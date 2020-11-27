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Байден (2338) Крим (12749) росія (47349) Нуланд (162)

"Вашингтон не забуде про анексію Криму. Це просто неможливо", - експомічниця держсекретаря США Нуланд про політику Байдена щодо РФ. ВIДЕО

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Експомічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що адміністрація новообраного президента США не зможе забути про дії Росії на території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу "Дождь" у відповідь на запитання: "Чи можливо, що Вашингтон забуде про анексію Криму".

"Звісно ж, це неможливо, щоб Вашингтон забув про 2013-й, 2014-й, 2015-й роки і поточну ситуацію в Україні, на Донбасі та в Криму. Це просто неможливо. Тоді було порушено норми міжнародного права. Як ви знаєте, я з держсекретарем Керрі і президентом Обамою брала участь у переговорах щодо деескалації конфлікту в Україні та виведення російських військ. Питання в тому, чи хоче Москва всерйоз повернутися до цих обговорень. Гадаю, це зустрінуть схвально, але це ще потрібно перевірити", - заявила Нуланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потрібно почати переговори про реалізацію Мінських угод: якщо Кремль не погодиться, то санкції проти РФ мають посилюватися, - Нуланд

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Кацапстан треба знищити.
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27.11.2020 17:48
+7
Хочет ли Москва к этим вопросам вернуться? Не хотела и не хочет. Пора бы уже понять. И усилить санкции против Макшании.
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27.11.2020 17:49
+7
God bless America!
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27.11.2020 18:03
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Я глубоко обеспокоен . "Вашингтон не забудет об аннексии Крыма. Это просто не возможно", - экс-помощник госсекретаря США Нуланд о политике Байдена по отношению к РФ - Цензор.НЕТ 1042
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27.11.2020 17:45 Відповісти
Буду-дуду-не забуду!
Мы тоже помним о куче озабоченностей и глубоких обеспокоенностей от США при Обаме.
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27.11.2020 17:48 Відповісти
Кацапстан треба знищити.
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27.11.2020 17:48 Відповісти
Хочет ли Москва к этим вопросам вернуться? Не хотела и не хочет. Пора бы уже понять. И усилить санкции против Макшании.
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27.11.2020 17:49 Відповісти
В 2014 году просто наблюдали, а теперь с чего им напрягаться.
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27.11.2020 17:52 Відповісти
Тем более, наши власти официально не обращались к подписантам меморандума. да и войны как бы нет до сих пор.
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27.11.2020 19:41 Відповісти
"П'ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко вже вийшов на контакт з перехідною адміністрацією новообраного президента США Джо Байдена."
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27.11.2020 21:09 Відповісти
І ЩО з ТОГО?
Він за часів свого президенства йому постійно телефонував, ЯК ЦЕ допомогло?
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28.11.2020 06:23 Відповісти
Кому? *****?
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28.11.2020 07:44 Відповісти
Санкции вам очень полезны ! 😄😆🤪
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27.11.2020 18:09 Відповісти
Если это освободит оккупированные территории или хотя бы защитит от вас, то конечно не сомневайтесь так и будет. А в идеале конечно сдохните сами не утруждайте никого.
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27.11.2020 19:12 Відповісти
Как там на бутылке, не жмёт?
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28.11.2020 07:45 Відповісти
Тетя Вика вернулась!
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27.11.2020 17:50 Відповісти
Обращение Михаила Бродского.

я обязан откровенно спросить вас:

- почему вы, начиная строить частную фирму "95 квартал", привлекали самых лучших режиссеров, юмористов? Ответ кажется очевидным: благодаря этому вы создали успешный бизнес, который и возглавили, а потом еще и победили на выборах 2019-го года.

- но почему, став по главе государства, вы начали набирать кучу кумовьев, друзей детства, воров, тупиц, идиотов, кухарок, лифтеров, фотографов и Колю Тищенко?

Вам плевать на нас с вашего большого Олимпа? Или вы не хотите сделать страну успешной?
Г-н президент! Еще не поздно перезагрузить алгоритм вашего правления, это можно и нужно сделать.
Управляйте страной столь же эффективно, как вы это делали с "95 кварталом".
Понимаю, что не хватает компетенции. Но всему можно учиться. А также нужно набирать толковых, порядочных, компетентных людей.

