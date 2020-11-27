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бізнес (819) Венедіктова (750) Офіс Генпрокурора (2360)

Венедіктова про боротьбу з незаконним тиском на бізнес: В Офісі Генпрокурора перебувають майже 80 кримінальних проваджень. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Бізнес в Україні стикається із злочинними схемами заволодіння підприємствами: шахрайством, виведенням капіталу шляхом підробки документів, рейдерством, а також з тиском безпосередньо з боку правоохоронців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

"Ще в травні ми розпочали відкритий і відвертий діалог із Національною радою реформ та бізнес-асоціаціями. Перешкод у інвесторів, які може допомогти здолати прокуратура, виявилося чимало. Наприклад, припинити безпідставне створення проблем підприємствам самими правоохоронцями і подбати про те, щоб злочини, вчинені відносно суб’єктів господарювання ефективно і оперативно розслідувались. З цією метою у Офісі Генпрокурора був створений спеціалізований підрозділ, що взяв на себе координацію всіх процесів в сфері захисту інвестицій. Новий Департамент продовжив активну комунікацію із бізнес-середовищем і одразу взяв у роботу основні проблемні "кейси" по країні", - розповіла Венедіктова.

За словами глави ОГП, прокурори постійно контактують з найбільшими організаціями, які покликані захищати інвестиції в Україні, такі як Рада бізнес-омбудсмена, Національна рада реформ, Американська торгівельна палата в Україні, Європейська бізнес асоціація, Українська рада бізнесу, Асоціація платників податків, Спілка Українських підприємців, Федерація роботодавців та інші.

"Після понад 30 зустрічей із ними на контролі в Офісі Генерального прокурора перебуває вже майже 80 кримінальних проваджень. Проаналізувавши їх проблематику, ми виокремили дві ключові проблеми, з якими зустрічається бізнес", - зазначила генпрокурор.

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За словами Венедіктової, перша і основна проблема - різні злочинні схеми заволодіння підприємствами: шахрайство, виведення капіталу шляхом підробки документів, рейдерство через переоформлення цілих товариств на підставних осіб, привласнення їх майна.

"А якщо цьому ефективно не протидіють правоохоронці – бізнес не захоче вкладати гроші в економіку держави, яка законним шляхом не може захистити інвесторів від злочинних посягань. Цей блок потребує дуже кропіткої і об’ємної роботи від органів слідства. Прокурори нашого спеціалізованого підрозділу із захисту інвестицій вже активізували роботу на цьому напрямі. В подібних провадженнях надано понад півсотні письмових вказівок, скасовано рішення про закриття 5 справ. Стан досудового розслідування 23 проваджень заслухано у керівництва Офісу Генерального прокурора та зорієнтовано на досягнення видимого результату в чітких часових межах", - додала генпрокурор.

Інший різновид проваджень, пов'язаних з тиском на бізнес - тиск безпосередньо з боку правоохоронців на підприємства, щодо яких слідство ведеться "невиправдано активно".

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"Ми фіксуємо такі скарги, ретельно перевіряємо правомірність всіх слідчих і процесуальних дій і вживаємо необхідних заходів. Задля виправлення ситуації у 8 кримінальних провадженнях, ми змінили орган досудового розслідування, а у 12 – групи слідчих та прокурорів. Ще у одному провадженні визначено старшим групи безпосередньо прокурора Департаменту захисту інвестицій", - розповіла Венедіктова.

За словами генпрокурора, у фокусі уваги також збереження репутації фірм, що здійснюють інвестиції.

"Адже сам факт наявності у фабулі кримінального провадження назви підприємства суттєво впливає на їхній рейтинг, платоспроможність, можливість отримувати запозичення та вести економічну діяльність. Тому необхідно забезпечити швидке та повне досудове розслідування цієї категорії проваджень для прийняття у них остаточних рішень. Щоб якнайшвидше поставити крапку у питанні, чи встановлено ознаки злочинів за цими фактами, чи ні. В результаті роботи нашого Департаменту захисту інвестицій вже трьом компаніям відновлено репутацію", - пояснила Венедіктова.

"Захист інвестицій – надважливий напрямок для нас, тому що країна без бізнесу не спроможна виконати свої соціальні гарантії. Підтримка інвесторів – один із державних пріоритетів, і ми будемо робити все для того, щоб цей пріоритет забезпечувати. Разом із тим, хочу наголосити: ми прокурори, а не адвокати, і якщо бізнес здійснює правопорушення – в усіх таких справах ми тільки на боці закону та порядку", - підсумувала генпрокурор.

