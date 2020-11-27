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Аваков (1961) Коломойський (1421) олігарх (688) Кауфман (39) Коболєв (343) Фукс (35) Котвицький (6) Уруський Олег (111)

Представники влади продовжують таємно зустрічатися з олігархами всупереч обіцянкам Зеленського, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Міністр внутрішніх справ Аваков таємно зустрічався з Коломойським, Фуксом і Котвицьким, віцепрем'єр Уруський - з Кауфманом, а глава правління "Нафтогазу" Коболєв - з Кіперманом.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти нагадують, що кандидат у президенти Володимир Зеленський у травні 2019 року обіцяв, що в разі його перемоги відносини влади з великим бізнесом будуть прозорими. "Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів в АП", - говорив тоді Зеленський.

За даними "Схем", олігарх Ігор Коломойський 13 листопада зустрічався з главою МВС Арсеном Аваковим на території міністерства.

"Я заїхав, у Арсена Борисовича був, каву випив. Давно не бачилися. Жодних справ", - прокоментував цей візит Коломойський.

Представники влади продовжують таємно зустрічатися з олігархами всупереч обіцянкам Зеленського, - ЗМІ 01

BMW Коломойського заїжджає на територію Міністерства внутрішніх справ

Також для зустрічей з Аваковим в міністерство внутрішніх справ приїжджали бізнесмени Фукс і Котвицький, стверджують журналісти. При цьому обоє вони використовували номери прикриття.

"Зв'язатися з Ігорем Котвицьким до ефіру "Схемам" не вдалося. Аваков на прохання про коментар також не відповів. Як і Павло Фукс", - пояснили журналісти.

Представники влади продовжують таємно зустрічатися з олігархами всупереч обіцянкам Зеленського, - ЗМІ 02

Автомобіль бізнесмена Павла Фукса за 3 дні змінив 3 номери прикриття, стверджують "Схеми"

Віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського журналісти помітили, коли він виходив із будівлі, в якій розташовано офіс бізнесмена Кауфмана. Незабаром з будівлі вийшов і сам Кауфман, при цьому його супроводжував охоронець, який раніше був з Уруським.

Представники влади продовжують таємно зустрічатися з олігархами всупереч обіцянкам Зеленського, - ЗМІ 03

З офісу Кауфмана виходить спочатку Уруський ...

Представники влади продовжують таємно зустрічатися з олігархами всупереч обіцянкам Зеленського, - ЗМІ 04

... а потім і сам Кауфман. Його супроводжує той самий охоронець, що був з Уруським.

А глава правління НАК "Нафтогаз" Коболєв, за даними програми, зустрічався в готелі "Хаятт" з представником групи "Приват" Кіперманом. Зустріч відбулася 21 жовтня, майже до того, як Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає, що "Укрнафта" погасить свої борги перед бюджетом із коштів, які їй фактично нададуть із бюджету через НАК "Нафтогаз України".

Представники влади продовжують таємно зустрічатися з олігархами всупереч обіцянкам Зеленського, - ЗМІ 05

Коболєв після зустрічі з Кіперманом у готелі "Хаятт"

"Не зважаючи на одну з головних обіцянок команди кандидата Зеленського: що відносини між чиновниками і олігархами, які в разі його перемоги мали стати публічними і прозорими - за його президентства, і досі залишаються таємними і кулуарними", - роблять висновок журналісти.
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Топ коментарі
+49
Ну куда кукле супротив хозяев?

Представители власти продолжают тайно встречаться с олигархами вопреки обещаниям Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 5513
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26.11.2020 23:36
+49
Коломойский, Фукс, Котвицкий, Кауфман, Киперман. Это точно Украина? Разве эта шваль, по которой колиивщина плачет, даст, чтобы в нашей стране развивалось верховенство права, равенство перед законом и социальная справедливость?
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26.11.2020 23:43
+48
Представители власти продолжают тайно встречаться с олигархами вопреки обещаниям Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 8300
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26.11.2020 23:34
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... и среди "бизнесменов" ни одного коваленко, иваненко или сидоренко... есть только щирі українці" кауфман, фукс, котвицкий...
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27.11.2020 03:16 Відповісти
Вот они деньги бюджетные, барыги и ворье доят грябат страну, налоги не платят!
Своим можно, коррумпированые правоохранительные органы таких чмошников Кауфман не трогают.

