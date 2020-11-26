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ДСНС отримала п'ятий гвинтокрил Airbus H225 Super Puma. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

26 листопада рятувальники ДСНС зустріли вже п'ятий гелікоптер H225 Super Puma із бортовим номером 54, який Україна закупила у Франції в рамках створення системи авіаційної безпеки МВС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Востанннє французький вертоліт за контрактом ДСНС отримувала наприкінці січня 2020 року. На відміну від трьох попередніх, він додатково був оснащений для проведення аварійно-рятувальних операцій: лебідкою для підйому та прожектором для пошуків на землі у темний час доби.

Усі отримані раніше гелікоптери активно залучалися для виконання завдань за призначенням у 2020 році: під час ліквідації масштабних пожеж на території Чорнобильської Зони, Житомирської та Луганської областей, під час ліквідації наслідків дощових паводків у Карпатському регіоні, для виконання рейсів санавіації, а також для чергувань під час заходів із забезпечення безпеки на місцевих виборах в Україні", - говориться в повідомленні.

Загалом, в рамках Міжурядової угоди між Україною та Францією передбачається закупівля 55 гвинтокрилів виробництва компанії Airbus.

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Топ коментарі
+5
Airbus H225 Super Puma забронений для використання на території ЄС через низку трагічних катастроф, які стались через руйнування редуктора головного гвинта. Конструкція цього гелікоптера була визнана нездалою і використання цього гелікоптера заборонили по всій Європі. Дозволили тільки військовим та рятувальникам, в яких вже були на озброєнні ці гелікоптери. Але навіть у війьскових та рятувальників ці гелікоптери знімають з озброєння і продають по корупційним контрактам з відкатами - в Україну.
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26.11.2020 20:01
+4
ты ненормальный?!.. и наверно за Трампа голосовал?!
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26.11.2020 19:09
+4
Як кажуть в арміЇ - Промовчи, зійдеш за розумного!
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26.11.2020 19:12
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В країні дефолт а мафія купляє іноземні гелікопетри, які заборонені для використання в Європі через конструктивні недоліки редуктора головного гвинта. В нього просто гвинт відвалюється в повітрі і це вже призвело до десятків жертв!
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26.11.2020 18:49 Відповісти
Як кажуть в арміЇ - Промовчи, зійдеш за розумного!
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26.11.2020 19:12 Відповісти
Airbus H225 Super Puma забронений для використання на території ЄС через низку трагічних катастроф, які стались через руйнування редуктора головного гвинта. Конструкція цього гелікоптера була визнана нездалою і використання цього гелікоптера заборонили по всій Європі. Дозволили тільки військовим та рятувальникам, в яких вже були на озброєнні ці гелікоптери. Але навіть у війьскових та рятувальників ці гелікоптери знімають з озброєння і продають по корупційним контрактам з відкатами - в Україну.
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26.11.2020 20:01 Відповісти
А саме головне- він важчий за повітря!
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26.11.2020 19:17 Відповісти
Почему он как две капли воды похож на Ми-8?
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26.11.2020 18:56 Відповісти
на ми-8?! ГСЧС получила пятый вертолет Airbus H225 Super Puma - Цензор.НЕТ 2401.. ты вообще радолбанную маршрутку "богдан" от комфортабельного "Мерседес Віто" отличаешь?!.. у тебя какой век в голове?!
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26.11.2020 19:01 Відповісти
По конструкции это точная копия. Тюнингованный Ми-8.
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26.11.2020 19:06 Відповісти
ты ненормальный?!.. и наверно за Трампа голосовал?!
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26.11.2020 19:09 Відповісти
АБСОЛЮТНО НІЧОГО СХОЖОГО!
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26.11.2020 19:13 Відповісти
ДСНС отримала п'ятий гвинтокрил Airbus H225 Super Puma - Цензор.НЕТ 7354
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26.11.2020 19:51 Відповісти
Все. Здаюсь. Абсолютна схожість. Несучий гвинт зверху, рульовий - ззаду, і головне, колеса в обох. Ти справді дебіл, чи придурюєшся?
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26.11.2020 21:40 Відповісти
Не мели дурниць. Краще загугль, як схожі ту-4 і Б 29😁
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26.11.2020 19:19 Відповісти
Та да в Украине пилотов вертолетов под дулами автоматов загоняют в него....Угрожают их семьям и т д.Если человек сумел выучиться на пилота вертолета - то неужели он не нашел информацию о данном типе вертолета?....хватит тут всякую фигню писать и считать себя умнее других.
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26.11.2020 19:00 Відповісти
В світі є все - від авто, літаків, швейних голок путані гондонів. Країна, яка все завозить є криворукою, з тупою владою і такими ж тупорилими елітами та науковцями, які сидять на хабарній голці від корпорацій, які завозять все сюди і вивозять з країни лише сировину - деревину під пеньки, уранову і залізну руду, граніт та пшеницю. І чомусь деякі філософи мені розказуть на мові окупантів, ніби всі тут лише заздрять цим тупорилим олігархічним задницям. Смішні вони хлопці ці теоретики ойкумени-прекаріату і локдаунів.
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26.11.2020 19:44 Відповісти
Эти вертолеты тушили пожары??? Маленькая ложь рождает большое недоверие ко всей статье об использовании этих вертолетов. Ментовское начальство летало на пикники и охоту - вот их истинное предназначение.
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26.11.2020 20:08 Відповісти
Точно. Літали. Таких довболобів, як ти відстрілювали.
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26.11.2020 21:42 Відповісти
Ми купуємо старе нікому не потрібне барахло.
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26.11.2020 23:45 Відповісти
 
 