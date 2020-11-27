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Від COVID-19 на окупованому Донбасі доводиться "лікуватися подорожником", - волонтер Реуцький. ВIДЕО

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Окупаційна влада приховують реальну ситуацію з коронавірусом на окупованій Донеччині та Луганщині, в лікарнях немає місць, а в аптеках - елементарних препаратів.

Про це в ефірі "Апостроф ТВ" розповів виконавчий директор благодійного фонду "Восток SOS" Костянтин Реуцький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ще недавно Covid-19 заперечували на рівні керівників окупаційних адміністрацій.

"Ситуація запущена була настільки, що зараз епідемія розвивається лавиноподібно. Але "офіційні цифри" тамтешні нам нічого не скажуть, оскільки тестування там фактично немає. Існуючі лабораторії ледь забезпечують десь третину від потреби. Всім хворим ставлять діагнози ГРВІ та пневмонія, але з пневмоніями щодня в лікарні на окупованій території потрапляють сотні людей", - розповів Реуцький.

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Зараз на Донбасі лікарні переповнені, пацієнти лежать у коридорах та інших непристосованих для цього приміщеннях. Бракує лікарів, тому до лікування хворих активно залучаються студенти місцевих медичних вишів. Бракує ліків, не вистачає обладнання.

"Що стосується ліків, то їх там немає і в аптеках. Складно купити не тільки ліки або противірусні препарати, складно купити навіть банальні вітаміни. Як гірко жартують мої луганські друзі, лікуватися доводиться подорожником", - повідомив волонтер.

За словами місцевих медиків, реальна смертність приховується і може досягати 9%. Пневмонія для багатьох місцевих жителів - це майже вирок.

"На сполох б'ють навіть ті засновники так званих "республік". Вони закликають Росію допомогти, проте Росія допомагати не поспішає, оскільки зайнята своїми проблемами", - описав складну ситуацію з епідемією коронавірусу на Донбасі Реуцький.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Не хватает камней с неба...
Вот они - точно вылечат
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26.11.2020 16:39
+12
Давайте ещё откроем дополнительные КПВВ и пустим всех ковидных ордловцев в Украину.
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26.11.2020 16:42
+7
Нам то что до них? Подорожника дать? А хуху не хохо?
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26.11.2020 16:42
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Не хватает камней с неба...
Вот они - точно вылечат
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26.11.2020 16:39 Відповісти
канешна, главное побольше камней набрать в рот, и методично их рассасывать
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26.11.2020 17:50 Відповісти
Давайте ещё откроем дополнительные КПВВ и пустим всех ковидных ордловцев в Украину.
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26.11.2020 16:42 Відповісти
Нам то что до них? Подорожника дать? А хуху не хохо?
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26.11.2020 16:42 Відповісти
Насмелюсь сказать , что в 100 км от линии фронта , в Украине , ситуация не намного лучше . Нет лежащих в коридорах , но многим , не тяжёлым больным тоже пишут пневмонию . ((
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26.11.2020 16:43 Відповісти
Осмелюсь согласиться.
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26.11.2020 17:01 Відповісти
Від COVID-19 на окупованому Донбасі доводиться "лікуватися подорожником", - волонтер Реуцький - Цензор.НЕТ 9127
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26.11.2020 17:08 Відповісти
"Там, где на земле, происходит большая концентрация отрицательной энергии и человек не справляется, вступают очищающие силы природы - наводнения, землетрясения, войны, эпидемии." - Так, 1993 году, аналитик КГБ(бывших не бывает) в личной беседе, предсказал войну на Донбассе, оценив общественно-политическую ситуацию в регионе. В это время(напомню), Ахметов боролся за лидерство среди криминальных группировок Донбасса, захватывал предприятия при молчаливом согласии Кучмы и Кравчука. Тогда, это звучало дико, я не верил. Дальнейший ход событий, подтвердил его правоту.
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26.11.2020 17:07 Відповісти
да можно тогда и Цоя притянуть 1987 года :
.....

