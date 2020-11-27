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Степанов назвав чутками інформацію про його відставку: Я готуюся і далі рятувати нашу країну. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що не має наміру йти у відставку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в ефірі каналу "112 Україна" 26 листопада.
"Я готуюся далі рятувати країну і життя наших громадян. Ці чутки певні народні депутати певних політичних сил почали розпускати починаючи з першого мого дня на посаді міністра охорони здоров'я. Я займаюся реанімацією української медицини. Це те, чим я займаюся зараз, збираюся займатися через тиждень, через місяць, через пів року, через рік", - сказав міністр.
Як відомо, Степанов був призначений міністром охорони здоров'я 30 березня.
Топ коментарі
+42 Garry Grant
показати весь коментар27.11.2020 07:56
+33 des_104
показати весь коментар27.11.2020 07:59
+30 Eugeniusz 1
показати весь коментар27.11.2020 07:58
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Будь ласка, зачекайте...
1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
27.11.2020 06:39
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Андрей Сафhjyjd
5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
Когда начинаем?
Сам, лично хочет ответить за убийство экономики Украины, все берет на себя.
Да на доброе здоровье, разве жалко?
В ОП перекрестились: слава труду, доброволец на отсидку нашелся.
Срок то будет немалый, на "10 лет расстрела", как я понимаю.
Именно потому они так должны радоваться, что доброволец нашелся за них всех срок мотать.
Больные дома болеют.. Кому повезет госпитализируют.. А кому не повезет
Спаситель ты наш..
Люди мрут как мухи.. Умники одни.. Ну кому что отведено..
Е мае.. Так чо бегаешь на втек? Отведено... Откажитесь от оказания медпомощь совсем.. И посмотрим кому что отведено.. Эвлюционщики ** их налево..
Собственно говоря, никто и не сомневался, что ответственным за убийство экономики Украины сделают именно Вас.
Во-первых, Вы сами этого желаете.
А, во-вторых, напомню Вам, Степанов, что Вы не принадлежите к избранным, и это означает, что Вас можно и судить, и посадить на нары на срок очень хороший, столь хороший, что до конца жизни солнца не увидите.
И именно это и произийдет.
ган... поганій людині - нехай піде і повіситься. Для України буде більше користі, аніж від всієї його діяльності
Лично я так думаю, что в аспиранты подался он, диссертацию писать...
Я, собственно, к тому, что поскольку Степанов не принадлежит к избранным, то является он спокойно заменяемым, как прокладка, и тут, главное, чтобы не списали в утиль (не утилизировали)...
И зенеБлоха заберите нах.....
Домашний спасатель. Себя не уберег, а страну, лежа на кровати дома, будет спасать.
Министр Охраны Здоровья косит под дурачка. Такое практикуют преступники.
Закончить медвуз в 1998г и за 22 года ни разу не поработать врачом, это полная дисквалификация как медика.
Трудовая деятельность Степанова:
1999-2001 - заместитель гендиректора ГК «Торговый дом" Газ Украины "» НАК «Нафтогаз Украины».
2001-2003 - заместитель гендиректора ЗАО "Промышленно-финансовая компания« Вече ».
2003-2004 - работал в налоговой администрации Украины.
2004-2008 - председатель совета директоров ООО «Республиканский правовой союз».
2008-2010 - первый заместитель председателя Одесской областной администрации Николая Сердюка.
2011-2016 - возглавлял ГП "Полиграфкомбинат« Украина », который производил бланки официальных документов
"Спасатель" хренов
Все предельно понятно.
Либо мы - их, либо они - нас ... ))
На них просто не были закуплены данные средства защиты.
Они идут к потенциально заболевшему коронавирусом пациенту совершенно не защищенными.
Ах, нет! У них же есть «волшебные» маски и перчатки (которые, кстати говоря, тоже иногда приходится приобретать за свой счет).
Только какой толк от маски, если врач осматривает больного в непосредственной близости?!
Слушает его легкие, просматривает горло, меряет температуру.
И ежедневно такой врач посещает как минимум 5-7 пациентов на дому. Но кому это интересно? Кого волнуют вопросы заражения обычного врача?
Купили костюмы 20 штук на больницу - и хватит.
Кому не хватило, тому не повезло, пздц !
"Спасатель", мля, хренов.
Спасая утопающего, не бросайте ему гирю.
Пожар не тушат керосином.
...
Краще б ти помер, гнида не освічена!