Роботу метро і громадського транспорту у разі запровадження локдауну зупиняти не можна, - Кличко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини
Мер Києва Віталій Кличко виступає за те, щоб під час можливого локдауну в столиці не зупиняли рух громадського транспорту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
Мер Києва переконаний, що якщо локдаун буде запроваджено, то потрібні чіткі правила дотримання цього карантину.
"Вони мають бути визначені і доведені до кожного. Також потрібно стежити за чітким виконанням правил, бо часто у нас правила запроваджуються, але не виконуються", - додав Кличко.
Кличко виступив за те, щоб не зупиняти транспорт.
"Я наполягатиму, що у разі запровадження локдауну у жодному разі не можна зупиняти роботу метро і громадського транспорту. Все запроваджується для того, щоб розірвати ланцюг поширення, але дуже багато людей задіяні в забезпеченні життєдіяльності міста, і ми не можемо зупинити місто взагалі. Я говорю про водопостачання, електропостачання тощо. Місто — це живий організм. Не можна, щоб ми зупинили роботу транспорту, і люди будуть забиватися в один автобус, як минулого разу", - пояснив мер столиці.
Кличко зазначив, що в багатьох інших країнах запроваджували локдаун, але транспорт не зупиняли, щоб люди могли їздити на роботу.
"Я багато разів наголошував, що без нагальної потреби люди не мають виходити в громадські місця, користуватися громадським транспортом. І дуже важливо контролювати ті правила, які запровадить уряд. Ми звертаємося до людей, щоб вони проявляли свідомість. Локдаун не матиме жодного ефекту, якщо ми не розірвемо ланцюжок передачі інфекції", — підсумував Кличко.
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«Хто не чув, той побачить!»: Кличко презентовал сборник своих цитат
Секретари парламентского комитета по делам разведки депутат правящей Объединенной демократической партии Ким Бён Ги и депутат партии «Гражданская сила» Ха Гён Тхэ сообщили об этом журналистам в пятницу после того, как выслушали доклад разведки.
По данным Национального агентства разведки (NIS) РК, КНДР 8 ноября приговорила ключевого кадрового работника таможни в пограничном с Китаем городе Синыйджу к смертной казни за нарушение противоэпидемических мер путем ввоза товаров.
а шо лохдаун уже ввели...
Эта:"Работу метро и общественного транспорта при введении локдауна останавливать нельзя " уже во второй том пойдет.
Какой это локдаун при работающем общественном транспорте?
К нашему менталитету подходит, на мое скромное мнение, только "ежовая руковица". По крайней мере на сегодняшний день.
А навесні взагалі не те, що метро зупиняти не треба було, карантин можна було не вводити при 50 хворих/день! Зараз - так, карантин потрібен - але такий, як в Європі чи Америці - без самодєятєльності!
Плюс, у нас реалії такі, що висока трудова міграція в столицю з сусідніх областей... Будівельники з Житомира чи сторожі з Ніжина НЕ МОЖУТЬ працювати віддалено, тому не можна зупиняти рух потягів!
Краще так - ми всі все одно здохнемо, то давайте пить, гулять і здохнемо під реанімацією разом! Тому що в реанімаціх все одно місця вже не буде.
300 років негативної селекції зроили своє чорне діло.