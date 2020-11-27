УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8749 відвідувачів онлайн
Новини Відео Київські новини Коронавірус і карантин
3 859 68
карантин (16073) Київ (13837) Кличко (2816) Метрополітен (761) транспорт (870) COVID-19 (18055) коронавірус (16702) локдаун (289)

Роботу метро і громадського транспорту у разі запровадження локдауну зупиняти не можна, - Кличко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

Мер Києва Віталій Кличко виступає за те, щоб під час можливого локдауну в столиці не зупиняли рух громадського транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Мер Києва переконаний, що якщо локдаун буде запроваджено, то потрібні чіткі правила дотримання цього карантину.

"Вони мають бути визначені і доведені до кожного. Також потрібно стежити за чітким виконанням правил, бо часто у нас правила запроваджуються, але не виконуються", - додав Кличко.

Кличко виступив за те, щоб не зупиняти транспорт.

"Я наполягатиму, що у разі запровадження локдауну у жодному разі не можна зупиняти роботу метро і громадського транспорту. Все запроваджується для того, щоб розірвати ланцюг поширення, але дуже багато людей задіяні в забезпеченні життєдіяльності міста, і ми не можемо зупинити місто взагалі. Я говорю про водопостачання, електропостачання тощо. Місто — це живий організм. Не можна, щоб ми зупинили роботу транспорту, і люди будуть забиватися в один автобус, як минулого разу", - пояснив мер столиці. 

Кличко зазначив, що в багатьох інших країнах запроваджували локдаун, але транспорт не зупиняли, щоб люди могли їздити на роботу.

"Я багато разів наголошував, що без нагальної потреби люди не мають виходити в громадські місця, користуватися громадським транспортом. І дуже важливо контролювати ті правила, які запровадить уряд. Ми звертаємося до людей, щоб вони проявляли свідомість. Локдаун не матиме жодного ефекту, якщо ми не розірвемо ланцюжок передачі інфекції", — підсумував Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На карантин у Києві закрито шість шкіл і вісім дитсадків. На COVID-19 хворіють 1 358 школярів і більше 960 педагогів, - Кличко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Локдаун - это когда все сидят по домам. Какой транспорт? Куда? Начинается разброд и шатание.
показати весь коментар
27.11.2020 15:43
+4
Та ты шо,раньше ж первейшие лекарство было,а шо ж так?
показати весь коментар
27.11.2020 14:28
+4
Так смысл тогда этого локдауна епта)) Если транспорт будет ездить, все работать, ну и чем это будет отличаться от дня сегодняшнего например. Через транспорт 90% заражений идет. Достаточно посмотреть на наши электрички и маршрутки. Разве что по пропускам как весной. Вы уже определитесь. Или экономику спасайте (хотя уже поздно) или жизни - я за второй вариант ибо первый в наших условиях трата времени, кто не закроется при карантине - закроется весной.( А так хоть пару тысяч жизней спасти можно будет. А то у вас как всегда и экономику под откос и по карантину никакого эффекта. Клоуны короче.
показати весь коментар
27.11.2020 15:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ты шо,раньше ж первейшие лекарство было,а шо ж так?
показати весь коментар
27.11.2020 14:28 Відповісти
Кличко більше не хоче собі проблем, хоче царювати без зайвих зусиль.
показати весь коментар
27.11.2020 14:33 Відповісти
Был престарелый маразматик - Омельченко, потом Леня Галактика... Кличко еще норм для Киева. Или нада было Толю Гриценка мэром ставить?
показати весь коментар
27.11.2020 15:20 Відповісти
Толю Гриценка потрібно було обирати Президентом, але вже всьо потяг пішов і рейки з собою забрав. Толя вже сам не хоче бути у дебілів Президентом! А на посаду мера Києва потрібно було обирати Томенка, він би був реальним мером, а не зіц-председателем мафії забудовників.
показати весь коментар
27.11.2020 15:26 Відповісти
Все нормальные люди уже уехали?
показати весь коментар
27.11.2020 16:44 Відповісти
Браво Вит.. я весной туеву кучу бабла вбухал в организацию доставки сотрудников на работу.. Чаще метро пусть курсирует и будет гуд
показати весь коментар
27.11.2020 14:29 Відповісти
Какие сотрудники? Или у тебя АЭС в собственности?
показати весь коментар
27.11.2020 15:46 Відповісти
производство для ритейлеров и на экспорт
показати весь коментар
27.11.2020 15:57 Відповісти
Посидите дома 3 недели. Как все.
показати весь коментар
27.11.2020 18:19 Відповісти
А работники супермаркетов, молокозаводов, мясокомбинатов, полиция, военные, врачи, пожарные, работники коммунальных служб тоже дома должны посидеть? Или потом будете возмущаться что жрать нечего, отопления и воды нет, беспорядки на улицах и пр..
показати весь коментар
27.11.2020 23:00 Відповісти
Почитай выше. Разговор о транспорте. Все аварийные комунальные службы имеют свой транспорт.
показати весь коментар
27.11.2020 23:14 Відповісти
Жаль, що до Віталі це навесні не дійшло...
показати весь коментар
27.11.2020 14:32 Відповісти
Він і тоді був проти зупинки метро.
показати весь коментар
27.11.2020 22:02 Відповісти
Ну так міг би зуби тоді показати, адже Кабмін не мав повноважень закрити метро і якби Кличко відмовився це робити, то метро не закрилося б (транспорт в місті - 100% повноваження мера)... І тоді б в осени на виборах мера мав би підтримку не 50%, а 70% киян!
показати весь коментар
27.11.2020 22:10 Відповісти
Кличко уже и на писательстве наживается - барыга.

