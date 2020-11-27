Проєкт "Без цензури": Операція "Сорос". Хто і для чого накручує антиамериканський психоз в Україні. ВIДЕО
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Карикатурний треш під посольством США - це насправді не смішно! Хто накручує антиамериканський психоз в Україні?
Чому технологія зомбування мізків про так зване "зовнішнє управління" спрацювала вже не в одній країні? І тому з великою вірогідністю може спрацювати і в нас.
У свіжому випуску "Без цензури" Богдан Буткевич зрозумілими словами пояснює, як працює одна із найтупіших і найпримітивніших, але від того не менш дієва технологія російської пропаганди із розкручування антисоросівської шизофренії.
За що Кремль ненавидить американського філантропа Джорджа Сороса? До чого тут американські вибори? Чому канали Віктора Медведчука увімкнули тему "соросятні" саме зараз?
І чому трешовий агітпроп про Сороса і зовнішнє управління запросто знаходить відгук у мізках частини наших співгромадян? Як ви гадаєте, друзі?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.
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Нагадаємо, 24 листопада ОПЗЖ провела проплачений мітинг "проти зовнішнього управління" під посольством США в Києві. Мета "акції" проти зовнішнього управління Україною з боку США. Під посольством вже відбувся перформанс, в якому людина в масці Джорджа Сороса накидає ласо на дівчину в українському народному вбранні.
Будь ласка, зачекайте...
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Щоб Україна була сильна, заможна і щаслива нам треба не сороси, а норомальний президент, а не пройдисвіт і шахрай, як це відбувається вже 30 років.
Зєлю геть. Дострокові.
А! Понял! Бахиня твоя же автохтоннее некуда.
"з Ізраїлем включно, де Сорос нев'їздний" - ну, может в Сев.Корею он невъездной ... Но столь глубокий маразм требует не менее глубоких ДОКАЗАТЕЛЬСТВ и фактов
коллег, знакомых и т.д… На чьей стороне быть: вЯликий КоленоВстан или
Загнивающая Пендосия?…Ответ за 30 секунд. Задайте сами себе вопрос: ГДЕ ЖИВУТ (ЖИЛИ) ДЕТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭТИХ
СТРАН (ПОЛИТИКОВ)? Ответ просто. Все (ВСЕ!!!) дети руководителей Кремля
жили, живут, будут жить в США (Западе)…Остальное не важно….
Начиная с первого ГенСека Совка (тов. Сралина) его дочка
Светлана Аллилуева гражданка США, продолжая Кукурузником, который хватал
Кеннеди за грудки и в ухо ему орал "Твои дети будут жить при социализме" (ага,
сейчас) и далее по списку… Американских президентов было больше по количеству,
но, ни один их родственник не стал жить на России…когда не станет теперешнего
Окурка (сейчас всея информация про него чистится последователями НКВД), то мы
узнаем, что его дети (из пяти детей, Оно троих нагуляло на стороне будучи в
браке - привет семейным ценностям) так же будут жить в США… но все равно и
тогда из Зомбо-ящика на слабый вата-мозг вкушателя так же будут вещать про то
что "… а вот в Америке негров вешают"… "…Америка хочет захватить наши природные
ресурсы"…
1. Спочатку на цих землях була Російська Імперія, в якій людьми торгували як собаками на базарі.
2. Потім спробували створити декілька досить бездарних національних проектів, які один за одним провалилися. Я так розумію тодішні наші еліти мало чим відрізнялись від нинішніх.
3. Потім сюди прийшов Совок, який морив нас голодом та заганяв у ГУЛАГи.
4. Потім, на деякий час Совок замінили німецькі нацики, і від Совка вони мало чим відрізнялись. Були з комуняками як рідні брати.
5. Ну і нарешті 30 років як у нас "власна держава". Слава Богу ці вже нас майже не вбивають і не тримають у рабстві, зате грабують на кожному кроці. Рівень корупції просто фантастичний. Кожен місяць ти віддаєш від четверті до половини своїх доходів на податки а в країні ні нормальних доріг, ні лікарень, ні пенсій, ні благоустрою. Та навіть армію майже просрали. Якби сюди не полізли орки з Мордору, то вже й армії не було б. Зате майже кожен день новина - чергового чинушу спіймали на величезному хабарі і тут же випустили під заставу в 10% від украденого.
Тому Сорос правий щодо держави. Анархізм звичайно не варіант, але держава не повинна мати надмірної влади, повноважень та грошей. Її вплив на суспільство має бути досить обмеженим, інакше вона буде зловживати своїм становищем. Компенсувати державу можна сильним місцевим самоврядуванням та розвинутим ринком. Вони візьмуть на себе частину нинішніх державних функцій і справляться з ними краще, ніж це робила держава.
Бгг. Це цитата з нового випуску Кварталу 95?
https://internetua.com/sekrety-miui-12-i-miui-11-4-nastroiki-o-kotoryh-nikto-ne-znaet
может,даже-звонок
но,кправление,конечно,внешнее(напр.сев.сев.восток)