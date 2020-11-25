"#банутися, бл#дь!", - у херсонському супермаркеті чоловік у плавках заліз в акваріум із коропами. ВIДЕО

В одному з херсонських супермаркетів чоловік у плавках, купальній шапочці й окулярах заліз в акваріум із коропами. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опубліковано в соціальних мережах. Тепер незвичайного водолаза розшукує поліція.

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