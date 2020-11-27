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Єдиний показник для запровадження локдауну - здатність медсистеми надавати допомогу: поки ситуація напружена, але контрольована, - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Міністерство охорони здоров'я України під час запровадження карантинних обмежень виходить з можливості медичної системи надавати медичну допомогу.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на пресбрифінгу в Києві в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перед запровадженням обмежень ми спираємося на один показник - здатність медичної системи надавати допомогу. Якщо подивитися, то станом на п'ятницю із загальної кількості 55,886 тис. виділених під COVID-19 ліжок зайнято 27,887 тис. ліжок (49,9%). Ситуація напружена, але повністю контрольована. Це єдиний показник, який впливає на запровадження локдауну", - сказав він.

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Автор: Наталя Джума
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ситуация напряженная, но контролируемая...

То есть места на кладбище еще есть. Это радует.
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27.11.2020 10:36 Відповісти
пока трупи не валяются на улицах - значить все ок Єдиний показник для запровадження локдауну - здатність медсистеми надавати допомогу: поки ситуація напружена, але контрольована, - Степанов - Цензор.НЕТ 6365
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27.11.2020 10:52 Відповісти
А надо ждать полный коллапс?!
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27.11.2020 10:42 Відповісти
Единственным показателем введения локдауна является ощущение властей, что их будут сносить. Все остальное - от лукавого.
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27.11.2020 10:43 Відповісти
Зараз Аргентина на 9 місці в світі по зараженням кожен день. І на 11 по смертям. А це був найжорсткіший локдаун у світі, крім китайського і корейського, звичайно
Степанов, звали вже з міністерського крісла і вистачить нас "рятувати" своїми ідіотськими ідеями, які НЕ працюють!
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27.11.2020 10:58 Відповісти
Не вивчала корейський варіант. Але в Китаї лише одна провінція була в жорсткому карантині (звідки все "почалося").

В Аргентині, як і більшості країн Півд. Америки, дійсно був і досі триває жорсткий карантин. Сенсу 0,0%. Але хіба політикам доведеш, що жодні карантинні міри не здатні зупинити респіраторні вірусні інфекції. Особливо ту, статистика за якою спирається на фальшиві тести.
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27.11.2020 12:12 Відповісти
Мне одной так сдается, что роль этого министра , как у девочки на съемочней площадке - хлопнуть деревянной штукой и сказать - ВЫСЕРКОВИД-20, дубль первый
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27.11.2020 11:00 Відповісти
Розвалювати мед. систему і казати, що вона не справляється. За півроку пальцем об палець не вдарити. Не зробити нічого. А тепер закривати людей на "лохдаун", позбавляти засобів для існування. Геноцидні виродки.
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27.11.2020 12:09 Відповісти
 
 