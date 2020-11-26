Степанов про мету карантину вихідного дня: Хочемо зупинитися на певних цифрах захворюваності. ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня було запроваджено, оскільки приріст хворих на коронавірус COVID-19 набув "ураганних" темпів 20-30% на тиждень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Ми одразу говорили, що після введення всіх карантинних обмежень по Україні - це, крім карантину вихідного дня, обмеження, які були на помаранчевому рівні - що через 2-3 тижні після обмежень ми зможемо побачити ефект. На який ефект ми розраховували і чого ми хочемо домогтися карантином вихідного дня? Для нас дуже важливо було зупинити ураганну динаміку поширення хвороби. Це було основною метою, коли ми росли щотижня майже на 20-30%. Основного ефекту ми хочемо досягти саме такого - зупинитися на певних цифрах захворюваності", - сказав міністр.

Степанов додав, що коронавірус "розкрив для всього суспільства стан медицини" в Україні. За його словами, ситуація з COVID-19 стала наслідком "хронічного недофінансування нашої медицини протягом 29 років".

"Наша мета - виправити всі недоліки. Ми бачимо, що крім державного фінансування мають бути додані елементи добровільного медстрахування, фінансування з місцевих бюджетів, вивести з тіні всі кошти, які є в медицині, до 50% коштів перебувають у тіні. В майбутньому, до 2023 року, ми зможемо запровадити елементи страхування", - сказав він.

Також читайте: COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 1399, Дніпропетровщина - 1254 та Київщина - 979