«Хто не чув, той побачить!»: Кличко презентовал сборник своих цитат
показати весь коментар
27.11.2020 14:36 Відповісти
Вы или крестик снимите или трусы оденьте. Или настоящий карантин (а, это я думаю 3,14здец экономике) или не ибите уже мозги!
показати весь коментар
27.11.2020 14:47 Відповісти
Какой смысл при локдауне,работающее метро??? Смешной мер
показати весь коментар
27.11.2020 14:48 Відповісти
А кто сказал что при локдауне все будут дома сидеть? Роботу метро і громадського транспорту у разі запровадження локдауну зупиняти не можна, - Кличко - Цензор.НЕТ 912 Роботу метро і громадського транспорту у разі запровадження локдауну зупиняти не можна, - Кличко - Цензор.НЕТ 7597
показати весь коментар
27.11.2020 15:06 Відповісти
А где? а ну-ка расскажи нам.
показати весь коментар
27.11.2020 15:45 Відповісти
Світло відключать, воду перекриють і сиди собі дома, три тижні без свіжих продуктів. І до лікарів не йди, бо їм нема чим доїхати.
показати весь коментар
27.11.2020 22:05 Відповісти
Емм, а де при локдауні закрили метро? В Європі і Америці НІХТО НІДЕ НЕ ЗАКРИВАВ МЕТРО!
показати весь коментар
27.11.2020 15:07 Відповісти
Не гани пургу.
показати весь коментар
27.11.2020 15:48 Відповісти
РІалі? Ану назви, де ще в Європі чи Америці повністю закривали метро? Обмежували рух - було таке, але повністю не закривав НІХТО!
показати весь коментар
27.11.2020 16:01 Відповісти
Северокорейские власти казнили в ноябре работника таможни, который, несмотря на запрет в связи с COVID-19, ввозил товары из-за границы, сообщает южнокорейское издание NewDaily со ссылкой на южнокорейских депутатов.
Секретари парламентского комитета по делам разведки депутат правящей Объединенной демократической партии Ким Бён Ги и депутат партии «Гражданская сила» Ха Гён Тхэ сообщили об этом журналистам в пятницу после того, как выслушали доклад разведки.
По данным Национального агентства разведки (NIS) РК, КНДР 8 ноября приговорила ключевого кадрового работника таможни в пограничном с Китаем городе Синыйджу к смертной казни за нарушение противоэпидемических мер путем ввоза товаров.
показати весь коментар
27.11.2020 17:25 Відповісти
Вот вам яркий пример манипуляции ватного дятла. В США никто не закрывал метро потому шо там не было локдауна.
показати весь коментар
27.11.2020 18:25 Відповісти
Ватний дятел - той, що пише кацапською!
показати весь коментар
27.11.2020 19:50 Відповісти
І причому тут локдаун? Я про закриття метро питаю! У нас весною без локдауну закрили, якщо що...
показати весь коментар
27.11.2020 19:51 Відповісти
Тут підтримую Кличка💙💛
показати весь коментар
27.11.2020 14:49 Відповісти
Гений боксерской мысли,
а шо лохдаун уже ввели...
показати весь коментар
27.11.2020 14:49 Відповісти
Купи собі акселератор для раненого моску! Ідіот !
показати весь коментар
27.11.2020 14:59 Відповісти
Когда там следующая остановка? Я хочу выйти из этой ******** страны!
показати весь коментар
27.11.2020 15:04 Відповісти
Помни что за рулем автобуса сидит зеленский, а контролер у него андрей елдак, так что просто так спрыгнуть не получится Роботу метро і громадського транспорту у разі запровадження локдауну зупиняти не можна, - Кличко - Цензор.НЕТ 7710
показати весь коментар
27.11.2020 15:16 Відповісти
дурак одним словом
показати весь коментар
27.11.2020 15:17 Відповісти
Пральна, Овощ2.0 должен пешочком из КончаЗаспы на работу ходить, а мы будем пальцем тыкать и улюлюкать.
показати весь коментар
27.11.2020 15:36 Відповісти
Так смысл тогда этого локдауна епта)) Если транспорт будет ездить, все работать, ну и чем это будет отличаться от дня сегодняшнего например. Через транспорт 90% заражений идет. Достаточно посмотреть на наши электрички и маршрутки. Разве что по пропускам как весной. Вы уже определитесь. Или экономику спасайте (хотя уже поздно) или жизни - я за второй вариант ибо первый в наших условиях трата времени, кто не закроется при карантине - закроется весной.( А так хоть пару тысяч жизней спасти можно будет. А то у вас как всегда и экономику под откос и по карантину никакого эффекта. Клоуны короче.
показати весь коментар
27.11.2020 15:36 Відповісти
В моєму місті, під час весняного карантину підприємець на ринку застрелився.
показати весь коментар
27.11.2020 22:09 Відповісти
Локдаун - это когда все сидят по домам. Какой транспорт? Куда? Начинается разброд и шатание.
показати весь коментар
27.11.2020 15:43 Відповісти
Робітникам на водоканал,комунальникам , продавцям у магазин, лікарям у лікарню заїхати треба?
показати весь коментар
27.11.2020 22:15 Відповісти
пустить служебные автобусы, в метро пускать только по спецпропускам слесарей, сантехников, электриков, энергетиков, дворников, а менеджеры и мерчандайзеры пусть сидят дома Роботу метро і громадського транспорту у разі запровадження локдауну зупиняти не можна, - Кличко - Цензор.НЕТ 54
показати весь коментар
27.11.2020 15:50 Відповісти
Ну так в Італії ж так і робили...
показати весь коментар
27.11.2020 16:03 Відповісти
Мэр Киева Виталий Кличко написал книгу о своих смешных цитатах

