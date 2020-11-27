УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6851 відвідувач онлайн
Новини Відео Події Силовики
5 236 16
Держприкордонслужба (4350) Іллічівськ (44) нелегали (362) Правоохоронні органи (2660)

13 нелегалів виявили у фурі, яка прибула поромом з Туреччини, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Прикордонники виявили групу нелегалів у вантажівці, яка прибула поромом Карасу (Туреччина) - Чорноморськ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

В результаті перевірки серед вантажу правоохоронці виявили 13 нелегальних мігрантів. Іноземці не мали при собі жодних документів, які б підтверджували їхню особу. Зі слів затриманих, семеро з них виявилися громадянами Іраку, п’ятеро – громадянами Сирії та один громадянином Туреччини. Як було встановлено згодом, нелегальні мігранти намагались у такий спосіб потрапити на територію ЄС, а саме, до Німеччини. Під час бесіди з "безквитковими пасажирами", прикордонники з’ясували, що за таку екстремальну подорож чоловіки заплатили грошову винагороду.

Наразі водіям вантажівки, двом громадянам Туреччини, які переправляли 13 іноземців, оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ст. 332 КК України, а самі мігранти понесуть відповідальність за ст. 204-1 КУпАП.

Дивіться також: Двох українських моряків заарештували у Великій Британії на судні з нелегальними мігрантами. КАРТА

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Надо было пропутстить . Пусть у Меркель голова болит .
показати весь коментар
27.11.2020 04:54
+1
А есть общая граница у ливана и сирии с германией?
показати весь коментар
27.11.2020 09:55
+1
Потрібно було провести їх з мігалками до польського кордону і хай поляки їх арештовують.
показати весь коментар
27.11.2020 14:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лезут как тараканы!
показати весь коментар
27.11.2020 01:50 Відповісти
А я уже и обрадовалась, что нелегалы раньше меня заметили, что эпоха бедности у нас закончилась и поперли к нам в Украину на заработки.
показати весь коментар
27.11.2020 07:21 Відповісти
Потрібно було провести їх з мігалками до польського кордону і хай поляки їх арештовують.
показати весь коментар
27.11.2020 14:38 Відповісти
Якщо документів немає, то депортувати не можуть. В Польщі є кілька таборів біженців, де пристойне утримання. Якщо через рік Польща відмовить, то мігранти можуть звідти перебратися в іншу країну, наприклад, з Зеленої Гури в Німеччину, а якщо й там відмовлять, то третя країна вже не може відмовити.
показати весь коментар
27.11.2020 20:07 Відповісти
"как" тут лишнее
показати весь коментар
27.11.2020 10:35 Відповісти
В Европу.... 600 евро пособие и хата бесплатно +жратва и медицина....
показати весь коментар
27.11.2020 21:52 Відповісти
мигранты пытались таким образом попасть на территорию ЕС,Источник: https://censor.net/ru/v3233550
ЕС их примет с удовольствием новые лица всегда прогресс ....
показати весь коментар
27.11.2020 01:54 Відповісти
Везіть їх зразу до посольства США- зара Байден всіх бере і одразу легалізовує
показати весь коментар
27.11.2020 02:41 Відповісти
Надо было пропутстить . Пусть у Меркель голова болит .
показати весь коментар
27.11.2020 04:54 Відповісти
А есть общая граница у ливана и сирии с германией?
показати весь коментар
27.11.2020 09:55 Відповісти
А то там дебилы сидят на переправке нелегалов,и им не хватает тебя,что бы проложить правильный маршрут.
показати весь коментар
27.11.2020 10:51 Відповісти
Но их кинули на деньги)))) и привезли в Украину)))))
показати весь коментар
27.11.2020 21:53 Відповісти
 
 