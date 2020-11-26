Про ветерана АТО Микитенка, який вчинив самоспалення на Майдані, знімуть фільм. ВIДЕО

Всеукраїнський проєкт документального активізму Arts & Rights почав роботу над документальним фільмом про Миколу Микитенка - ветерана російсько-української війни, який у жовтні здійснив самоспалення на Майдані на знак протесту проти політики капітуляції.

Про учасника російсько-української війни Миколу Микитенка, який в ніч з 10 на 11 жовтня вчинив самоспалення на Майдані на знак протесту проти політики капітуляції, знімуть документальний фільм, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"У колективній свідомості вчинок Миколи Микитенка залишився незрозумілим: преса написала про "невідомого чоловіка, який з невідомих мотивів вчинив самоспалення", а влада просто проігнорувала. Аби не втратилась пам’ять про ветерана та його вчинок, мережа документальних активістів Arts&Rights розкаже про нього у фільмі "За що загинув Микола Микитенко"", - йдеться в повідомленні авторів проєкту.

"Ми хочемо, щоб кожен з вас разом з нами поставив собі кілька питань. Ким був Микола Микитенко? Чому він вийшов на Майдан взимку 2013-14 рр., чому він пішов добровольцем на війну і зрештою чому він облив себе бензином посеред Майдану-2020? Це було самогубство, відчай, дурість чи самопожертва. Відповіді на ці питання ми хочемо знайти у документальному фільмі. Ми віримо, що це важливо для нас з вами і для наступних поколінь", - каже продюсерка фільму Оксана Іванців.

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Режисером фільму став Андрій Литвиненко. Зйомки було розпочато на Майдані, в момент прощання з Миколою Микитенком. У фільмі, зокрема, з’являться кадри потужного звернення до влади доньки Миколи Юлії, яка сама є ветеранкою російсько-української війни. Під час прощання з батьком Юлія звернулась до Президента і закликала його мати мужність подивитись в очі їй та іншим ветеранам, які втрачали життя, кров і своє здоров’я на війні.

"Як будь-який воїн, він був готовий покласти життя за Україну. І він це зробив. І найтрагічніше те, що його досі не почули, - сказала Юлія. - Як доньці, мені важко прийняти цей вчинок, але я можу його зрозуміти. Як і багато інших ветеранів, які мають зараз схожі відчуття. Єдине, чого я не можу зрозуміти, – чому досі ніхто з очільників нашої держави не висловив жодного слова ні підтримки, ні співчуття нашій сім’ї? Чому їм легше думати, що якийсь невідомий чоловік з невідомих причин вчинив самоспалення на Майдані?"

Зйомки фільму відбуваються повністю на волонтерських засадах. Підтримати зйомки можна, перерахувавши кошти на картку доньки ветерана Юлії Микитенко

Рахунок Приватбанк 4731219108111539 (гривня)

5169360008137436 (іноземна валюта)

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з Юлією Микитенко: Донька ветерана Миколи Микитенка, що вчинив акт самоспалення на Майдані: "Рішення розводити війська батько сприйняв болісно. Під лінію потрапляла і Світлодарська дуга, де загинув мій чоловік".