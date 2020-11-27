13 нелегалів виявили у фурі, яка прибула поромом з Туреччини, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники виявили групу нелегалів у вантажівці, яка прибула поромом Карасу (Туреччина) - Чорноморськ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

В результаті перевірки серед вантажу правоохоронці виявили 13 нелегальних мігрантів. Іноземці не мали при собі жодних документів, які б підтверджували їхню особу. Зі слів затриманих, семеро з них виявилися громадянами Іраку, п’ятеро – громадянами Сирії та один громадянином Туреччини. Як було встановлено згодом, нелегальні мігранти намагались у такий спосіб потрапити на територію ЄС, а саме, до Німеччини. Під час бесіди з "безквитковими пасажирами", прикордонники з’ясували, що за таку екстремальну подорож чоловіки заплатили грошову винагороду.

Наразі водіям вантажівки, двом громадянам Туреччини, які переправляли 13 іноземців, оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ст. 332 КК України, а самі мігранти понесуть відповідальність за ст. 204-1 КУпАП.

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