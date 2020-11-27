Венедіктова про боротьбу з незаконним тиском на бізнес: В Офісі Генпрокурора перебувають майже 80 кримінальних проваджень. ВIДЕО

Бізнес в Україні стикається із злочинними схемами заволодіння підприємствами: шахрайством, виведенням капіталу шляхом підробки документів, рейдерством, а також з тиском безпосередньо з боку правоохоронців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

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"Ще в травні ми розпочали відкритий і відвертий діалог із Національною радою реформ та бізнес-асоціаціями. Перешкод у інвесторів, які може допомогти здолати прокуратура, виявилося чимало. Наприклад, припинити безпідставне створення проблем підприємствам самими правоохоронцями і подбати про те, щоб злочини, вчинені відносно суб’єктів господарювання ефективно і оперативно розслідувались. З цією метою у Офісі Генпрокурора був створений спеціалізований підрозділ, що взяв на себе координацію всіх процесів в сфері захисту інвестицій. Новий Департамент продовжив активну комунікацію із бізнес-середовищем і одразу взяв у роботу основні проблемні "кейси" по країні", - розповіла Венедіктова.

За словами глави ОГП, прокурори постійно контактують з найбільшими організаціями, які покликані захищати інвестиції в Україні, такі як Рада бізнес-омбудсмена, Національна рада реформ, Американська торгівельна палата в Україні, Європейська бізнес асоціація, Українська рада бізнесу, Асоціація платників податків, Спілка Українських підприємців, Федерація роботодавців та інші.

"Після понад 30 зустрічей із ними на контролі в Офісі Генерального прокурора перебуває вже майже 80 кримінальних проваджень. Проаналізувавши їх проблематику, ми виокремили дві ключові проблеми, з якими зустрічається бізнес", - зазначила генпрокурор.

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За словами Венедіктової, перша і основна проблема - різні злочинні схеми заволодіння підприємствами: шахрайство, виведення капіталу шляхом підробки документів, рейдерство через переоформлення цілих товариств на підставних осіб, привласнення їх майна.

"А якщо цьому ефективно не протидіють правоохоронці – бізнес не захоче вкладати гроші в економіку держави, яка законним шляхом не може захистити інвесторів від злочинних посягань. Цей блок потребує дуже кропіткої і об’ємної роботи від органів слідства. Прокурори нашого спеціалізованого підрозділу із захисту інвестицій вже активізували роботу на цьому напрямі. В подібних провадженнях надано понад півсотні письмових вказівок, скасовано рішення про закриття 5 справ. Стан досудового розслідування 23 проваджень заслухано у керівництва Офісу Генерального прокурора та зорієнтовано на досягнення видимого результату в чітких часових межах", - додала генпрокурор.

Інший різновид проваджень, пов'язаних з тиском на бізнес - тиск безпосередньо з боку правоохоронців на підприємства, щодо яких слідство ведеться "невиправдано активно".

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"Ми фіксуємо такі скарги, ретельно перевіряємо правомірність всіх слідчих і процесуальних дій і вживаємо необхідних заходів. Задля виправлення ситуації у 8 кримінальних провадженнях, ми змінили орган досудового розслідування, а у 12 – групи слідчих та прокурорів. Ще у одному провадженні визначено старшим групи безпосередньо прокурора Департаменту захисту інвестицій", - розповіла Венедіктова.

За словами генпрокурора, у фокусі уваги також збереження репутації фірм, що здійснюють інвестиції.

"Адже сам факт наявності у фабулі кримінального провадження назви підприємства суттєво впливає на їхній рейтинг, платоспроможність, можливість отримувати запозичення та вести економічну діяльність. Тому необхідно забезпечити швидке та повне досудове розслідування цієї категорії проваджень для прийняття у них остаточних рішень. Щоб якнайшвидше поставити крапку у питанні, чи встановлено ознаки злочинів за цими фактами, чи ні. В результаті роботи нашого Департаменту захисту інвестицій вже трьом компаніям відновлено репутацію", - пояснила Венедіктова.

"Захист інвестицій – надважливий напрямок для нас, тому що країна без бізнесу не спроможна виконати свої соціальні гарантії. Підтримка інвесторів – один із державних пріоритетів, і ми будемо робити все для того, щоб цей пріоритет забезпечувати. Разом із тим, хочу наголосити: ми прокурори, а не адвокати, і якщо бізнес здійснює правопорушення – в усіх таких справах ми тільки на боці закону та порядку", - підсумувала генпрокурор.