Главное - хотеть.
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27.11.2020 17:52 Відповісти
Вони хочуть, тільки навпаки.
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27.11.2020 19:52 Відповісти
Та да - шесть лет уже сопли жуют на пару с Евросоюзом. Взамен будапештского меморандума одни обещания, а как красиво пели...
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27.11.2020 17:56 Відповісти
Соплі жували на Банковій, без жодного пострілу віддали Крим. не зверталися за допомогою до США. А тепер шукають винних -- то будапештський меморандум, то США, -- а вони питають, чому ви не стріляли в Криму. Тут "перестать стрелять" а там шукають допомоги...
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27.11.2020 19:50 Відповісти
І шо януковоч відповів? Чому не стріляли в Криму? Бо він його продав фуйлу за 3 млрда долярів?
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27.11.2020 21:12 Відповісти
Тупа мудачуківська ..зда , записуй собі на лобі , великими ліітерами - Крим не віддали , його забрали . "Вашингтон не забуде про анексію Криму. Це просто неможливо", - експомічниця держсекретаря США Нуланд про політику Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 8188 .
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27.11.2020 21:38 Відповісти
Максим Перепелиця, розповім тобі один анекдот, він наче про тебе.
Їхали чоловік з жінкою на підводі лісовою дорогою. Раптом вискочили троє бандюків і зг'валтували жінку.
Суд. Суддя питає:
-- А ви, чоловіче, що робили, коли вашу дружину г'валтували?
-- Та що... Дивлюся, їх троє, це буде довго... Відв'язав коня та й повів пасти...
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28.11.2020 11:22 Відповісти
Да, Крым отжали, как кошелек у лоха. Без шума и пыли. пастер и пеця, переоценив свои силы, взяли руль власти. Но большая политика не для слабаков. И первое же испытание они с треском провалили. Просто отдав Крым агрессору, даже без попыток сопротивления. А после драки, как известно, кулаками не машут..
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29.11.2020 07:54 Відповісти
Слухай , ти свої " вологі фантазії " мені не розповідай ,ферштейн !? Порошенко став президентом аж через 3місяці , вже після захоплення Криму ,, а у Турчинова , на той час ( зразу після подій на Майдані ) , не було такої - ні влади , ні армії , щоб можна було цьому запобігти .. Втрата Криму це результат ЗРАДИ , кримської влади , силових органів Криму , і угрупування ЗСУ на півострові ,, і нічого більше .
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29.11.2020 14:33 Відповісти
God bless America!
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27.11.2020 18:03 Відповісти
Екс-помічник це рівень..🥴
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27.11.2020 18:16 Відповісти
Пирожки на Майдане и записи телефонных разговоров, во время которых назначают премьер-министров и президентов. Это единственное чем запомнилась Нуланд. Сия сионская дева оказалось на редкость ограниченной...
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27.11.2020 18:36 Відповісти
1. Для начала надо стать Президентом.
2. Сильно сомневаюсь, учитывая зависимость леваков дерьмократов от Китая.
3. Байден в случае признания этих фальсифицированных выборов вряд ли будет что либо решать- у него развивается Деменция мозга или по простому, слабоумие, и когда на пост Президента взойдет ***** Харис, ей будет не до Украины и России, поскольку она столкнется с очень жесткой оппозицией со стороны республиканских штатов и здравомыслящего населения, вплоть до гражданского противостояния. Но как показывают публичные слушания в Пенсильвании, Джорджии, Аризоне, выборы скорее всего будут отменены в этих штатах Верховным Судом. И как следствие- включится 12 и 20 поправки к Коституции США, а там один штат- один голос! И скорее всего, Трамп победит! А дальше- уголовные дела, аресты сроки для дерьмократов!
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27.11.2020 19:35 Відповісти
Ага, зрозуміли - Трамп форева "Вашингтон не забуде про анексію Криму. Це просто неможливо", - експомічниця держсекретаря США Нуланд про політику Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 6888
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28.11.2020 02:13 Відповісти
Русские сторонники Трампа все ищут вчерашний день. А между тем Трамп - все, трамп-тарарамп. На сегодняшний день в четырех из пяти так наз. "решающих штатов", где Трамп пытался оспорить выборы (В Джорджии, Пенсильвании, Мичигане, Неваде) итоги выборов уже официально утверждены властями штатов и назначены выборщики для голосования за Байдена. Все, пути назад нет.
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27.11.2020 20:01 Відповісти
Воанье, в Пенсильвании и Джорджии остановлена сертификация, в Джорджии иски поданы и на руководство штатов, которые нарушили собственный Закон, не говоря уже о фальсификациях. В Аризоне и Мичигане будут публичные слушания, и скорее всего , все эти кейсы пойдут в Верховный Суд. В Висконсене идет пересчет голосов, результаты будут только по моему 1 или 3 декабря. Не вводите в заблуждение людей, я пользуюсь исключительно официальными данными и не слушаю СНН и другие дерьмократические каналы. Какие перспективы? Все ручейки сойдутся в один кейс в Верховном Суде и он 8 декабря будет решать, отменять выборы в этих штатах,в связи с нарушением Конституции США или произвести пересчеты с учетом этих фальшивых бюллетеней,я не знаю- и никто не знает! Такое в США впервый раз!
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27.11.2020 20:50 Відповісти
