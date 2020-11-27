Від COVID-19 на окупованому Донбасі доводиться "лікуватися подорожником", - волонтер Реуцький. ВIДЕО
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Окупаційна влада приховують реальну ситуацію з коронавірусом на окупованій Донеччині та Луганщині, в лікарнях немає місць, а в аптеках - елементарних препаратів.
Про це в ефірі "Апостроф ТВ" розповів виконавчий директор благодійного фонду "Восток SOS" Костянтин Реуцький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ще недавно Covid-19 заперечували на рівні керівників окупаційних адміністрацій.
"Ситуація запущена була настільки, що зараз епідемія розвивається лавиноподібно. Але "офіційні цифри" тамтешні нам нічого не скажуть, оскільки тестування там фактично немає. Існуючі лабораторії ледь забезпечують десь третину від потреби. Всім хворим ставлять діагнози ГРВІ та пневмонія, але з пневмоніями щодня в лікарні на окупованій території потрапляють сотні людей", - розповів Реуцький.
Зараз на Донбасі лікарні переповнені, пацієнти лежать у коридорах та інших непристосованих для цього приміщеннях. Бракує лікарів, тому до лікування хворих активно залучаються студенти місцевих медичних вишів. Бракує ліків, не вистачає обладнання.
"Що стосується ліків, то їх там немає і в аптеках. Складно купити не тільки ліки або противірусні препарати, складно купити навіть банальні вітаміни. Як гірко жартують мої луганські друзі, лікуватися доводиться подорожником", - повідомив волонтер.
За словами місцевих медиків, реальна смертність приховується і може досягати 9%. Пневмонія для багатьох місцевих жителів - це майже вирок.
"На сполох б'ють навіть ті засновники так званих "республік". Вони закликають Росію допомогти, проте Росія допомагати не поспішає, оскільки зайнята своїми проблемами", - описав складну ситуацію з епідемією коронавірусу на Донбасі Реуцький.
Будь ласка, зачекайте...
Вот они - точно вылечат
.....
Ночью над нами пролетел самолёт,
Завтра он упадёт в океан,
Погибнут все пассажиры.
Завтра где-то, кто знает где?
Война, эпидемия, снежный буран,
Космоса черные дыры…
Следи за собой, будь осторожен!
Следи за собой!
а там скоро и кислород из наших больниц туда попрут - ониженашилюди... а тут нарид противный, опять проголосовать за зелень экранную не захотел...ну так пусть теперь сами... самолечением занимаются...
Если мне не изменяет мой склероз, то вроде бы на "Радио Республика" озвучивали - количество заболевших более 9 тыс., умерло 900+ человек. Так что, так оно и выходит - 9-10%.
В общем, соотношение заболели/умерли выходит что не скрывают, а вот соответствуют ли эти цифры, в натуральном выражении, фактическим показателям, это конечно вопрос.
Цензор написал "смертность скрывается и может достигать 9%.".
9% они и в африке 9%, хот от 10 просто, хоть от 10млн.
Считать умеешь?
В дыре заявляют "у нас смертность 9%", а ты говоришь - "да какие там 9, они всё брешут, у них смертность как минимум 2, 5%"
П.С. 60тыс./100=600чел. это 1%, 1500 от 60000 это 1500/600(1%)=2,5%
Цензор пишет - "в дыре скрывают уровень смертности, реально [же] он может достигать 9%". Это со слов местных(дыровских) медиков.
Я пишу - "дыровское радио(разрешенное путиным) вещает - заболели 9000, умерли 900". Это значит, что официально озвучивается уровень смертности в 9%. Не "может достигать", а "обнародован", то бишь - фактически достигает 9%.
А ты, не умеешь ни читать, ни считать, поэтому пытаясь как бы разоблачить всех - дэнэрэ, Евгения Пономарева и Цензор, орешь - вы фсё врёти! там фсё савсем плоха! там смертность минимум 2,5(два с половиной)%!
Ты правда такой тугой или прикидываешься?
В статье нет ни каких 900 трупов. В статье говорится о том, что реальная смертность скрывается, на самом же деле, она может достигать - аж 9%.
Большими красными буквами - У-РО-ВЕНЬ смертности - ну то бишь - процентное соотношение заболевших и умерших. Hast du verstanden, васёк?
Цензор говорит - сепары скрывают реальную смертность, а на самом деле она может достигать 9%. (они врут и занижают, а на самом-то деле она - целых 9%).
А сепары говорят - у нас Х заболевших и Y умерших.
С помощью простой арифметики выясняется, что при таких данных, они озвучивают, что у них уровень смертности составляет 9-10%. В статье нет ничего про смертность выраженную натуральным числом, только в процентах.
Теперь я достаточно разжевал? Сможешь уже проглотить, наконец-то?