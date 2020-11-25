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Одна людина загинула, двох госпіталізовано внаслідок зіткнення двох легковиків і автобуса в Кривому Розі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Кривому Розі вранці 25 листопада зіткнулися два легковики і пасажирський автобус "Ікарус". Одна особа загинула, двоє - у лікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, Volkswagen Passat на великій швидкості врізався в "Жигулі", з яким рухався в одному напрямку, а потім вилетів на зустрічну смугу, де саме їхав автобус.

Удар був такої сили, що пасажир іномарки загинув на місці, водій виявився затиснутий у машині. Його звільняли рятувальники за допомогою спецзасобів. Травм зазнав і пасажир "Жигулів", його доставили в лікарню. На момент ДТП в "Ікарусі" пасажирів не було.
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ў вас яшчэ ікарусы выкарастоўваюцца?! я апошні раз ў «жыцці» бачыў гэтага дыназаўра ў сярэдзіне 90-х гадоў...
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25.11.2020 18:15 Відповісти
А Жигули 70_80 не впечатлили?
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25.11.2020 18:28 Відповісти
Имеем "лежачего полицейского" и два отбойника, лишающих возможности уйти от лобового на скорости.
Всё довольно логично и предсказуемо.
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25.11.2020 18:34 Відповісти
а когда появятся другие новости? эти уже не интересны
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25.11.2020 18:53 Відповісти
 
 