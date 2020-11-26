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Степанов про мету карантину вихідного дня: Хочемо зупинитися на певних цифрах захворюваності. ВIДЕО

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що карантин вихідного дня було запроваджено, оскільки приріст хворих на коронавірус COVID-19 набув "ураганних" темпів 20-30% на тиждень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ми одразу говорили, що після введення всіх карантинних обмежень по Україні - це, крім карантину вихідного дня, обмеження, які були на помаранчевому рівні - що через 2-3 тижні після обмежень ми зможемо побачити ефект. На який ефект ми розраховували і чого ми хочемо домогтися карантином вихідного дня? Для нас дуже важливо було зупинити ураганну динаміку поширення хвороби. Це було основною метою, коли ми росли щотижня майже на 20-30%. Основного ефекту ми хочемо досягти саме такого - зупинитися на певних цифрах захворюваності", - сказав міністр.

Степанов додав, що коронавірус "розкрив для всього суспільства стан медицини" в Україні. За його словами, ситуація з COVID-19 стала наслідком "хронічного недофінансування нашої медицини протягом 29 років".

"Наша мета - виправити всі недоліки. Ми бачимо, що крім державного фінансування мають бути додані елементи добровільного медстрахування, фінансування з місцевих бюджетів, вивести з тіні всі кошти, які є в медицині, до 50% коштів перебувають у тіні. В майбутньому, до 2023 року, ми зможемо запровадити елементи страхування", - сказав він.

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Автор: Наталя Джума
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тупые мародёро-ублюдки...
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26.11.2020 09:28 Відповісти
А то 29 лет назад у нас была ШЫКАРНАЯ медицина! Пля, они что совка не видели!??
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26.11.2020 11:09 Відповісти
Взагалі адекватна людина вела б розмову про зменшення росту, а то і повне згасання епідемії, а зелений неадекват веде мову про фіксацію цифр на дуже потужному рівні. Якщо це і є їхня мета, то країна у небезпеці.
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26.11.2020 09:30 Відповісти
Какие 2-3 недели? Бубочка уже ж "увидел" положительный результат. Просто смотреть надо. В глаза. Но можно и не в глаза))
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26.11.2020 09:33 Відповісти
А теперь расскажи, как вам удалось остановить ураганную динамику. А мы послушаем...
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26.11.2020 09:34 Відповісти
Что значит доцент тупой. Что бы собрать подобную информацию, надо проследить заболеваемость таких общественных специальностей как кассиры в маркетах, кондуктора в транспорте и т. д. А нет у нас как всегда левое ухо чешем правой ногой и морочим головы всем кто ещё работает на эту страну. Маразм крепчает, туман усиливается.
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26.11.2020 09:48 Відповісти
Прошло две недели от введения зеленого дурантина выходного дня. Результат - нулевой, судя по статистике. Рост как был, так и остался. Зато плебс вместо торговых комплексов и ресторанов, побежал в продуктоые гипермаркеты ашан и прочие. Толку от этого дурантинного цирка?! Если закрывали, то закрывали б все, а так один еперный стыд.
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26.11.2020 10:09 Відповісти
Проходимец Степанов не в состоянии даже на цифрах смертности остановиться, не говоря уже об остальном...
Да, степашка не так себе представлял жизнь во власти: думал, будешь как твой и патрон-каламойский - тырить денюжку из бюджета, сидя на хлебной должности. А вишь оно вышло как у вашей банды - повисеть/ пованять на березке ещё придётся. Да
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26.11.2020 10:13 Відповісти
Хотеть не вредно. Зебилы хавают причмокивая.
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26.11.2020 10:32 Відповісти
Дурак ти Степашка, хочеш зупинитися на цифрах - перестань стільки тестів проводити. Любі ваші дії вже не будуть мати абсолютно ніякого впливу на темпи поширення пандемії в Україні - не можна зубну пасту запхнути обратно в тюбик.
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26.11.2020 12:05 Відповісти
В стране, где 73% ублюдков выбирают шутовское недоразумение в президенты, любые мероприятия бесполезны!!! Две простые вещи - маска и дистанция! Всё!!!! Для нормального человека это не проблема, а дебилу(73%) пофигу - воно тупэ, как и их избранник. Ему насрать на ограничения - оно будет делать всё наоборот. Не надо ничего ограничивать - всё сделает естественный отбор, по Дарвину. Информационную политику проводить обязательно, её услышат те кто хочет выжить, а кто не хочет - это его выбор.
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26.11.2020 14:58 Відповісти
 
 