Эта:"Работу метро и общественного транспорта при введении локдауна останавливать нельзя " уже во второй том пойдет.

Какой это локдаун при работающем общественном транспорте?
показати весь коментар
27.11.2020 15:52 Відповісти
Рекомендую погуглить про локдауни в ЄС - метро там не закривали НІДЕ!
показати весь коментар
27.11.2020 16:02 Відповісти
Ну Вы не сравниваете Европу и Украину, это две большие разницы.
показати весь коментар
27.11.2020 16:09 Відповісти
Согласен. Там если сказали сидеть дома, то сидят дома. А у нас - ужос.
показати весь коментар
27.11.2020 16:11 Відповісти
и государство обеспечивает это сидение, ты с нынешней комуналкой долго высидишь?
показати весь коментар
27.11.2020 16:49 Відповісти
Ну так давайте дивитися на поради фахівців, а не Ляшка і Степанова...
показати весь коментар
27.11.2020 16:12 Відповісти
А Кличко для Вас в какой сфере специалист?
К нашему менталитету подходит, на мое скромное мнение, только "ежовая руковица". По крайней мере на сегодняшний день.
показати весь коментар
27.11.2020 16:20 Відповісти
Ще раз кажу - не треба дивитися на наших! Я довіряю фахівцям з ЄС, Британії, США та Канади! Якщо в Італії, Іспанії чи США був капець, а метро ходило (з обмеженнями на вхід, але ходило), то і нам так треба!

А навесні взагалі не те, що метро зупиняти не треба було, карантин можна було не вводити при 50 хворих/день! Зараз - так, карантин потрібен - але такий, як в Європі чи Америці - без самодєятєльності!
показати весь коментар
27.11.2020 16:24 Відповісти
А я Вам тоже говорю что не равняйте исполнение законов в "ЄС, Британії, США та Канади! Якщо в Італії, Іспанії чи США ", равняйтесь на наши реалии.
показати весь коментар
27.11.2020 16:27 Відповісти
Ну от тоді тим більше метро закривати не можна, бо ми не настільки розвинуті і чимало людей не можуть працювати віддалено!

