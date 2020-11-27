"Самолет вэсэушный летит низко еще и смеется тебе в глаза. Видно летчика", - на телеканалі "НАШ" розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі. ВIДЕО
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В ефірі телеканалу "НАШ" розповіли про "бомбардування мирних жителів" на Донбасі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ця розповідь пролунала від жительки окупованої частини Донецької області на ім'я Валентина.
"Ви знаєте, хто бачив це все, хто витерпів ... Коли йдеш по вулиці, а ваш літак зесеушний летить низько ... Люди ховалися в підвали від того, що він летить низько. Ще й сміється тобі в очі. Видно льотчика", - заявила вона.
Топ коментарі
+109 Lado Goran
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Всю цю кацапсько-фекалометну команду треба потроху ліквідовувати.Смерть ворогам!!!
22 декабря 1994 года, в 5 утра, начался обстрел Грозного, но только 24 декабря стали с самолётов разбрасывать листовки с объяснениями для населения, которое полагало, что войска идут их освобождать и потому не рвалось покинуть город и укрыться в сельской местности, где, к тому же, у многих не было родственников.
При этих артиллерийских обстрелах и бомбардировках, по некоторым данным (общество «Мемориал», правозащитник С. Ковалёв), погибло и было ранено несколько тысяч мирных жителей.
Начинала штурм авиация, базировавшаяся на аэродромах Ейска, Крымска, Моздока и Буденновска. Из-за неблагоприятных метеоусловий эффективность действий авиации была низкой. Одновременно с началом воздушных ударов огонь открыла артиллерия[4]. Утром 31 декабря Объединённая группировка федеральных войск вошла в Грозный. Начался так называемый «Новогодний штурм Грозного».