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Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Карикатурний треш під посольством США - це насправді не смішно! Хто накручує антиамериканський психоз в Україні?

Чому технологія зомбування мізків про так зване "зовнішнє управління" спрацювала вже не в одній країні? І тому з великою вірогідністю може спрацювати і в нас.

У свіжому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич зрозумілими словами пояснює, як працює одна із найтупіших і найпримітивніших, але від того не менш дієва технологія російської пропаганди із розкручування антисоросівської шизофренії.

За що Кремль ненавидить американського філантропа Джорджа Сороса? До чого тут американські вибори? Чому канали Віктора Медведчука увімкнули тему "соросятні" саме зараз?

І чому трешовий агітпроп про Сороса і зовнішнє управління запросто знаходить відгук у мізках частини наших співгромадян? Як ви гадаєте, друзі?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти. 

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Нагадаємо, 24 листопада ОПЗЖ провела проплачений мітинг "проти зовнішнього управління" під посольством США в Києві. Мета "акції" проти зовнішнього управління Україною з боку США. Під посольством вже відбувся перформанс, в якому людина в масці Джорджа Сороса накидає ласо на дівчину в українському народному вбранні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+22
Было бы у нас американское внешнее управление, то такие как мертвечук уже давно бы сидели, если не висели.
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27.11.2020 09:36
+17
Эх, если бы у нас было полностью американское внешнее управление, я бы даже приплачивал за такое. Но к сожалению, у нас часть политиков (опзж) управляется из рашки, а другая часть вообще неуправляемая.
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27.11.2020 09:43
+14
Проект "Без цензуры": Операция "Сорос". Кто и для чего накручивает антиамериканский психоз в Украине - Цензор.НЕТ 8048
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27.11.2020 09:32
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Яким боком Сорос до Америки? Існує купа європейських країн з Ізраїлем включно, де Сорос нев'їздний. І в самій Америці у Сороса популярність пройдисвіта і шахрая. Якщо пан міценат, то чому всі країни, де він займавсь "благодійністю", по вуха в боргах, а населення жебракує? У Сороса, доречі, статки за рахунок цих країн ростуть. В Латвію, наприклад, Сорос вклав пару сотен мільонів доларів, а через декілька років забрав декілька десятків мільярдів. Отакий меценат.
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27.11.2020 11:51 Відповісти
Ваня, сынок, перестань ковырятся в носу, вытри зеленые сопли и не нужно их глотать, это отрава... и прислушайся к голосу разума. Латвия, страна с населением меньше чем в Киеве, цифры в десятки(это 20, 30, 40...?) миллиардов американских денег, которые можно вынуть(забрать) из этой, дружной нам державы, не возможны априори, по причине отсутстви таких сумм в государстве.
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27.11.2020 12:09 Відповісти
Коли своє невігластво людина хоче заховати за пихатістю і приниженням інших, то це називається - кацапізм.
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27.11.2020 12:58 Відповісти
Ваня, сынок, прежде чем гнать свою дилетанско-туповатую пургу, потрудись изучить вопрос. быть фантазером-зазнайкой, придумывать разные неправдивые конспирологии, тебя не красит.
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27.11.2020 13:43 Відповісти
Ему можно, он же за бахиню.
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27.11.2020 13:54 Відповісти
Цей Ваня глубокий пенсионер, оставьте его с его бахиней и миллиардами долларов в маленькой Латвии.
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28.11.2020 18:40 Відповісти
Хочаб взяти Сєрю Лєщєнка в наглядовій раді Укрзалізниці. За час його "наглядання" залізниця стала збитковою і фактично банкрутом. А сам Сєря отримує мільони зарплатні за рахунок залізниці. Для чого це робиться? Щоб довести стратегічне держпідприємство до банкрутства, купити його за копійки і фактично монополізувати перевезення. Це буде держава з зовнішнім управлінням. Так само і з нацбанком, енергетикою, портами і, як останній український актив - землею. Хто будуть українці, якщо їм в Україні нічого належити не буде? Зайвими. Прибрати зайвих, щоб не заважали, існує багато способів. Але результат один - Україна має поміняти свій етнічний склад. Навіщо "соросам" автохтони, що будуть заявляти свої права на українську власність? Завезуть сезонних робітників з Південної Азії, яким треба тільки гроші, а не дітсадочки, школи, виші, культура, наука, медицина, соціалка, житло і багато-багато чого іншого. А потім вони ще й майдани будуть робити.
______________
Щоб Україна була сильна, заможна і щаслива нам треба не сороси, а норомальний президент, а не пройдисвіт і шахрай, як це відбувається вже 30 років.
Зєлю геть. Дострокові.
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27.11.2020 12:23 Відповісти
Не смеши автохтон, ты много назаявлял про свои права? Или может по твоему коломойский и ахметов автохтон который беспокоиться про культуру, науку, медицину?
А! Понял! Бахиня твоя же автохтоннее некуда.
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27.11.2020 14:14 Відповісти
Фигасебе. Вот это возбудились кремляди, если даже сторонникам "бахини" дали разнарядку рассказывать про страшного Сороса.
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27.11.2020 13:55 Відповісти
про разнарядку в цифрах

Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні - Цензор.НЕТ 8436
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28.11.2020 00:19 Відповісти
"Сорос вклав пару сотен мільонів доларів, а через декілька років забрав декілька десятків мільярдів" - серьезно? Самому не смешно? Не, ну может ЗАРАБОТАЛ. То - возможно.

