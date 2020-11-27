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бюджет (1204) пенсія (922) соцвиплати (173) Лазебна Марина (136)

Проєкт бюджету на 2021 рік не передбачає скорочення соціальних виплат і пенсій, - Лазебна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Схвалений урядом проєкт бюджету на 2021 не передбачає скорочення соціальних виплат.

Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "1+1", інформує Цензор.НЕТ.

"Попри те, що сьогодні люди схвильовані, сьогодні глобальна криза, люди не мають впевненості в завтрашньому дні, бюджет на 2021 не передбачає, по-перше, ніякого скорочення ніяких соціальних виплат. Друге - прожитковий мінімум зростає. Так, він росте маленькими темпами - 9,3%, він покриває трішечки більше прогнозовану інфляцію, але все ж соцдопомоги, які до нього прив'язані, теж будуть підвищені і ми будемо над цим працювати, щоб не було не тільки заборгованості, а щоб навіть було зростання", - сказала Лазебна.

Також читайте: Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн переноситься з 1 липня на 1 грудня 2021 року, - Марченко

Міністерка повідомила, що в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати підвищується ще один соціальний стандарт - мінімальна пенсійна виплата для пенсіонерів, яким виповнилося 65 років, у кого є повний стаж, на 400 гривень. Лазебна зазначила, що вже в січні пенсіонери, які підпадають під цю категорію, отримають вказане підвищення.

Крім того, за її словами, в липні буде реалізовуватися програма підвищення пенсій особам, яким виповнилося 75 років. Також підвищення в 500 гривень отримають 80-річні пенсіонери.

"Всі ці речі в бюджеті на 2021 року є, тому я б дуже просила політиків не сіяти паніку", - зазначила міністерка соцполітики.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
"Дорогие" ФОПы, а знаете ли вы, что в проект бюджета уже заложены поступления от РРО? Так что "зробили себе разом", поздравляю!
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27.11.2020 01:34
+3
роект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий ИХ ПРОСТО ПЕРЕСТАНУТ ПЛАТИТЬ
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27.11.2020 01:06
+2
..земля - кричит народ из шлюпки, еда - кричат на берегу ! (с)
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27.11.2020 01:06
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Коли буде індексація пенсій?
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27.11.2020 00:50 Відповісти
Сначала инфляция затем индексация Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 4411
А ти випадково не підбуханий? Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5602
Ай да размечтался , а чай без сахара и заварки в тёмной комнате пил Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 957 как на вкус Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5602
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27.11.2020 01:06 Відповісти
Я гадаю що прийшов час відмінити пенсії і ввести пособія по старості, яке будуть отримувати тільки ті пенсіонери які не мают інших джерел існування! Якщо є нерухомість, депозити, коштовності - це не потребуючий пенсіонер, йому пенсія не потрібна!
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27.11.2020 17:08 Відповісти
"Завтра будет лучше чем вчера..."""!!!))))
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27.11.2020 00:53 Відповісти
Будет если "Ти випадково не підбуханий?" Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 5390 и без обид я часично трезв Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 4101
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27.11.2020 01:13 Відповісти
У большей части депутатов ВР есть списки вопросов который они хотят отразить в бюджете. Там "хотелок" на три бюджета. Делить нечего. Для большинства Зеленский уже не авторитет. И кто все решит? Правильно - только страх роспуска ВР.(с)
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27.11.2020 01:02 Відповісти
Расстроила всех занюханых нострадамусов, они только начали зраду раскручивать Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 2661
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27.11.2020 01:02 Відповісти
Да пи..ть то можно, но арифметику не обманешь Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 8617
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27.11.2020 01:10 Відповісти
вот именно, после того как поступлений не будет - на всех не хватит
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27.11.2020 01:12 Відповісти
Денег никогда не хватает, поэтому он и называется - бюджет, то-есть расчёт из того , чем располагаем Проект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий, - Лазебная - Цензор.НЕТ 9444
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27.11.2020 01:40 Відповісти
не располагаем, а расчитываем разжиться ) а зеленые знатные мастера расчитывать на прорывы и рывки, а на деле мы видим...
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27.11.2020 01:48 Відповісти
А что с арифметикой? Лазебная сказала-арифметика ответила "есть"?
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27.11.2020 01:14 Відповісти
роект бюджета на 2021 год не предусматривает сокращения социальных выплат и пенсий ИХ ПРОСТО ПЕРЕСТАНУТ ПЛАТИТЬ
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27.11.2020 01:06 Відповісти
Да никто не обращает внимания на твои "предсказания", бот глупый. Уймись.
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27.11.2020 01:39 Відповісти
залезь обратно на бутылку, слезать тебе не разрешали, будь ты коцаб или местное зеленое животное
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27.11.2020 12:09 Відповісти
..земля - кричит народ из шлюпки, еда - кричат на берегу ! (с)
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27.11.2020 01:06 Відповісти
Дыра в бюджете в 300 ярдов предусматривает. И после НГ она никуда не денется.
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27.11.2020 01:09 Відповісти
проект не предполагает, а реальность полагает
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27.11.2020 01:10 Відповісти
просто предусмотрена их ликвидация. в дальнейшем, дети будут обязанны содержать родителей-пенсионеров.
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27.11.2020 01:18 Відповісти
"Дорогие" ФОПы, а знаете ли вы, что в проект бюджета уже заложены поступления от РРО? Так что "зробили себе разом", поздравляю!
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27.11.2020 01:34 Відповісти
Так и хочется воскликнуть - "Верую! Верую!" Однако я не сектант и не верующий.
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27.11.2020 06:57 Відповісти
Министр соц.политики Лазебная тожественно сообщила, что они уже нашли деньги на первые четыре дня (!) пенсионных выплат декабря 2020 г. Напоминаем г-же министру, что займы на покрытие кассовых разрывов (временной нехватки средств на финансирование расходов) ПФУ предоставляют с Единого казначейского счета, который пуст. А пенсионный фонд должен казначейству по состоянию на 01.11.2020 68,45 млрд гривен по займам 2020 года. Текущих поступлений хватит ПФ до 6-11 декабря 2020 г. timeze2019.blogspot.com
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27.11.2020 10:54 Відповісти
Этой даме коров доить в колхозе, вместе со всем 95м кварталом
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27.11.2020 17:25 Відповісти
письмо моей супруги...
* * *