Олигарх Кауфман, чья компания должна государству 3,5 млрд гривен, спокойно ходит в ОП и встречается с топ-чиновниками. Заплатит ли он? Вопрос риторический.

Официальное следствие исследовало их с партнером участие в отчуждении одесского аэропорта. Соглашение, по которому бизнесмен получил контроль над аэродромом, стала предметом расследования Национального антикоррупционного бюро. Так, в 2018 году НАБУ планировало инициировать возвращение Одесского аэропорта в коммунальную собственность, а причастным готовили подозрения. Но в 2019 году Специализированная антикоррупционная прокуратура забрала дело у Бюро и передала его Национальной полиции. И уже в конце 2019 правоохранители закрыли дело. чмо коррупционер Аваков все порешал. дело закрыли быстры. Представники влади продовжують таємно зустрічатися з олігархами всупереч обіцянкам Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9471
Второе громкое дело связано с бизнесменом Кауфманом и его компанией по оптовой продаже сигарет - монополистом среди дистрибьюторов табачных изделий «Тедис».

в 2019-м «Тедис» оштрафовали почти 3,5 миллиарда гривен. Впрочем, штраф компания Кауфмана в госбюджет не заплатила до сих пор.

https://inforesist.org/smi-biznesmen-kaufman-tajno-poseshhaet-op-pravitelstvo-i-ministerstva/
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27.11.2020 04:17 Відповісти
Обещаниям зебильониша верят только лохи.
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27.11.2020 04:48 Відповісти
Кожна така зустріч залишає декілька мільярдів у кишені пана Зєлєнського. Здається пан Зєлєнський вже НІКОЛИ вчителем працювати не буде. Навіть, якщо там будуть платити 4000 дол. на місяць.
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27.11.2020 05:10 Відповісти
Было, есть и будет..
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27.11.2020 06:43 Відповісти
Кто знает, возможно Коломойский зашел к Авакову уплатить штраф за превышение скорости, ну при этом "погоняли кофеек", как не угостить хорошего человека, любителя кофе.
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27.11.2020 07:18 Відповісти
Представники влади продовжують таємно зустрічатися з олігархами всупереч обіцянкам Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1727
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27.11.2020 07:39 Відповісти
Навіть не цікаво.Яка різниця,-зустрічаються олігархи з представниками влади таємно,через посередників,чи не ховаючись, якщо на наших очах Коломойським-Кауфманам-фуксам виплачують компенсації,дозволяють не платити податки,проти них закривають (не відкривають) кримінальні справи ?
Чи комусь невідомо,що Авак з Бєньою "болєют протів Пєті ?"
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27.11.2020 07:56 Відповісти
Хто "болеет против Пєті" -- той ворог України. Взагалі незрозуміло, чому Петро не усунув авакяна від посади, коли і суспільство було проти цього міністра? Чому боявся цього вірмена, який почувався при владі вище за прем'єр-міністра, і який зрадив самого президента.
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27.11.2020 09:28 Відповісти
Так.Дехто й досі вважає Бєню й Авака рятівниками Дніпра-Харкова.
Насправді це ази політології.Умовою коаліції НФ і БПП (відповідно,-й голосування по надважливим законопроектам),було призначення від НФ міністром Авакова .Невже це для когось досі секрет ?
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27.11.2020 09:46 Відповісти
Тоді була коалиція, а Аваков був від «Народного фронту». Порох, ніяк неміг його усунути, інакше розвал коаліції.
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27.11.2020 11:27 Відповісти
"Хто "болеет против Пєті" - той ворог України" - це сильно. Дуже нагадує "а кто, если не Путин". Потрібно міняти олігархічну систему, а не олігархів чи їх слуг при владі. Олігарх-патріот - звучить кумедно. Коломойський в 2014-ому році, можна сказати, теж був патріотом, спонсорував територіальні батальйони, захищаючи свої активи. Якби не він, невідомо де б зупинилася Росія. А зараз, домовившись з Путіним, де й подівся його патріотизм. Бізнесова вигода перекреслює олігархічний патріотизм. І не треба розказувати, що не всі олігархи однакові.
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27.11.2020 20:46 Відповісти
