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Держприкордонслужба (4348) заборона (955) пропаганда (2571) Росія (47279)

Оператора пропагандистського телеканалу "Russia today" не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

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Оператор пропагандистського телеканалу "Russia today" намагався потрапити в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"Іноземець 1971 року народження слідував у нашу державу автомобілем. Для перетину кордону він обрав пункт пропуску "Кучурган", що в Одеській області. Чоловік заявляв, що планує транзитом проїхати з Молдови в Росію. Проте під час паспортного контролю стосовно росіянина спрацювала база даних. Як з’ясувалося, у прикордонників щодо нього вже була попередня інформація про незаконне відвідування ним окупованого його країною Криму", - йдеться в повідомленні.

У ході додаткової перевірки співробітники Подільського прикордонного загону також встановили, що в період окупації півострова ця особа потрапляла туди з території РФ авіаційним сполученням. У Криму чоловік проводив відеозйомки для телеканалу "Russia today".

Через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї прикордонники відмовили іноземцю в перетинанні кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну.

Також читайте: Російського актора Гребенщикова видворили з України і заборонили на три роки в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
за незаконное пересечение нужно сажать, а не запрещать въезд
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26.11.2020 13:54
+16
Логчно. Формируя обменный фонд. Оператора пропагандистского телеканала "Russia today" не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4732
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26.11.2020 14:05
+9
Еврея который хотел попасть в Умань к Цадику,и поймали при пересечении границы, дали депортацию 5 лет,а кацапу,который сеет ненависть и вранье 3 года. Вот и вопрос,кто более вреден для украинского госсударства?
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26.11.2020 15:15
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за незаконное пересечение нужно сажать, а не запрещать въезд
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26.11.2020 13:54 Відповісти
Логчно. Формируя обменный фонд. Оператора пропагандистского телеканала "Russia today" не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4732
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26.11.2020 14:05 Відповісти
Зато хорошо и правильно что: Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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26.11.2020 14:06 Відповісти
Нех#й ш(щ)аста(и)ть)))
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26.11.2020 14:16 Відповісти
Треба було ще й **.чку начистити ублюдку.
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26.11.2020 14:30 Відповісти
Натурально в шею (с)
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26.11.2020 14:31 Відповісти
Повезло ему. А то могли ведь и гранату в кармане случайно найти.
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26.11.2020 14:57 Відповісти
Еврея который хотел попасть в Умань к Цадику,и поймали при пересечении границы, дали депортацию 5 лет,а кацапу,который сеет ненависть и вранье 3 года. Вот и вопрос,кто более вреден для украинского госсударства?
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26.11.2020 15:15 Відповісти
1. Знайти гранату - 32 секунди.
2. Повісити - 2 хвилини 10 секунд.
3. Сказати "Ой" - 1 секунда.
Всього 2 хвилини і 43 секунди і проблема з кацапом вирішена. Інший вже не захоче ні в Крим їхати, ні в Україну.
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26.11.2020 19:22 Відповісти
только ВАТА замыливает ВАТНЫЕ рожи на оперативно-разыскных фото-видео!
Оператора пропагандистського телеканалу "Russia today" не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 6370
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26.11.2020 15:53 Відповісти
Молодці прикордонники.
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26.11.2020 16:46 Відповісти
а почему ипало затушевали? Народ должен знать героев в лицо
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26.11.2020 17:40 Відповісти
"...Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину..."

А 9іба не можна було його зразу ж посадити на 3 роки, а потім заборонити в'їзд в Україну навічно?
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26.11.2020 19:03 Відповісти
И нафуй вашій родині його годувати три роки ?
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26.11.2020 19:26 Відповісти
 
 