Людмила Свирская. Конотоп (Кузьки) [email protected]
0970437084
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет.

Я к вам уже обращалась,
вы написали сюда в низы., и все.
Дорогие люди, ну не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
После обращения к вам ко мне усилили придирки.
Я не имея никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим, я обратилась весной за помощью в центр занятости , где мне в мае помогли 1 раз…! 1000гр., ну COVID - 19 и... и я им не ответила по телефону.. они сняли все со штрафом еще (два года не появлятся к ним , легкой работы не будет)!
Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Ладно дотянула, уже исполнилось 60 лет, при подсчете стажа подтвердили только 22 года и не признают упорно ёще 4 года, когда то фирма "Маркет Трейд" в Кривом Роге супермаркет Делви неплатила налог 2004 г. - откуда я моргла это контролировать, незащитали 1 год, то цыферка не так написана..и еще надо в Подольск ехать или писать Штирлицу, я не знаю. Но уже есть подтверждение,... не не тут то было, оказывается надо ещё подтверждать что я в ГДР с мужем ездила с 1987 г по 1992 г -
вот вам и страна в издевательском смартфоне!?
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам, в связи с военной службой мужа… Так вот, я осталась за чертой пропасти и даже не выживания,
имея стаж 26 лет и 60 лет возраста - спасибо за эпоху нищеты, «затерли» положенную пенсию, у мужа пенсия 3103, за газ отдали и в яме… он с диабетом… субсидии нет сын прописан, где то в охране прячется от кредитных долгов.
Обратилась к вам за помощью думала помогут, так они мне проблем безконечных нашли
В селе хату купили как дальше? А дальше все - некуда!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню зажмотили. Я буду писать везде, к президенту в Верховную раду, писать во все газеты и каналы в Европу,
в космос - я предам этот шок широкой огласке! Потому что на местах творят безпредел. Я уверена что нас хотят просто выморить. Пусть власть которую мы выбирали и народ знает что их ждет И еще, я что помолодела или пандемия ушла что сняли этих 1000 гр. ? А потом, почему мне уже в 60 не дали пенсию и ганяют по надуманым проверкам? Во время эпидемии..! Что за отношение к населению ?? Я написала обращение к вам в пенсионный в Киев, ответ спустили в Конотоп, здесь даже юрист сказал , что я им ничего не докажу, у них вказивка…
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год.
Они мне отказали во всем, просто в существовании…, говорят подтверждайте все потом посмотрим, и после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме неуважения у меня ничего не осталось...
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28.11.2020 03:47 Відповісти
 
 