э, поциэнт, 14 декабря ты радостно заверещишь, узнав о победе Байдена? Ты главное не волнуйся, санитары дадут тебе галоперидол и все будет трамп-тарарамп "Вашингтон не забуде про анексію Криму. Це просто неможливо", - експомічниця держсекретаря США Нуланд про політику Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 3629
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27.11.2020 21:19 Відповісти
Это вряд ли, даже если в одном штате откажутся сертифицировать выборы, или Верховный Суд признает их сфальсифицированными, то скорее всего 14 декабря будет включена 12 поправка- 1 штат 1 голос. А республиканских штатов- 26 на сегодня. Идет война конкретная, и кстати, мы еще даже не выступали, нас держут в активе- как тебе 2 лимона людей в Вашингтоне ДС. Что тебе говорили, что 20 тысяч! А я был там и видел все собственными глазами!
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27.11.2020 21:27 Відповісти
Та досить вже ,, як не набрида "Вашингтон не забуде про анексію Криму. Це просто неможливо", - експомічниця держсекретаря США Нуланд про політику Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 2747 ..!? Умій програвати , і припини істерику . Що ти хочеш від дописувачів Цензора , щоб вони визнали перемогу Трампа ? Ну добре , от я визнаю - Трамп виграв , і ЩО далі "Вашингтон не забуде про анексію Криму. Це просто неможливо", - експомічниця держсекретаря США Нуланд про політику Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 2882 .??? Це йому якось допоможе , в Америці ?? Навіщо ти тут рвеш .опу , тобі більше немає чим зайнятись , чувак ??
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27.11.2020 21:48 Відповісти
Постить реальность а не фецки, другими словами - ПРАВДУ, а не ложь! Байдена еще никто не выбрал, и он не имеет статуса "Президента елект". На сегодняшний день- он возможный будущий Президент или Трамп, такой же возможный будущий Президент. Вот и все ,чего я хочу! У меня нет истерики, я констатирую ФАКТ.
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27.11.2020 22:07 Відповісти
Як допоможе? Америці допоможуть чесні вибори, а просто "Піррова перемога" вкидами та намальована лівими ЗМІ - ніяк.
Незрозуміло, чому всі балачки навколо Трампа, а прозорість виборів не цікавить українців, які ще не так давно самі волали про "вкрадений вибір".
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27.11.2020 22:39 Відповісти
Ну ты и смешной поциэнт. Ты что ж думаешь, что из-за твоего поциэнтского мнения элиты Соединенных Штатов будут отменять операцию "Решение-2020"? Причем элиты не только Демократической, но и республиканской партии. Ну лоханулись они, пропустили в 2016 году непредсказуемого неадеквата к власти, так теперь они исправят ошибку. Выборщики от Демократической партии проголосуют как положено, и никакой суд не будет вписываться за сбитого летчика. Так что прими таблеточку, поциэнт, это поможет тебе перейти из стадии депрессии в стадию принятия, и прими всей твоей больной душой, что твой кумир лузер
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28.11.2020 00:04 Відповісти
Трамп адекватный и эффективный президент . То что он перекрыл возможность политической элиты красть деньги из бюджета это другой вопрос . Народ его позиция вполне устраивала .
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28.11.2020 23:49 Відповісти
Не забудуть звісно, свічечку там поставлять "in memoriam", як то у них прийнято, може поспівчувають вам, всловлять "занепокоєння" як Обама-Байден .... і розійдуться.
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27.11.2020 22:33 Відповісти
Ты АНАЛитик! Ты всерьез считаешь что ВСЯ американская элита желает поддержать Байдена???? Знаешь, такого развития и роста экономики США как при Трампе не было уже давно, стоило только немного нагнуть Китай. Если бы эти уроды не запустили Корону, все было бы гораздо проще. Но не забывай- что львиная часть силовиков и полицейских- за Трампа, да и 74 млн населения, которые очень не хотят жить при социализме, и у которых есть 2 поправка к Конституции. Они никогда не будут считать Байдена своим выбранным Президентом а тем более ямайскую Суку Харис. Как написал один полицейский из Джорджии в своем фейсбуке- перевожу дословно-" Я сегодня положил значок на стол, и уволился из Полиции в которой проработал 10 лет, служа обществу. Но я не могу понять этих идиотов, которые голосуют за Байдена, БЛМ- которые жгут флаги моей страны. Досвидание, увидимся на поле битв".
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28.11.2020 00:15 Відповісти
Вы наверное не понимаете украинский язык, следовательно анти-байденовского сарказма написаного мною выше?
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28.11.2020 01:00 Відповісти
Извините, этот пост предназначался этажом выше! Еще раз промтите меня - он не вам! Я ошибся когда нажал функцию ответить.
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28.11.2020 01:40 Відповісти
Friendly fire "Вашингтон не забуде про анексію Криму. Це просто неможливо", - експомічниця держсекретаря США Нуланд про політику Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 1764
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29.11.2020 04:55 Відповісти
Однозначно подтверждаю мириться с фактом якобы избранным байденом не собираюсь. Тем более от него ожидается поднятия налогов , а это неприемлимо .
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28.11.2020 23:42 Відповісти
Погладшала. "Вашингтон не забуде про анексію Криму. Це просто неможливо", - експомічниця держсекретаря США Нуланд про політику Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 4251
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27.11.2020 22:33 Відповісти
Обама всрався коли кацапи захватили Крим і увели свої війська на Донбас

