Банду таксистів, які били і грабували людей, затримали в Миколаєві, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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За озброєні напади і викрадення людей у Миколаєві поліцейські затримали групу таксистів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.
"Протягом тижня до поліції надійшли два повідомлення про незаконні позбавлення волі миколаївців. Обставини були схожі в обох випадках. Потерпілих обстріляли, вимагали гроші, потім вивезли на автомобілі за межі міста та викинули поранених на дорозі.
Так, 29 жовтня вранці з вогнепальним пораненням грудної клітини до лікарні був доставлений 32-річний чоловік. Поліцейські встановили, що тілесні ушкодження йому завдали невідомі особи вночі у Корабельному районі. На пр. Корабелів зловмисники вистрілили у потерпілого, зв’язали йому руки та ноги стяжками, посадили в багажник автомобіля, потім вивезли у Вітовський район та залишили там неподалік зупинки. Чоловіка знайшли люди, які і викликали швидку.
У Заводському районі 5 листопада 18-річний місцевий мешканець поїхав на велосипеді до свого товариша, а через деякий час матері молодика почали надходити смс-повідомлення від сина з проханням про допомогу, мовляв, він у біді і терміново потрібні 12 тис. гривень. Слухавку хлопець не брав, повідомляючи, що йому забороняють. Про подію жінка сповістила поліцію. Неподалік місця мешкання потерпілого, біля гаражів, поліцейські знайшли 5 гільз попередньо до травматичної зброї та сліди крові. Наступного дня близько 5:30 поранений потерпілий звернувся по допомогу до патрульних поліцейських, які перебували на дорозі біля вантажно-зважувального комплексу. Правоохоронці одразу впізнали молодика за орієнтуванням. Зі слів хлопця стало відомо, що невідомі обстріляли його, завдавши чисельних вогнепальних поранень, силоміць посадили в авто, вивезли за місто та вимагали гроші. Крім цього, відібрали велосипед та мобільний телефон. Постраждалому вдалося втекти та попросити допомоги. Тоді він був госпіталізований та перебував у реанімаційному відділенні лікарні", - йдеться в повідомленні.
Слідчі Заводського і Корабельного відділів поліції відкрили кримінальні провадження і почали розслідування, а оперативні співробітники працювали над встановленням і затриманням осіб, причетних до цих злочинів.
У результаті проведених слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що зловмисники – жителі обласного центру, таксисти, віком від 21-го до 30-ти років. Один із них раніше притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство на антидержавницькому мітингу.
За словами начальника ГУНП у Миколаївській області полковника поліції Сергія Шайхета, 25 листопада миколаївські правоохоронці провели спецоперацію із затримання трьох основних фігурантів.
За місцями їхнього мешкання та автомобілях провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили зброю, грошові кошти, знайшли розфасовані психотропні речовини та електронні ваги для їхнього зважування, а також виявили сліди крові в авто та інші речові докази.
"Оперативники перевіряють причетність до цих злочинів загалом восьми осіб – таксистів. Деякі, одночасно з перевезенням людей, займались ще й безконтактним збутом наркотиків та психотропів на території Миколаєва, використовуючи месенджер-канал. Із ними наразі працюють слідчі. За попередньою інформацією, з одним з потерпілих зловмисники розправилися таким чином через те, що той забирав їхні вже розставлені закладки попереду клієнтів. З приводу наркобізнесу таксистів вирішується питання про притягнення їх до відповідальності за ч. 1 ст. 307, 309 ККУ, - зазначив Сергій Шайхет.
Дії зловмисників кваліфікуються за низкою статей Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 146 КК "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини", ч. 4 ст. 187 КК "Розбій", ч. 4 ст. 189 КК "Вимагання" та ч. 1 ст. 263 КК "Незаконне поводження зі зброєю".
Суд обрав двом основним фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без права внесення застави. Третій – встановлений та оголошений у розшук.
За вчинене їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування проводиться за процесуальної підтримки обласної прокуратури.
Будь ласка, зачекайте...
Уже пол часа прошло, а ни один радетель за общественное благосостояние не написал, что таксистов-бедолаг барыжная власть довела до "зубожіння", работы нет, денег нет, вот и становятся на скользкую дорожку.
Куда все обличители подевались?!