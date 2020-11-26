ДСНС отримала п'ятий гвинтокрил Airbus H225 Super Puma. ВIДЕО

26 листопада рятувальники ДСНС зустріли вже п'ятий гелікоптер H225 Super Puma із бортовим номером 54, який Україна закупила у Франції в рамках створення системи авіаційної безпеки МВС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Востанннє французький вертоліт за контрактом ДСНС отримувала наприкінці січня 2020 року. На відміну від трьох попередніх, він додатково був оснащений для проведення аварійно-рятувальних операцій: лебідкою для підйому та прожектором для пошуків на землі у темний час доби.

Усі отримані раніше гелікоптери активно залучалися для виконання завдань за призначенням у 2020 році: під час ліквідації масштабних пожеж на території Чорнобильської Зони, Житомирської та Луганської областей, під час ліквідації наслідків дощових паводків у Карпатському регіоні, для виконання рейсів санавіації, а також для чергувань під час заходів із забезпечення безпеки на місцевих виборах в Україні", - говориться в повідомленні.

Загалом, в рамках Міжурядової угоди між Україною та Францією передбачається закупівля 55 гвинтокрилів виробництва компанії Airbus.

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