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Лавров заявив, що Захід застосовує в Білорусі "брудні" методи "кольорових революцій". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Країни Заходу вдаються до методів організації масових заворушень у Білорусі.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров під час свого виступу на засіданні колегій міністерств закордонних справ Росії та Білорусі в Мінську, 26 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру.

"У західних ЗМІ і від офіційних осіб лунають ледь не ультиматуми на нашу адресу. Фактів втручання у внутрішні справи - з надлишком", - сказав російський міністр.

За його словами, західні держави використовують "брудні" методи "кольорових революцій", при цьому опозиція отримує фінансову та іншу підтримку.

Також він зазначив, що в Москві бачать вороже ставлення Заходу до Росії і Білорусі та спроби активно вплинути на внутрішні справи обох країн.

"Власне кажучи, західні лідери цього особливо не приховують", - додав російський міністр.

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Він нагадав, що у США та інших західних країнах часто ухвалюються документи про просування демократії в Росії та Білорусі.

"Ми сприймаємо це спокійно. У нас є Союзна держава, є чим захищати себе, як відстояти свою незалежність, і це спільна позиція наших президентів і наших урядів", - зазначив Лавров.

Як відомо, в Білорусі з 9 серпня тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, а нещодавно протестувальники почали вимагати припинити насильство, звільнити політв'язнів і щоб Лукашенко пішов у відставку. Лукашенко вважає, що протестувальників використовують іноземні сили.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Лошади продолжают подмешивать в овёс кокаин.
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26.11.2020 14:20
+9
Что то этот хачик, в девичестве Калантарян, раскудахтался. Серёга, ты почему Арцах защишать не поехал? Дочка гражданка США запретила?
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26.11.2020 14:25
+5
Где он таких словей понабрался ,Газету Правда цитирует🤫🤣🤣🤣
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26.11.2020 14:17
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Где он таких словей понабрался ,Газету Правда цитирует🤫🤣🤣🤣
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26.11.2020 14:17 Відповісти
И Леонида Ильича! Лавров заявив, що Захід застосовує в Білорусі "брудні" методи "кольорових революцій" - Цензор.НЕТ 8699
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26.11.2020 14:56 Відповісти
не, французских декадентов начитался,
в печаль курящая лошадь впала

«Цветы зла» (фр. Les Fleurs du mal)

- сборник стихотворений французского поэта Шарля Бодлера Лавров заявив, що Захід застосовує в Білорусі "брудні" методи "кольорових революцій" - Цензор.НЕТ 4686
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26.11.2020 15:27 Відповісти
Лошади продолжают подмешивать в овёс кокаин.
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26.11.2020 14:20 Відповісти
"Кони ситие,бьют копитами..." !!!)))
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26.11.2020 14:34 Відповісти
Заворушилось пекло. Лавров заявил, что Запад применяет в Беларуси "грязные" методы "цветных революций" - Цензор.НЕТ 786
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26.11.2020 14:21 Відповісти
Пральна, нужно чистые, как на пампасе или сирии
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26.11.2020 14:22 Відповісти
Что то этот хачик, в девичестве Калантарян, раскудахтался. Серёга, ты почему Арцах защишать не поехал? Дочка гражданка США запретила?
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26.11.2020 14:25 Відповісти
Да, он 100% там должен был служить... В кавалерии...
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26.11.2020 14:35 Відповісти
В горной армянской кавалерии.
Лавров заявив, що Захід застосовує в Білорусі "брудні" методи "кольорових революцій" - Цензор.НЕТ 1114
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26.11.2020 15:20 Відповісти
Вы такие заморочки делаете примазаному.
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26.11.2020 15:00 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.11.2020 14:32 Відповісти
Конь педальный Лаврушка что-то очередной раз проржал😆😆😆Лавров заявив, що Захід застосовує в Білорусі "брудні" методи "кольорових революцій" - Цензор.НЕТ 9198
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26.11.2020 14:33 Відповісти
У гидры мировой контрреволюции теперь одна голова лошадиная, другая стерха, а третья - северного оленя.
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26.11.2020 14:34 Відповісти
Тупа коняка, у білорусів нема політичних лозунгів.
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26.11.2020 14:40 Відповісти
Зав'яжіть йому кольорову стрічку в гриву.
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26.11.2020 14:43 Відповісти
Нічого, Байден прийде - порядок наведе. Як? А так: Рейган вказав шлях і дав старт; а Буш-старший - фінішував.
Байден повторить...
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26.11.2020 14:46 Відповісти
Запад применяет в Беларуси "грязные" методы, старается привить демократию, соблюдение международного права, защитить права белорусского народа. Другое дело Москва, борется против всякой демократии, всяких ненужных прав для белорусского народа, старается поддержать незаконно захватившего власть Лукашенко. То есть, по мнению Лаврова, применят исключительно чистые методы
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26.11.2020 14:47 Відповісти
не понял, хромая лошадь начала сдавать - попугая включает: доводит до нас инфу, шо выборы в Беларуси сфальсифицированы и то шо бацька протесты против фальсификаций считает заказухой... Ента чта , выборы все же сфальсифицированы?
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26.11.2020 14:59 Відповісти
На встрече с Лавровым Лукашенко затронул тему конфликта в Нагорном Карабахе, передает tut.by.
- Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы. Лавров заявив, що Захід застосовує в Білорусі "брудні" методи "кольорових революцій" - Цензор.НЕТ 6391
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26.11.2020 15:01 Відповісти
захватили новую территорию
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27.11.2020 00:04 Відповісти
Ну канешна, грязные.
Вот чистые методы кацапотварей - ковровое бомбометание по больницам, химическое оружие,окупацмя и прочая - вот эта карашо.
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26.11.2020 15:38 Відповісти
А "розумний" аж страшно... Лавров заявив, що Захід застосовує в Білорусі "брудні" методи "кольорових революцій" - Цензор.НЕТ 6479
Дайте я його хоч за горло подержу Лавров заявив, що Захід застосовує в Білорусі "брудні" методи "кольорових революцій" - Цензор.НЕТ 6479
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26.11.2020 15:51 Відповісти
Ай-ай-ай... А Бабарико,Цепкало и Тихановский,это чья весна (а скорее осень),была бы?
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26.11.2020 15:57 Відповісти
"Грязные методы цветных революций" - так у воров и бандитов называется стремление обычных граждан избавиться от их власти.
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26.11.2020 16:05 Відповісти
Унылая Лошадь после приема очередной дозы кокаина опять пердонула хавальником.
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26.11.2020 20:51 Відповісти
 
 