Автор: Анастасія Потіха
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- Я всех вас переживу. Вы не знаете Паниковского. Паниковский вас всех еще продаст и купит. Отдайте мои деньги. (с)
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27.11.2020 13:36 Відповісти
хорошо, что хоть в Офисе прокурора они хранятся. Видно для истории
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27.11.2020 13:37 Відповісти
Похолодало... Пора ими печчь топить. Хоть польза будет.
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27.11.2020 17:02 Відповісти
Сложно расследовать дела по незаконному давлению правоохранителей и чиновников на бизнес, потому что в итоге можно выйти на самих себя.
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27.11.2020 13:40 Відповісти
а тем временем: Бюджет-2021: Кабмин урезал расходы на образование и добавил 2 миллиарда на прокуратуру.
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27.11.2020 14:29 Відповісти
Прокурорські викрутаси п.Венедиктової І. насправді виглядають навіть не смішно. Виникають слушні питання, а чи ця чиновниця найвищого державного рангу коли читала Конституцію. В Україні ліквідовано загальний нагляд прокуратури, а тому створення і функціонування будь-яких підрозділів в офісі Генпрокурора (навіть із благими намірами) із захисту інвестицій не відповідає основному закону країни. Щодо формулювання генпрокурорки про те, що департамент офісу Генпрокурора взяв на себе проблемні кейси (це як перебрав схеми від інших відомств під себе)? Для цього є система господарських судів, підрозділи досудового слідства і т.д.
Чомусь ніде на шпальтах ЗМІ немає даних про те, що Департамент підняв схеми незаконних (рейдерських) бандитських заволодінь заводами , фабриками, енергетичними компаніями, газовими свердловинами і металургійними комбінатами від 90-х років олігархами (від Ахметова, Пінчука, Коломойського ).
Як можуть протидіяти економічним злочинам правоохоронці, коли ліквідували підрозділи Департаменту захисту економіки Національної поліції, ще хочуть розігнати департамент захисту економіки СБУ, як колись розігнали УБОЗ. Коли були нарікання, то таких треба притягувати до відповідальності, при нормальних зарплатах та такі посади люди були завжди. А ні, розігнати, щоб не заважали "бізнесу" красти і далі грабувати. Це почалось ще від часів Яценюка.
Заслухано 23 провадження і зорієнтовано на досягнення видимого результату в часових межах, це що таке - втручання у слідство, це у якому напрямку розслідувати, а часові рамки визначає КПК (якщо пані прокурорка не знає) і не її встановлювати інші межі.
Відбирають компанії по назві, це цілком зрозуміло чиї компанії не можна чіпати (тих же А.., К.. і компані), і ще кількох аферистів міжнародного масштабу. А коли уже відновлено репутацію аж 3-х компаній, то слід читати наступне: відносно 3-х злодюг, проти яких були відкриті провадження, їх "похоронили", нехай далі грабують те, що залишилось. "Відновленням репутації" тепер називається закриття справ.
А щодо пріоритетності генпрокуратури у захисті інвестицій, то ніяк не можу з цим погодитись. Пріоритетом повинно бути забезпечення законності у державі , а не втручання у господарську діяльність, чи даруйте, "створювати інвестиційну привабливість".
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27.11.2020 15:06 Відповісти
Шо там с дружбаном Зеленского из СН, который отжал чужой урожай прямо в кабинете ОП?
Дело завели?
Венедіктова про боротьбу з незаконним тиском на бізнес: В Офісі Генпрокурора перебувають майже 80 кримінальних проваджень - Цензор.НЕТ 3801
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27.11.2020 15:34 Відповісти
Які тільки злі люди є на світі, як ще їх недобрих Біг терпить й ненька-земля носить. Тільки-но сирітське подружжя генпрокурорської та кіберполіцейського сиріток насмілились подбати про трішечки грошеняток, щоб вистачило на затишний куточок, де можна було б розхристану сирітську душу у люту холоднечу зігріти, на скориночку черствого хлібця попоїсточки та на збанятко водички спрагу втамувати - як всі озвіріли, наче люті шуліки та ненажерливі круки налетіли, накинулися на беззахисних, щоб позбавити сиріток і куточка, і скориночки, і збанятка. Гріх то великий - збиткуватися над беззахисними, прагнути відлучити сиріток від скупої Держбюджетної годівнички, зазіхати на злиденний скарб сирітський.
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28.11.2020 12:36 Відповісти
 
 