Ночью над нами пролетел самолёт,
Завтра он упадёт в океан,
Погибнут все пассажиры.
Завтра где-то, кто знает где?
Война, эпидемия, снежный буран,
Космоса черные дыры…
Следи за собой, будь осторожен!
Следи за собой!
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26.11.2020 23:37 Відповісти
на больные места пусть прилажуют паспорт с двумя петухами - гомосеками, сепарам обязательно поможет
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26.11.2020 17:20 Відповісти
НЕЧЕГО СКИГЛИТЬ! (М.Я.АзИров). Вон приехал 100-й гавноконвой, наверное, привез страждущим владельцам паЧпортов с двуглавой курицей СПАСИТЕЛЬНУЮ(???) вакцину от короны производства московской *********. Вакцинирующимся иметь при себе комплект одежды НА СМЕРТЬ.
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26.11.2020 17:34 Відповісти
Выражаю свою глубокую озабоченность, особенно зарегистрированным переселенцам фактически проживающим в лугандоне.
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26.11.2020 17:41 Відповісти
вывсеврети
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26.11.2020 17:44 Відповісти
Вот гнида этот Реуцкий, на жалость давит. Пусть сам сепарам помогает, такой жалостливый.
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26.11.2020 17:48 Відповісти
Ачётакова,пля... треба кричати- путєнввєдивакцину. І він вам,даунбасятам, відразу ж ввєдьот... Від COVID-19 на окупованому Донбасі доводиться "лікуватися подорожником", - волонтер Реуцький - Цензор.НЕТ 1444
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26.11.2020 17:50 Відповісти
ага, пришлют из Мордора пару канистр "новичка", и будут им лечить
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26.11.2020 17:53 Відповісти
а вы этого , как его... казачьего атамана козицина из ростова пригласите.... он вас предатели нагайками вылечит.... а еще у ***** боярки попросите, и поболее, говорят она в рашке в качестве вакцины на ура идет.... ну а если честно - мне глубоко по барабану , чем вы там у себя в резервации лечитесь .... хоть лопухами и кропивой... вот еще бы наш гарантик закрыл все переходы и век бы вас не видеть ....кормильцы!
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26.11.2020 18:04 Відповісти
потерпите чуток... вон обещают уже на КПВВ всем кормильцам бесплатно тесты делать...
а там скоро и кислород из наших больниц туда попрут - ониженашилюди... а тут нарид противный, опять проголосовать за зелень экранную не захотел...ну так пусть теперь сами... самолечением занимаются...
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26.11.2020 18:06 Відповісти
когда начинают мне рассказывать про то как хреново живут "нашилюди" в луганде, я сразу вспоминаю рассказ одноклассника как его пленного солдата ВСУ водили вместе с другими пленными на "парад победы" по улицам донецка и что при этом делали пересичные жители лугандоновской столицы т.н. "нашилюди". пропадите вы пропадом предатели!
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26.11.2020 18:09 Відповісти
По словам местных медиков, реальная смертность скрывается и может достигать 9%.Источник: https://censor.net/ru/v3233462

Если мне не изменяет мой склероз, то вроде бы на "Радио Республика" озвучивали - количество заболевших более 9 тыс., умерло 900+ человек. Так что, так оно и выходит - 9-10%.
В общем, соотношение заболели/умерли выходит что не скрывают, а вот соответствуют ли эти цифры, в натуральном выражении, фактическим показателям, это конечно вопрос.
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26.11.2020 18:32 Відповісти
як на мене, то чим більше їх того тим краще. Так що я не проти 20-30% того лугандонців. Земля повинна відчиститися від біологічного сміття яким вони Є.
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26.11.2020 20:24 Відповісти
Спасибо, И тебе того же.
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27.11.2020 09:10 Відповісти
Да каких там 9 тысяч. Там волна началась примерно на 2 недели ранее, чем на свободных землях. У нас больных уже более 1% населения официальных. Реальных 6-8%. То есть, только для Донецка с населением тысяч в 800, минимум 60 тыс. заболевших и минимум 1,5 тыс. умерших. А на всю дыру раза в 3 больше. За лырыны не знаю, но плюс-минус такие же пропорции будут.
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26.11.2020 22:11 Відповісти
Читать умеешь?
Цензор написал "смертность скрывается и может достигать 9%.".
9% они и в африке 9%, хот от 10 просто, хоть от 10млн.

Считать умеешь?
В дыре заявляют "у нас смертность 9%", а ты говоришь - "да какие там 9, они всё брешут, у них смертность как минимум 2, 5%" Від COVID-19 на окупованому Донбасі доводиться "лікуватися подорожником", - волонтер Реуцький - Цензор.НЕТ 4932

