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Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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За озброєні напади і викрадення людей у Миколаєві поліцейські затримали групу таксистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

"Протягом тижня до поліції надійшли два повідомлення про незаконні позбавлення волі миколаївців. Обставини були схожі в обох випадках. Потерпілих обстріляли, вимагали гроші, потім вивезли на автомобілі за межі міста та викинули поранених на дорозі.

Так, 29 жовтня вранці з вогнепальним пораненням грудної клітини до лікарні був доставлений 32-річний чоловік. Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження йому завдали невідомі особи вночі у Корабельному районі. На пр. Корабелів зловмисники вистрілили у потерпілого, зв’язали йому руки та ноги стяжками, посадили в багажник автомобіля, потім вивезли у Вітовський район та залишили там неподалік зупинки. Чоловіка знайшли люди, які і викликали швидку.

У Заводському районі 5 листопада 18-річний місцевий мешканець поїхав на велосипеді до свого товариша, а через деякий час матері молодика почали надходити смс-повідомлення від сина з проханням про допомогу, мовляв, він у біді і терміново потрібні 12 тис. гривень. Слухавку хлопець не брав, повідомляючи, що йому забороняють. Про подію жінка сповістила поліцію. Неподалік місця мешкання потерпілого, біля гаражів, поліцейські знайшли 5 гільз попередньо до травматичної зброї та сліди крові. Наступного дня близько 5:30 поранений потерпілий звернувся по допомогу до патрульних поліцейських, які перебували на дорозі біля вантажно-зважувального комплексу. Правоохоронці одразу впізнали молодика за орієнтуванням. Зі слів хлопця стало відомо, що невідомі обстріляли його, завдавши чисельних вогнепальних поранень, силоміць посадили в авто, вивезли за місто та вимагали гроші. Крім цього, відібрали велосипед та мобільний телефон. Постраждалому вдалося втекти та попросити допомоги. Тоді він був госпіталізований та перебував у реанімаційному відділенні лікарні", - йдеться в повідомленні.

Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція 01

Слідчі Заводського і Корабельного відділів поліції відкрили кримінальні провадження і почали розслідування, а оперативні співробітники працювали над встановленням і затриманням осіб, причетних до цих злочинів.

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У результаті проведених слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що зловмисники – жителі обласного центру, таксисти, віком від 21-го до 30-ти років. Один із них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство на антидержавницькому мітингу.

Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція 02

За словами начальника ГУНП у Миколаївській області полковника поліції Сергія Шайхета, 25 листопада миколаївські правоохоронці провели спецоперацію із затримання трьох основних фігурантів.

За місцями їхнього мешкання та автомобілях провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили зброю, грошові кошти, знайшли розфасовані психотропні речовини та електронні ваги для їхнього зважування, а також виявили сліди крові в авто та інші речові докази.

Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція 03

"Оперативники перевіряють причетність до цих злочинів загалом восьми осіб – таксистів. Деякі, одночасно з перевезенням людей, займались ще й безконтактним збутом наркотиків та психотропів на території Миколаєва, використовуючи месенджер-канал. Із ними наразі працюють слідчі. За попередньою інформацією, з одним з потерпілих зловмисники розправилися таким чином через те, що той забирав їхні вже розставлені закладки попереду клієнтів. З приводу наркобізнесу таксистів вирішується питання про притягнення їх до відповідальності за ч. 1 ст. 307, 309 ККУ, - зазначив Сергій Шайхет.

Дії зловмисників кваліфікуються за низкою статей Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 146 КК "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", ч. 4 ст. 187 КК "Розбій", ч. 4 ст. 189 КК "Вимагання" та ч. 1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю".

Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція 04

Суд обрав двом основним фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави. Третій – встановлений та оголошений у розшук.

За вчинене їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування проводиться за процесуальної підтримки обласної прокуратури.

Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція 05
Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція 06
Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція 07
Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція 08
Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція 09
Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція 10
Фото: сайт Нацполіції

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
За такі злочини треба саджати років на 25 мінімум.... а дадуть 5 чи 8 у кращому....
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27.11.2020 12:03
+10
Русский мир. Дмитрий Гетьманцев Банду таксистов, которые избивали и похищали людей, задержали в Николаеве, - полиция - Цензор.НЕТ 4025
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27.11.2020 11:46
+9
Один из таксистов. Два года условно за попытку штурма Николаевской ОГА, два года за разгром офиса партии "Удар" в Николаеве.
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27.11.2020 11:59
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27.11.2020 11:35 Відповісти
у нас местные с "тачкой" пытались бороться похожими методами.
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27.11.2020 11:36 Відповісти
Русский мир. Дмитрий Гетьманцев Банду таксистов, которые избивали и похищали людей, задержали в Николаеве, - полиция - Цензор.НЕТ 4025
показати весь коментар
27.11.2020 11:46 Відповісти
Один из таксистов. Два года условно за попытку штурма Николаевской ОГА, два года за разгром офиса партии "Удар" в Николаеве.
показати весь коментар
27.11.2020 11:59 Відповісти
биндеры не дают ему учиться в школе парусски Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція - Цензор.НЕТ 5971
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27.11.2020 12:13 Відповісти
Воно!
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27.11.2020 12:01 Відповісти
евробляхеры лютуют Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція - Цензор.НЕТ 9826
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27.11.2020 11:55 Відповісти
причему тут евробляхеры? подними глаза выше на сообщение Владимир Петренко a66285fe : фанаты "русскага мира"
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27.11.2020 17:09 Відповісти
За такі злочини треба саджати років на 25 мінімум.... а дадуть 5 чи 8 у кращому....
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27.11.2020 12:03 Відповісти
Странно.
Уже пол часа прошло, а ни один радетель за общественное благосостояние не написал, что таксистов-бедолаг барыжная власть довела до "зубожіння", работы нет, денег нет, вот и становятся на скользкую дорожку.
Куда все обличители подевались?!
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27.11.2020 12:06 Відповісти
чет даже не верится шо мона так гарантированно подставиться. уже бы тогда убивали, т.к. есть шанс шо как за того витебского - одного расстреляли и кучу посадили, а потом сделали вот так: Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція - Цензор.НЕТ 9776 Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція - Цензор.НЕТ 2802 Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція - Цензор.НЕТ 2444
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27.11.2020 12:09 Відповісти
Интересно, откуда взялся оператор, который снимал на 17-ой секунде и был возле машины раньше КОРД-а.
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27.11.2020 12:17 Відповісти
Это наркобанда, они не просто людей похищали, а тех кто вычисляет закладки. Есть такие деятели, которые сами были закладчиками, один вот алко нарко деятель во дворе бахвалился на днях, что за час хоть с чем-то,но найдет закладку. Не знаю чем завершился этот молодежный спор, судя по внешнему виду чувак реально их находит). Да что говорить, уже бабки старые кричат в окна, несчастным ищущим свои закладки, что полицию вызовут И часто это не дети, а взрослые, зрелые люди. Неужели нельзя дома пару кустов вырастить и не позориться, а то и в ютуб можно так попасть))
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27.11.2020 12:35 Відповісти
город наркоманов и быдла. в принципе, вся страна не лучше
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27.11.2020 13:00 Відповісти
руССкий мир во всей красе !!!
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27.11.2020 13:37 Відповісти
 
 