так у них сімї з голоду пухнуть.поїхали за місячними
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27.11.2020 08:28 Відповісти
а детоксного не зовут. он обідывся.
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27.11.2020 08:35 Відповісти
Бабулі бігли на дільниці
Щоб голос був їх у скарбниці
Звичайно проти Порошенка
Щоб презендентом був «Зеленка»
Той, що їз «Бенею» брехали,
Й Голобородька в вуха пхали,
Волали «В Пороха «апшори»,
А виявились в «Зелі» й Жори
Кричали ще за «Ротердам»…
"Заморим «мародера» по судам,
«Свинарчуки» з ним все покрали…
Та з «зубожілих» все здирали"
Ще й ********** за «вареник…,»
Й побіг ще дужче шизофреник…
В дійсності все вийшло не так,
Бо «Зеля» красти є мастак,
Не став «Беня» десь петляти
А тут бюджет із Зелею пиляти
Цвіте «велике крадівництво»
Ахметки й «Бені» виробництво
Вугілля із Засрашки пруть,
Все більше від «ковіду» мруть.
Вмить всі бабулі зубожіли,
А з ними й молоді дебіли.
Вже й «Оборонку» завалили
Й ліси в країні всі спалили...
Та й декларації навіщо?
Цвіт тут корупції найвищий.
«Відосік» з хриплим голоском,
І автор запливши жирком,
Вам скаже «що усе окей»
«Бенін» слуга москви лакей.
Вся економіка пре в прірву
Нові Свинарчуки дно зірвуть.
27.11.2020
Анатолій Березенський
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27.11.2020 09:00 Відповісти
Ви всьо врєтє! Бубочка нє такой! Он самый чесний політік!
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27.11.2020 09:20 Відповісти
Цитата, Зеленський: "Щастя бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах." /хоча відпочинок на Оманському курорті нічим не поступається Мальдівам./. ЗЕЛЕНСКИЙ и 28 ДЕПУТАТОВ СЛУГ УЛЕТЕЛИ НА МАЛЬДИВЫ ОТДЫХАТЬ! 95 кварталv=Y9v7mUAqLM0
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27.11.2020 09:40 Відповісти
Продажні шкури відробляють свої борги, свої посади...
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27.11.2020 09:42 Відповісти
А почему у нас в качестве олигархов одни жиды? Мы точно живем в государстве под названием Украина?
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27.11.2020 09:43 Відповісти
Потому, что евреи умные, не то что славяне-чернь малограмотная,которые в 2019 привели к власти подобного себе
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27.11.2020 11:13 Відповісти
Або в 2014-ому обрали президентом олігарха, щоб той зламав олігархічну систему.
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27.11.2020 20:48 Відповісти
БЕНІНА КРАЇНА
Ізраїль є така країна,
У нихз вже й наша Україна,
У ній «Беня» верховодить,
І на мотузці «Зелю» водить.
Дивиться де жирні банки,
Бо ж «рекет» його забаганки,
І ті заводи де є гроші,
Там ставки для нього хороші.
А поки воїн наш стріляє,
Карман їх «Беня» оголяє,
Бо до мушки воїн прикутий.
У тих місцях, де ворог лютий,
Відволікає «Зеля» свідків,
Чого чекати, й кому звідки,
Як «Беня» потягне «лопатник»
Не розібереться навіть «ватник».
Спасибі нашим «приколістам»
Що віддали нас «колоністам»
Дітей і жінку й всю родину.
Та вибір зла в таку годину,
19.04.2019
Анатолій Березенський
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27.11.2020 14:09 Відповісти
Прізвища щирих українців - коломойскі, котовіцкі, фукс,кауфман ,кіперман Б.....Ь Доки ці українці будуть мозги нам чесати ? Вони не пробували піднімати економіку в країні , де проживають такі ж обкраїнці як вони ? Взяли б до компанії суркісів рабіновича пінчука і бавилиби ся там, за горизонтом .
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27.11.2020 10:23 Відповісти
Доки ви їм дозволятимете це робити.
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27.11.2020 10:32 Відповісти
В Украине нужно сломать олигархическую систему. Это понимает общество и к этому подталкивают зарубежные партнеры. Но, сделать это законным эволюционным путем не выйдет. Олигархи не дадут. Поэтому Украину ждет еще одна революция - противоолигархическая. И закончится она должна не тем, что люди поживут в центре Киева в палатках, а выполнением трех шагов:
1) оглашение на Майдане списка олигархов;
2) конфискация всего их имущества, включая имущество всех родственников и подставных лиц, во всех странах, с передачей этого имущества в фонд репараций населению Украины;
3) принятие таких законов, которые сделают невозможным появление в Украине олигархов в будущем.

