бо коррупция рулит. Кста , в зебика он просто влюблен... Каарочи, яке iхало, таке й здибало...ЗЫ... Вангую, следующий заплыв будет в херсонском парке им. Ленинского комсомола, к лебедям.
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26.11.2020 13:46 Відповісти
Вася, если чо, прими к сведению. Нафиг тебе те барашки, всеравно их уморишь.
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26.11.2020 13:48 Відповісти
скажи наконец наркотикам нет...
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26.11.2020 15:50 Відповісти
Це активіст Фемен, свободу карпихам.
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26.11.2020 14:07 Відповісти
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