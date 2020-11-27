Роботу метро і громадського транспорту у разі запровадження локдауну зупиняти не можна, - Кличко. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко виступає за те, щоб під час можливого локдауну в столиці не зупиняли рух громадського транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

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Мер Києва переконаний, що якщо локдаун буде запроваджено, то потрібні чіткі правила дотримання цього карантину.

"Вони мають бути визначені і доведені до кожного. Також потрібно стежити за чітким виконанням правил, бо часто у нас правила запроваджуються, але не виконуються", - додав Кличко.

Кличко виступив за те, щоб не зупиняти транспорт.

"Я наполягатиму, що у разі запровадження локдауну у жодному разі не можна зупиняти роботу метро і громадського транспорту. Все запроваджується для того, щоб розірвати ланцюг поширення, але дуже багато людей задіяні в забезпеченні життєдіяльності міста, і ми не можемо зупинити місто взагалі. Я говорю про водопостачання, електропостачання тощо. Місто — це живий організм. Не можна, щоб ми зупинили роботу транспорту, і люди будуть забиватися в один автобус, як минулого разу", - пояснив мер столиці.

Кличко зазначив, що в багатьох інших країнах запроваджували локдаун, але транспорт не зупиняли, щоб люди могли їздити на роботу.

"Я багато разів наголошував, що без нагальної потреби люди не мають виходити в громадські місця, користуватися громадським транспортом. І дуже важливо контролювати ті правила, які запровадить уряд. Ми звертаємося до людей, щоб вони проявляли свідомість. Локдаун не матиме жодного ефекту, якщо ми не розірвемо ланцюжок передачі інфекції", — підсумував Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На карантин у Києві закрито шість шкіл і вісім дитсадків. На COVID-19 хворіють 1 358 школярів і більше 960 педагогів, - Кличко