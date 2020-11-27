Від COVID-19 на окупованому Донбасі доводиться "лікуватися подорожником", - волонтер Реуцький. ВIДЕО

Окупаційна влада приховують реальну ситуацію з коронавірусом на окупованій Донеччині та Луганщині, в лікарнях немає місць, а в аптеках - елементарних препаратів.

Про це в ефірі "Апостроф ТВ" розповів виконавчий директор благодійного фонду "Восток SOS" Костянтин Реуцький, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, ще недавно Covid-19 заперечували на рівні керівників окупаційних адміністрацій.

"Ситуація запущена була настільки, що зараз епідемія розвивається лавиноподібно. Але "офіційні цифри" тамтешні нам нічого не скажуть, оскільки тестування там фактично немає. Існуючі лабораторії ледь забезпечують десь третину від потреби. Всім хворим ставлять діагнози ГРВІ та пневмонія, але з пневмоніями щодня в лікарні на окупованій території потрапляють сотні людей", - розповів Реуцький.

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Зараз на Донбасі лікарні переповнені, пацієнти лежать у коридорах та інших непристосованих для цього приміщеннях. Бракує лікарів, тому до лікування хворих активно залучаються студенти місцевих медичних вишів. Бракує ліків, не вистачає обладнання.

"Що стосується ліків, то їх там немає і в аптеках. Складно купити не тільки ліки або противірусні препарати, складно купити навіть банальні вітаміни. Як гірко жартують мої луганські друзі, лікуватися доводиться подорожником", - повідомив волонтер.

За словами місцевих медиків, реальна смертність приховується і може досягати 9%. Пневмонія для багатьох місцевих жителів - це майже вирок.

"На сполох б'ють навіть ті засновники так званих "республік". Вони закликають Росію допомогти, проте Росія допомагати не поспішає, оскільки зайнята своїми проблемами", - описав складну ситуацію з епідемією коронавірусу на Донбасі Реуцький.