Плюс, у нас реалії такі, що висока трудова міграція в столицю з сусідніх областей... Будівельники з Житомира чи сторожі з Ніжина НЕ МОЖУТЬ працювати віддалено, тому не можна зупиняти рух потягів!
показати весь коментар
27.11.2020 16:30 Відповісти
Согласен, но это будет уже не полная изоляция(локдаун) и эффект от такого локдауна сомнителен.
показати весь коментар
27.11.2020 16:33 Відповісти
Є альтернативні варіанти - словаки от забацали загальнонаціональне тестування на ковід...
показати весь коментар
27.11.2020 16:36 Відповісти
у на надо проводить по 2 или три тестирования, они не дают 100%но правдивую информацию. Бывает что человеку говорт что у вас нет ничего,ПЦР отрицательный, и у вас просто ОРВИ, а потом человек сдает 2 теста в разных лабораториях на ИФУ и в обоих у него показало наличие антител Ковид)))) вот такая арифметика. Это пример из одного моего знакомого.
показати весь коментар
27.11.2020 16:41 Відповісти
То треба просто одразу кров на антитіла здавати - я так робив, коли мені для поїздки за кордон треба було...
показати весь коментар
27.11.2020 19:53 Відповісти
вибачте. це має йти в комплексі заходів. локдаун... карантин - це не просто закрити мільйони людей в їх районах,кварталах, будинках.. але! забезпечити їх виживання матеріально та буквально фізично(доставка їжідо дверей), зменшивши до максимально можливого мінімуму(знову вибачте) контакти, аж до примусової їзоляції(так це жорсткі заходи). а також, може й в першу чергу ТЕСТУВАННЯ!!!! - це не працює одне без іншого. виявлення найменших очагів. Наш МОЗ просрав час малих втрат. Нажаль. Зараз, коли зараза вже розповзлась по всій країні це зробити звісно набагато складніше. але потрібно. А інакше... ну посилювати медичну сферу, ліки.... х/з ...знову повторюсь ... булаще на початку пандемії ідея-не ідея... думка "молот і танець"... у Кореї, Китаю, Вєтнаму вийшло. Особливо потішила Корея -зарубали заразу на мінімумах і тотально тестували, і там не було того жаху Вуханю...
показати весь коментар
27.11.2020 19:50 Відповісти
Нова Зеландія теж зарубала заразу, але без жорсткого локдауну...
показати весь коментар
27.11.2020 19:54 Відповісти
тести + вони, на щастя. все ж острівна країна, ще й трохи далеченько від турристично-робітничих трас = контроль кордонів. знову впираємось в тести та ізоляцію.(
показати весь коментар
27.11.2020 20:00 Відповісти
Согласен наверное с большинством. Ну какой транпорт может работать при локдауне? Наши люди при работе траспорта только и будут шастать везде, особенно в период праздников, по гостям и разносить далее заразу. Поэтому - ограничить все как весной минимум на 2 недели!
показати весь коментар
27.11.2020 16:02 Відповісти
По моїм спостереженням🙂, третина уже перехворіла. Знайомий з села каже, що половина села була з симптомами коронавірусу, тести не робили. На моїй вулиці, з тих, з ким я спілкувалась на цю тему, говорять, що перехворіли, хто підтверджені, а хто вдома пересиділи, кому лікарняний не треба.
показати весь коментар
27.11.2020 22:25 Відповісти
У деяких малограмотних в полтавській і харківський зєявився новий масовий дебільний мем - "ми усі перехворіємо". Це рабсьтво і дебілізм в голові, чи цілком спрямоване саботування заходив країни по зниженню розповсюдженя єпідемії? Хто цим деяким малограмотним дебілам так масово ці меми насаджує?

Краще так - ми всі все одно здохнемо, то давайте пить, гулять і здохнемо під реанімацією разом! Тому що в реанімаціх все одно місця вже не буде.

300 років негативної селекції зроили своє чорне діло.
показати весь коментар
27.11.2020 16:48 Відповісти
это вполне разумный подход, правда подан по подростковому. Должен выработаться имунитет. В ином случае что? Чудесная вакцина? Или сидеть по полгода дома?
показати весь коментар
27.11.2020 16:53 Відповісти
Имунитет то выработается рано или поздно. Но ценой скольких жизней, а? Скажите, у Вас к гриппу есть иммунитет?
показати весь коментар
27.11.2020 16:58 Відповісти
Вы обратили внимание, в этой стране, с целью заботы о гражданах, запретили курение и не продают сигареты, запретили или ограничили продажу алкоголя, всерьёз занялись здоровьем детей и подростков, пропагандируя здоровый образ жизни и спорт? Нет? А количество аптек на один жилой дом-2 штуки. О каком иммунитете Вы спрашиваете?
показати весь коментар
27.11.2020 17:06 Відповісти
Хто коли у нас робив аналізи грип у людини чи ГРЗ? Я наприклад, важко(температура під 40) хворіла років понад 15 тому.
показати весь коментар
27.11.2020 22:30 Відповісти
Если такси ездит по городу - то какой же это лохдаун?!
показати весь коментар
27.11.2020 16:50 Відповісти
Виталий прав на все 100%. В проллый раз , когда остановили метро и электрички в маршрутки,автобусы,трамваи и тролейбусы люди набивались как шпроты в банку.
показати весь коментар
27.11.2020 17:05 Відповісти
Популизм, причём в самом безмозглом исполнении.
показати весь коментар
27.11.2020 17:09 Відповісти
Давай Веталь, мочи придурошную зелень
показати весь коментар
27.11.2020 22:20 Відповісти
 
 