"з Ізраїлем включно, де Сорос нев'їздний" - ну, может в Сев.Корею он невъездной ... Но столь глубокий маразм требует не менее глубоких ДОКАЗАТЕЛЬСТВ и фактов
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28.11.2020 12:27 Відповісти
Зачем это недословечко для "умников" - "мизки"? блеют, думая шо они "лучшие" - да, вон у Лещенко в 2 раза больше подписоты. хотя он и на русском и на нашем вещает
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27.11.2020 12:03 Відповісти
Вопрос, который рассорил многие семьи, родственников,
коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий КоленоВстан или
Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ
СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля
жили, живут, будут жить в США (Западе)…Остальное не важно….

Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству,
но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы
узнаем, что его дети (из пяти детей, Оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый вата-мозг вкушателя так же будут вещать про то
что "… а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные
ресурсы"…
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27.11.2020 12:45 Відповісти
почему/почему/почему........ потому шо за право грабить эту территорию сейчас соперничают различные тнк и бывшая метрополия.
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27.11.2020 12:47 Відповісти
Взагалі то, Сорос є постраждалим від німецького націонал-соціалізму, як мадьярский єврей. Тому, звинувачувати його в прихильності до фашизму дещо претензійно. І такі- да, він досить таки, м'яко кажучи, своєрідно ставиться до інституції держави, як такої взагалі. За переконаннями він ближчий до анархізму і заперечення важливості держави. Можливо це, через пержиті в дитинстві психологічні травми. Це, породжує відповідне ставлення до нього з боку держслужбовців. І він таки не гребує ловити рибу в мутній воді. Фігура він доволі не однозначна, а заробити великі гроші виключно на спекуляціях просто так не вдавалося нікому. Основний мотив звинувачень проти нього будується на тому що, аби вдало спекулювати на фондових ринках потрібно мати чітку інсайдерську інформацію про, зв'язки, події та настрої в багатьох державах або створювати їх. Через це, і звинувачують фонд Сороса що, однією рукою він робить начебто корисні для всіх речі, а що робить другою рукою питання спірне.
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27.11.2020 13:07 Відповісти
Взагалі-то скептичне відношення до держави має не лише Сорос. Я теж державу недолюблюю. Та й за що її любити? От пройдемося по історії:
1. Спочатку на цих землях була Російська Імперія, в якій людьми торгували як собаками на базарі.
2. Потім спробували створити декілька досить бездарних національних проектів, які один за одним провалилися. Я так розумію тодішні наші еліти мало чим відрізнялись від нинішніх.
3. Потім сюди прийшов Совок, який морив нас голодом та заганяв у ГУЛАГи.
4. Потім, на деякий час Совок замінили німецькі нацики, і від Совка вони мало чим відрізнялись. Були з комуняками як рідні брати.
5. Ну і нарешті 30 років як у нас "власна держава". Слава Богу ці вже нас майже не вбивають і не тримають у рабстві, зате грабують на кожному кроці. Рівень корупції просто фантастичний. Кожен місяць ти віддаєш від четверті до половини своїх доходів на податки а в країні ні нормальних доріг, ні лікарень, ні пенсій, ні благоустрою. Та навіть армію майже просрали. Якби сюди не полізли орки з Мордору, то вже й армії не було б. Зате майже кожен день новина - чергового чинушу спіймали на величезному хабарі і тут же випустили під заставу в 10% від украденого.

Тому Сорос правий щодо держави. Анархізм звичайно не варіант, але держава не повинна мати надмірної влади, повноважень та грошей. Її вплив на суспільство має бути досить обмеженим, інакше вона буде зловживати своїм становищем. Компенсувати державу можна сильним місцевим самоврядуванням та розвинутим ринком. Вони візьмуть на себе частину нинішніх державних функцій і справляться з ними краще, ніж це робила держава.
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27.11.2020 16:08 Відповісти
"Спочатку на цих землях була Російська Імперія..."
Бгг. Це цитата з нового випуску Кварталу 95?
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29.11.2020 08:27 Відповісти
Украина страна крайностей. Ватники совершают ту же ошибку что и проевропейские украинцы, которые "накручивали" антикацапский психоз.
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27.11.2020 13:28 Відповісти
Повісити кацапа це не психоз, а відпочинок для стомленої душі.
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27.11.2020 19:52 Відповісти
"Шевченківський суд виправдав екс-суддю Кицюка, який виносив вироки активістам Майдану"
https://internetua.com/sekrety-miui-12-i-miui-11-4-nastroiki-o-kotoryh-nikto-ne-znaet
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27.11.2020 14:04 Відповісти
это очередной звоночек.
может,даже-звонок
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28.11.2020 14:05 Відповісти
Бандеровка выпивает кровь русского младенца. Холст, масло

Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні - Цензор.НЕТ 1109
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27.11.2020 14:12 Відповісти
шановні ! дивіться в корінь проблеми. Ігор Іванович Сечин закусив удила і через провал політики хоче забрати все у медведчука, що повязано з нафтою та газом в росії Тому і медведчук підняв тему сороса. А наші бубоноси попали через вибори в США - на Дерибасівській нелєтная погода, на Брайтон Бич опять идут дожди. Партія Брайтон біч програла вибори і навряд чи реанімує клінічного ідіота. Від цієї партії вже відвернулись. Руді їздить із своїм шапіто по америці як простий клоун. Згадали про сороса, а він хоч в такому віці притомний, якщо притомний то повинен згадати кафе на Бориспольській трасі, де він неодноразово мав аудієнції з друзями Путіна.
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27.11.2020 14:45 Відповісти
Для того, чтобы не подставлять уши под лапшу об антисоросе как разработке исключительно кремлядинских спецслужб достаточно погуглить.
Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні - Цензор.НЕТ 4145
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27.11.2020 18:50 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні - Цензор.НЕТ 7452
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27.11.2020 18:52 Відповісти
В цій карикатурі - вся сутність того, чим займається шорош.
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27.11.2020 21:03 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні - Цензор.НЕТ 9865
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27.11.2020 18:56 Відповісти
Речь идет о борьбе двух ветвей иудоглобализации.
Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні - Цензор.НЕТ 5959
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27.11.2020 19:04 Відповісти
Никакого заговора нет. Они просто кушают мацу и щедро делятся со всем миром.
Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні - Цензор.НЕТ 307
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27.11.2020 19:12 Відповісти
Здравия всем! О связях Сороса с кланом Клинтонов и дерьмопартией США есть доказательства в виде финансовых транзакций, систем Доминион и фактического материала в виде серверов ,которые были арестованы в Германии военной разведкой и спецназом США вместе с операторами. Об этом говорит и Джулиани и Пауэл и Трамп в своих выступлениях. Мало того, исполняющий обязанности Министра обороны США Миллер выехал лично в Германию. Вопрос зачем? Отвечаю, чтобы доставить сервера и свидетелей в США лично, под охраной американского военного спецназа. Ходят упорные слухи, что ЦРУ замешена в этих мошеничествах, и ее ждет очень серьезная реорганизация, и один из претендентов- генерал Флин или Помпео.
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27.11.2020 19:47 Відповісти
Валентине! Ви не туди потрапили. ЦРУ будеш лякати ватників. Українці ЦРУ не бояться, нас треба лякати НКВД-ФСБ. Тобі з постами про ЦРУ треба до московії звертатися.
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28.11.2020 08:57 Відповісти
Зебилов на нари, опожопу к стенке.
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27.11.2020 19:55 Відповісти
вот лучше этого оргвывода-на ветке-просто нет!
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28.11.2020 14:11 Відповісти
Насрати на опзж . Ще ті виродки . Русня заплатила , жопоблок відпрацював . Ото й уся мораль .
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27.11.2020 19:59 Відповісти
Для антисоросят Україна незалежна та йде в правильному напрямку тільки тоді коли її уряд керується вказівками з кремля.
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27.11.2020 20:26 Відповісти
Сорос - человек, о котором раввины, при жизни говорят "йимах шмо у-зихро (да сотрется его имя и память о нем)". Это как надо успеть так насолить евреям.
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27.11.2020 23:08 Відповісти
каг ф Канаде?эврейский ты наш!
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28.11.2020 14:12 Відповісти
Ваш это "эврейский"?
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29.11.2020 04:52 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні - Цензор.НЕТ 2353.
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28.11.2020 00:23 Відповісти
Я б пишався, якби моя дитина отримала грант від Сороса. І будь - який батько в Україні б пишався. І будь-яка молода людина хотіла б отримати гранти від Сороса. Жоден одесит не відмовится від грантів Сороса! Жоден зарків'янин. Жодна міська рада невідмовиться від грантів Сороса. Жодна медична установа. Жодна школа. Жодна благодійна організація. Тільки Сорос не дуже щедрий на гранти. Їх треба заслужити. А найбільше соросоненависників дістає те, що грантові кошти дуже ретельно контролюються, і під них схему не намалюєш.
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28.11.2020 08:54 Відповісти
Когда уже обрежут внешнее финансирование этим всем медведчукам и добкиным, которых прекрасно охарактеризовали Литвин и Стус еще в махровые совковые времена?!
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28.11.2020 09:43 Відповісти
кстати,один охметофф-гудок,на внутреннем финансировании...
но,кправление,конечно,внешнее(напр.сев.сев.восток)
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28.11.2020 14:15 Відповісти
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