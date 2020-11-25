Одна людина загинула, двох госпіталізовано внаслідок зіткнення двох легковиків і автобуса в Кривому Розі. ВIДЕО

У Кривому Розі вранці 25 листопада зіткнулися два легковики і пасажирський автобус "Ікарус". Одна особа загинула, двоє - у лікарні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал, Volkswagen Passat на великій швидкості врізався в "Жигулі", з яким рухався в одному напрямку, а потім вилетів на зустрічну смугу, де саме їхав автобус.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Удар був такої сили, що пасажир іномарки загинув на місці, водій виявився затиснутий у машині. Його звільняли рятувальники за допомогою спецзасобів. Травм зазнав і пасажир "Жигулів", його доставили в лікарню. На момент ДТП в "Ікарусі" пасажирів не було.