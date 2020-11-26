Експерт МОЗ Дубров про реабілітацію після коронавірусу: Дихальна гімнастика, свіже повітря і раціональне харчування. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
Експерт МОЗ Сергій Дубров розповів, як поводитися після одужання від коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано в Telegram "Коронавірус.Інфо".
"Гуляти на свіжому повітрі після перенесеного захворювання. Справді, багато хто скаржиться на виражену стомлюваність, яка зберігається протягом 2-3 тижнів, поступова реабілітація, дихальна гімнастика, адекватне раціональне харчування і прогулянки на свіжому повітрі", - зазначив Дубров.
Топ коментарі
+1 Григорий Иванов 61056999
показати весь коментар26.11.2020 13:45
+1 Andy Tiger
показати весь коментар26.11.2020 13:55
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Не повірите, але здоровим людям це теж не зашкодить)
Мы в ответ бежим на месте
В выигрыше даже начинающий
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих
Бег на месте общепримиряющий!
Ах, будешь хилым - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб
Применяйте, люди, обтирания!
Если вы уже устали
Сели-встали, сели-встали
Не страшны вам Арктика с Антарктикой
Главный академик Иоффе
Доказал: коньяк и кофе
Вам заменит спорта профилактика
Спать нельзя! С кровати слезьте!
Начинаем бег на месте
Да не будьте мрачными и хмурыми
Если очень вам неймётся
Обтирайтесь, чем придётся
Водными займитесь процедурами!(с)