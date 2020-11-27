Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні. ВIДЕО

Карикатурний треш під посольством США - це насправді не смішно! Хто накручує антиамериканський психоз в Україні?

Чому технологія зомбування мізків про так зване "зовнішнє управління" спрацювала вже не в одній країні? І тому з великою вірогідністю може спрацювати і в нас.

У свіжому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич зрозумілими словами пояснює, як працює одна із найтупіших і найпримітивніших, але від того не менш дієва технологія російської пропаганди із розкручування антисоросівської шизофренії.

За що Кремль ненавидить американського філантропа Джорджа Сороса? До чого тут американські вибори? Чому канали Віктора Медведчука увімкнули тему "соросятні" саме зараз?

І чому трешовий агітпроп про Сороса і зовнішнє управління запросто знаходить відгук у мізках частини наших співгромадян? Як ви гадаєте, друзі?

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Нагадаємо, 24 листопада ОПЗЖ провела проплачений мітинг "проти зовнішнього управління" під посольством США в Києві. Мета "акції" проти зовнішнього управління Україною з боку США. Під посольством вже відбувся перформанс, в якому людина в масці Джорджа Сороса накидає ласо на дівчину в українському народному вбранні.