П.С. 60тыс./100=600чел. это 1%, 1500 от 60000 это 1500/600(1%)=2,5%
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27.11.2020 09:24 Відповісти
Читать себя умеешь? Кто писал что умерших по данным кацапов 900 чел +-?
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27.11.2020 09:42 Відповісти
Еще раз для тех, кто в танке.
Цензор пишет - "в дыре скрывают уровень смертности, реально [же] он может достигать 9%". Это со слов местных(дыровских) медиков.
Я пишу - "дыровское радио(разрешенное путиным) вещает - заболели 9000, умерли 900". Это значит, что официально озвучивается уровень смертности в 9%. Не "может достигать", а "обнародован", то бишь - фактически достигает 9%.
А ты, не умеешь ни читать, ни считать, поэтому пытаясь как бы разоблачить всех - дэнэрэ, Евгения Пономарева и Цензор, орешь - вы фсё врёти! там фсё савсем плоха! там смертность минимум 2,5(два с половиной)%! Від COVID-19 на окупованому Донбасі доводиться "лікуватися подорожником", - волонтер Реуцький - Цензор.НЕТ 9553
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27.11.2020 17:56 Відповісти
Да мне класть с пробором на путинских сраколизов. Я говорю, что их официал в 900 трупов - ложь. Минимум в 3 раза занижен показатель. Ю андестенд ми?
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27.11.2020 18:11 Відповісти
Від COVID-19 на окупованому Донбасі доводиться "лікуватися подорожником", - волонтер Реуцький - Цензор.НЕТ 1470

Ты правда такой тугой или прикидываешься?
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27.11.2020 19:09 Відповісти
Умник, пятый раз разжую, бо ты слишком интеллектуален, заодно сокращу мысль до трех слов - 900 трупов - ложь. Понятно, бро? Или на пальцах показать?
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27.11.2020 23:07 Відповісти
Вася, ты не тормоз, ты - СТОПКран! Від COVID-19 на окупованому Донбасі доводиться "лікуватися подорожником", - волонтер Реуцький - Цензор.НЕТ 2134

В статье нет ни каких 900 трупов. В статье говорится о том, что реальная смертность скрывается, на самом же деле, она может достигать - аж 9%.
Большими красными буквами - У-РО-ВЕНЬ смертности - ну то бишь - процентное соотношение заболевших и умерших. Hast du verstanden, васёк?

Цензор говорит - сепары скрывают реальную смертность, а на самом деле она может достигать 9%. (они врут и занижают, а на самом-то деле она - целых 9%).
А сепары говорят - у нас Х заболевших и Y умерших.
С помощью простой арифметики выясняется, что при таких данных, они озвучивают, что у них уровень смертности составляет 9-10%. В статье нет ничего про смертность выраженную натуральным числом, только в процентах.
Теперь я достаточно разжевал? Сможешь уже проглотить, наконец-то? Від COVID-19 на окупованому Донбасі доводиться "лікуватися подорожником", - волонтер Реуцький - Цензор.НЕТ 3600
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28.11.2020 11:55 Відповісти
Женёк, пля, если ты думаешь, что включая пенька как то меня расстроишь, то зря. Будет последним делом на подобных баранов отвлекаться. Баранов нужно на шашлыки, а не о высшей математике. Такие не дела, Гарик.
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28.11.2020 17:47 Відповісти
Почему-то абсолютно никакого сочувствия у меня не вызывает эта новость. Кто призвал войну, русский мир в наш общий дом- Украину? Вот пускай и подыхают.
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26.11.2020 18:43 Відповісти
Та не скигліть так,головне що в нас на Україні з ковідом все гаразд,майже немає захворівших,всього вдосталь,влада патріотично ковід перемогла, а ви все за ОРДЛО та Крим переживаєте..
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26.11.2020 19:39 Відповісти
Я может очень циничные вещи скажу но так по факту и есть , тот непотреб , что сей час в ДыРке живет не нужен не кому , не кацапам не нам , по тому чем больше их склеит ласты , тем больше это всех устраивает.
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26.11.2020 20:06 Відповісти
а нам до них які справи? Чого хотіли того досягли
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26.11.2020 20:22 Відповісти
Да все нормально.Главное,к правильному месту прикладывать.А это уже мы должны объяснить-к какому.
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26.11.2020 21:04 Відповісти
Єдине не розумію - як вони заразилися?
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26.11.2020 21:45 Відповісти
Від чеченців статевим шляхом?))
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26.11.2020 22:49 Відповісти
Да. По имеющейся информации цены на антибиотики в Донецке выросли с октября в 3-4 раза. Сейчас возобновился сумочно-челночный бизнес а-ля 90-е по аптекам Ростова.
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26.11.2020 22:05 Відповісти
У них є *****,а в ***** мандючуківська вакцина яка лікує від сказу. Від COVID-19 на окупованому Донбасі доводиться "лікуватися подорожником", - волонтер Реуцький - Цензор.НЕТ 547
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27.11.2020 08:33 Відповісти
пусть асфальт грызут
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27.11.2020 10:37 Відповісти
 
 