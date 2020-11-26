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Експерт МОЗ Дубров про реабілітацію після коронавірусу: Дихальна гімнастика, свіже повітря і раціональне харчування. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Здоров'я

Експерт МОЗ Сергій Дубров розповів, як поводитися після одужання від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано в Telegram "Коронавірус.Інфо".

"Гуляти на свіжому повітрі після перенесеного захворювання. Справді, багато хто скаржиться на виражену стомлюваність, яка зберігається протягом 2-3 тижнів, поступова реабілітація, дихальна гімнастика, адекватне раціональне харчування і прогулянки на свіжому повітрі", - зазначив Дубров.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Особенно впечатляет"рациональное питание",когда по требованиям сАбакова все закрыто на локдаун,то вопрос встаёт просто о питании или вернее об его отсутствии!!!
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26.11.2020 13:45
+1
тепер наймогутніший лідер ********** буде знімати відосікі про те, як він відновлюється після хвороби
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26.11.2020 13:55
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Найдоступнішим з пропонованого є "дихальна гімнастика"... Эксперт Минздрава Дубров о реабилитации после коронавируса: Дыхательная гимнастика, свежий воздух и рациональное питание - Цензор.НЕТ 6983
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26.11.2020 13:33 Відповісти
дыхательная гимнастика, адекватное рациональное питание и прогулки на свежем воздухе
Не повірите, але здоровим людям це теж не зашкодить)
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26.11.2020 13:35 Відповісти
Не страшны дурные вести
Мы в ответ бежим на месте
В выигрыше даже начинающий
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих
Бег на месте общепримиряющий!
Ах, будешь хилым - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб
Применяйте, люди, обтирания!
Если вы уже устали
Сели-встали, сели-встали
Не страшны вам Арктика с Антарктикой
Главный академик Иоффе
Доказал: коньяк и кофе
Вам заменит спорта профилактика
Спать нельзя! С кровати слезьте!
Начинаем бег на месте
Да не будьте мрачными и хмурыми
Если очень вам неймётся
Обтирайтесь, чем придётся
Водными займитесь процедурами!(с)
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26.11.2020 13:40 Відповісти
Особенно впечатляет"рациональное питание",когда по требованиям сАбакова все закрыто на локдаун,то вопрос встаёт просто о питании или вернее об его отсутствии!!!
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26.11.2020 13:45 Відповісти
Интересно, а где это продмаги и рынки закрыты? Или лишь бы ляпнуть?
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26.11.2020 17:50 Відповісти
тепер наймогутніший лідер ********** буде знімати відосікі про те, як він відновлюється після хвороби
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26.11.2020 13:55 Відповісти
Шаурмой "рациональное питание" и коксом "вдыхательная гимнастика"
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26.11.2020 21:20 Відповісти
Взагалі то, з пошкодженими легенями спеціалісти рекомендують щонайменше напружувати легені декілька місяців. Навіть кульки не дути.
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26.11.2020 15:25 Відповісти
о рациональном питании что то непонял )))
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26.11.2020 17:55 Відповісти
 
 