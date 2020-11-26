Оператора пропагандистського телеканалу "Russia today" не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки, - Держприкордонслужба. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Оператор пропагандистського телеканалу "Russia today" намагався потрапити в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.
"Іноземець 1971 року народження слідував у нашу державу автомобілем. Для перетину кордону він обрав пункт пропуску "Кучурган", що в Одеській області. Чоловік заявляв, що планує транзитом проїхати з Молдови в Росію. Проте під час паспортного контролю стосовно росіянина спрацювала база даних. Як з’ясувалося, у прикордонників щодо нього вже була попередня інформація про незаконне відвідування ним окупованого його країною Криму", - йдеться в повідомленні.
У ході додаткової перевірки співробітники Подільського прикордонного загону також встановили, що в період окупації півострова ця особа потрапляла туди з території РФ авіаційним сполученням. У Криму чоловік проводив відеозйомки для телеканалу "Russia today".
Через порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї прикордонники відмовили іноземцю в перетинанні кордону і на 3 роки заборонили в’їзд в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
2. Повісити - 2 хвилини 10 секунд.
3. Сказати "Ой" - 1 секунда.
Всього 2 хвилини і 43 секунди і проблема з кацапом вирішена. Інший вже не захоче ні в Крим їхати, ні в Україну.
А 9іба не можна було його зразу ж посадити на 3 роки, а потім заборонити в'їзд в Україну навічно?