Президент гєй, що тут ще скажеш, Трамп не краще, так хоч при ньому американська влада дала Джавеліни як допомогу, а що там Байден подивимось.
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28.11.2020 02:10 Відповісти
О, а вот и Вика проявилась, только сегодня я о ней вспоминала, на какую должность поставит ее Байден?
Я так думаю, что самая лучшая должность для Вики - это переговоры с "душилиными" вести.
А что? Регион она знает, к делу привычная,
И будет все как раньше, как 4 года назад, только "еще лучше"(С), потому что без денег (после взрыва "селитры" в Бейруте). А если кто думает, что деньги опят потекут по тому же маршруту, скажу, что этого больше не будет никогда и напомню, что сегодня убили в Иране главу иранской ядерной программы.
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28.11.2020 07:20 Відповісти
Обамовский быший глава ЦРУ Бреннан гневно осудил убийство иранского ученого и заклеймил администрацию Трампа . попросил ирансих аятолл дождаться байденвской администрации .
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28.11.2020 23:51 Відповісти
Трамп можливо і правий.Допустимо Байден(колективний Байден) і сфальсифікував. Але ж не бездарно як Лука, а демократично, цілком коректно, в рамках допустимої похибки.
Демократія прекрасна, як Віка Нуланд. "Вашингтон не забуде про анексію Криму. Це просто неможливо", - експомічниця держсекретаря США Нуланд про політику Байдена щодо РФ - Цензор.НЕТ 1148
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28.11.2020 09:24 Відповісти
С использованием системы подсчета голосов Доминион где есть опция переброса голосов оппонету , вброс бюллетеней от умерших и нелегальных избирателей . Они с Лукашенко сейчас одинаково легитимны . К стати Доминион писали сербские програмеры , а сканеры делали китайские товарищи . На эту программу жаловались неоднократно включая кандидатов от демпартии .
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28.11.2020 23:47 Відповісти
Виктории нуланд надо срочно регистрировать торговую марку и открывать кондитерскую фабрику. Обеспечен бешеный успех именно на территории московии.
П.С.
Н и я куплю печенья килограмм 20
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28.11.2020 10:41 Відповісти
Хто б там не став Президентом, вони всі за Америку. В нас -- один за Україну, другий за ворогів.
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28.11.2020 11:07 Відповісти
то че вашинхтон не забудет - верю , а от че наши вспомнят - не знаю , порох забыл о крыме сразу , зеля тоже
прохоботы - почему порох никого не посадил из государственных преступников
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28.11.2020 14:32 Відповісти
 
 