Те лица, что не попадут в список олигархов, получат право добровольно честно задекларировать свое имущество с передачей 70% в фонд репараций, что бы не попасть в список олигархов в будущем.

Если революция не состоится, Украину ждет разруха и массовый выезд заграницу активной части населения.
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27.11.2020 11:00 Відповісти
Круто! В 1917 такое уже делали. Неужели дедушка Ленин был прав?
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27.11.2020 12:25 Відповісти
В 1917 году меняли капиталистический строй на социалистический. В Украине не капиталистический строй, а олигархический. Основной признак капиталистического строя, кроме частной собственности, - рыночная конкуренция. При олигархическом строе рыночная конкуренция - для лохов. Для олигархов - преференции за счет государства, населения, других субъектов бизнеса путем использования теневой власти и коррупции. Поэтому все имущество таких лиц должно быть конфисковано.
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27.11.2020 12:41 Відповісти
Смысл тот же: отнять и поделить. Дальше, как я вас понял - рыночная экономика. Фактически, тот же ленинский НЭП.
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27.11.2020 13:25 Відповісти
Смысл не в простой арифметике: отнять и поделить, а в морали. Большевики отнимали у всех без исключения по классовому принципу. А я пишу о тех, кто нанес моральный и материальный ущерб народу, используя теневую власть и коррупцию.
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27.11.2020 15:59 Відповісти
Ну, мораль, знаете ли, вещь такая непостоянная... В каждом обществе своя... И опять же зависит от того, кто к власти придет... И какое общество начнет строить...
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27.11.2020 16:10 Відповісти
Сравнивая Революцию 1917 года в Петрограде и Революцию достоинства невольно приходишь к мысли, что царя все таки нужно расстрелять, а остальную "элиту" , погрузить на баржи и утопить в Днепре
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27.11.2020 11:10 Відповісти
а если сравнивать её с другими революциями то окажется что в расисе её сделала.......
"нацэлита" - практически одна Жы2
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27.11.2020 11:20 Відповісти
ещё есть сомнения кто тут "хозяева" ???
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27.11.2020 11:17 Відповісти
зы. вернее кто хозяин банковой
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27.11.2020 11:21 Відповісти
"А препоганії пани жидам,братам своїм хорошим,останні продають штани"... Т.Г.Шевченко. "І виріс я на чужині". 1848 рік.
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27.11.2020 11:36 Відповісти
Смесь, когда Аваков и Коломойский объединяют свои интересы, особенно опасна.
Такое мнение в своем видеоблоге "Честная политика" высказал экс-нардеп Сергей Лещенко.
Он привел пример, когда прокуратура объявляла в розыск менеджера Коломойского из государственной компании "Укртранснафта" Александра Лазорко.
"Тогда Аваков не передавал документы в Интерпол ровно столько, сколько надо было для подачи беглецом прошения о политическом убежище в Британии, что делало невозможной его выдачу", - отметил Лещенко.https://news.24tv.ua/ru/avakov_i_kolomojskij_ne_skryvajut_vzaimnoj_simpatii__leshhenko_n1205175
Одна полит проститутка обличает других таких же

- Я не жалею, что использовал Порошенко и его партию как трамплин в политику
СИРОЖА ЛЕЩЕНКО
https://nv.ua/project/doma-u-sergeya-leschenko-40007625.html
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27.11.2020 11:52 Відповісти
кофе будешь? Представники влади продовжують таємно зустрічатися з олігархами всупереч обіцянкам Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1803
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27.11.2020 12:12 Відповісти
Так і хто брехунам вірить слузі народу і президенту Зеленському! Після їхньої брехливої передвиборчої компаніі, резеденціі Презеденські відамо дітям сыротинцям, злодії в тюрми, зниження тарифів на газ, світло, багато іншого, а як є насправді! Це не клуб сміливих і находчевих на 95 кварталі а держава! Виручає їх короновірус і люди, ще вірить в їх безгосподарність !
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27.11.2020 13:23 Відповісти
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