"Вашингтон не забуде про анексію Криму. Це просто неможливо", - експомічниця держсекретаря США Нуланд про політику Байдена щодо РФ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство За кордоном
Експомічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що адміністрація новообраного президента США не зможе забути про дії Росії на території України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу "Дождь" у відповідь на запитання: "Чи можливо, що Вашингтон забуде про анексію Криму".
"Звісно ж, це неможливо, щоб Вашингтон забув про 2013-й, 2014-й, 2015-й роки і поточну ситуацію в Україні, на Донбасі та в Криму. Це просто неможливо. Тоді було порушено норми міжнародного права. Як ви знаєте, я з держсекретарем Керрі і президентом Обамою брала участь у переговорах щодо деескалації конфлікту в Україні та виведення російських військ. Питання в тому, чи хоче Москва всерйоз повернутися до цих обговорень. Гадаю, це зустрінуть схвально, але це ще потрібно перевірити", - заявила Нуланд.
Будь ласка, зачекайте...
Мы тоже помним о куче озабоченностей и глубоких обеспокоенностей от США при Обаме.
Він за часів свого президенства йому постійно телефонував, ЯК ЦЕ допомогло?
я обязан откровенно спросить вас:
- почему вы, начиная строить частную фирму "95 квартал", привлекали самых лучших режиссеров, юмористов? Ответ кажется очевидным: благодаря этому вы создали успешный бизнес, который и возглавили, а потом еще и победили на выборах 2019-го года.
- но почему, став по главе государства, вы начали набирать кучу кумовьев, друзей детства, воров, тупиц, идиотов, кухарок, лифтеров, фотографов и Колю Тищенко?
Вам плевать на нас с вашего большого Олимпа? Или вы не хотите сделать страну успешной?
Г-н президент! Еще не поздно перезагрузить алгоритм вашего правления, это можно и нужно сделать.
Управляйте страной столь же эффективно, как вы это делали с "95 кварталом".
Понимаю, что не хватает компетенции. Но всему можно учиться. А также нужно набирать толковых, порядочных, компетентных людей.
Главное - хотеть.
Їхали чоловік з жінкою на підводі лісовою дорогою. Раптом вискочили троє бандюків і зг'валтували жінку.
Суд. Суддя питає:
-- А ви, чоловіче, що робили, коли вашу дружину г'валтували?
-- Та що... Дивлюся, їх троє, це буде довго... Відв'язав коня та й повів пасти...
2. Сильно сомневаюсь, учитывая зависимость леваков дерьмократов от Китая.
3. Байден в случае признания этих фальсифицированных выборов вряд ли будет что либо решать- у него развивается Деменция мозга или по простому, слабоумие, и когда на пост Президента взойдет ***** Харис, ей будет не до Украины и России, поскольку она столкнется с очень жесткой оппозицией со стороны республиканских штатов и здравомыслящего населения, вплоть до гражданского противостояния. Но как показывают публичные слушания в Пенсильвании, Джорджии, Аризоне, выборы скорее всего будут отменены в этих штатах Верховным Судом. И как следствие- включится 12 и 20 поправки к Коституции США, а там один штат- один голос! И скорее всего, Трамп победит! А дальше- уголовные дела, аресты сроки для дерьмократов!
Незрозуміло, чому всі балачки навколо Трампа, а прозорість виборів не цікавить українців, які ще не так давно самі волали про "вкрадений вибір".
Президент гєй, що тут ще скажеш, Трамп не краще, так хоч при ньому американська влада дала Джавеліни як допомогу, а що там Байден подивимось.
Я так думаю, что самая лучшая должность для Вики - это переговоры с "душилиными" вести.
А что? Регион она знает, к делу привычная,
И будет все как раньше, как 4 года назад, только "еще лучше"(С), потому что без денег (после взрыва "селитры" в Бейруте). А если кто думает, что деньги опят потекут по тому же маршруту, скажу, что этого больше не будет никогда и напомню, что сегодня убили в Иране главу иранской ядерной программы.
Демократія прекрасна, як Віка Нуланд.
П.С.
Н и я куплю печенья килограмм 20
прохоботы - почему порох никого не посадил из государственных преступников