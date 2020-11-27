Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За озброєні напади і викрадення людей у Миколаєві поліцейські затримали групу таксистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

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"Протягом тижня до поліції надійшли два повідомлення про незаконні позбавлення волі миколаївців. Обставини були схожі в обох випадках. Потерпілих обстріляли, вимагали гроші, потім вивезли на автомобілі за межі міста та викинули поранених на дорозі.

Так, 29 жовтня вранці з вогнепальним пораненням грудної клітини до лікарні був доставлений 32-річний чоловік. Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження йому завдали невідомі особи вночі у Корабельному районі. На пр. Корабелів зловмисники вистрілили у потерпілого, зв’язали йому руки та ноги стяжками, посадили в багажник автомобіля, потім вивезли у Вітовський район та залишили там неподалік зупинки. Чоловіка знайшли люди, які і викликали швидку.

У Заводському районі 5 листопада 18-річний місцевий мешканець поїхав на велосипеді до свого товариша, а через деякий час матері молодика почали надходити смс-повідомлення від сина з проханням про допомогу, мовляв, він у біді і терміново потрібні 12 тис. гривень. Слухавку хлопець не брав, повідомляючи, що йому забороняють. Про подію жінка сповістила поліцію. Неподалік місця мешкання потерпілого, біля гаражів, поліцейські знайшли 5 гільз попередньо до травматичної зброї та сліди крові. Наступного дня близько 5:30 поранений потерпілий звернувся по допомогу до патрульних поліцейських, які перебували на дорозі біля вантажно-зважувального комплексу. Правоохоронці одразу впізнали молодика за орієнтуванням. Зі слів хлопця стало відомо, що невідомі обстріляли його, завдавши чисельних вогнепальних поранень, силоміць посадили в авто, вивезли за місто та вимагали гроші. Крім цього, відібрали велосипед та мобільний телефон. Постраждалому вдалося втекти та попросити допомоги. Тоді він був госпіталізований та перебував у реанімаційному відділенні лікарні", - йдеться в повідомленні.

Слідчі Заводського і Корабельного відділів поліції відкрили кримінальні провадження і почали розслідування, а оперативні співробітники працювали над встановленням і затриманням осіб, причетних до цих злочинів.

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У результаті проведених слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що зловмисники – жителі обласного центру, таксисти, віком від 21-го до 30-ти років. Один із них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство на антидержавницькому мітингу.

За словами начальника ГУНП у Миколаївській області полковника поліції Сергія Шайхета, 25 листопада миколаївські правоохоронці провели спецоперацію із затримання трьох основних фігурантів.

За місцями їхнього мешкання та автомобілях провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили зброю, грошові кошти, знайшли розфасовані психотропні речовини та електронні ваги для їхнього зважування, а також виявили сліди крові в авто та інші речові докази.

"Оперативники перевіряють причетність до цих злочинів загалом восьми осіб – таксистів. Деякі, одночасно з перевезенням людей, займались ще й безконтактним збутом наркотиків та психотропів на території Миколаєва, використовуючи месенджер-канал. Із ними наразі працюють слідчі. За попередньою інформацією, з одним з потерпілих зловмисники розправилися таким чином через те, що той забирав їхні вже розставлені закладки попереду клієнтів. З приводу наркобізнесу таксистів вирішується питання про притягнення їх до відповідальності за ч. 1 ст. 307, 309 ККУ, - зазначив Сергій Шайхет.

Дії зловмисників кваліфікуються за низкою статей Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 146 КК "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", ч. 4 ст. 187 КК "Розбій", ч. 4 ст. 189 КК "Вимагання" та ч. 1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю".

Суд обрав двом основним фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави. Третій – встановлений та оголошений у розшук.

За вчинене їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування проводиться за процесуальної підтримки обласної прокуратури.













Фото: сайт Нацполіції