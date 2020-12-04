РФ завезла в окупований нею Крим мінімум пів мільйона росіян, - Джемілєв. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Із 2014 року РФ переселила на окупований нею Кримський півострів щонайменше 500 тисяч росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії, про це в ефірі програми "Насправді: Крим" на телеканалі "Дом" повідомив національний лідер кримських татар, депутат Верховної Ради (фракція "Європейська Солідарність") Мустафа Джемілєв.
"За роки окупації, за минулі шість з гаком років, окупанти завезли до Криму, за різними оцінками, від пів мільйона до одного мільйона осіб. Причому ці люди в'їхали з порушенням українського законодавства. За це передбачено кримінальне покарання", - зазначив Джемілєв.
У вересні на одному із засідань в ООН постійний представник України при ООН Сергій Кислиця назвав "величезною проблемою" демографічні зміни в Криму. Він переконаний, що Росія намагається витіснити з півострова все проукраїнське населення.
Керівник підконтрольного Росії управління статистики по Криму і Севастополю Ольга Балдіна раніше повідомляла, що кількість жителів окупованого Криму з 2014 року зросла приблизно на 20 тисяч осіб.
Будь ласка, зачекайте...
=============================================================
ничего..пройдет немного времени и ....
Все страны мира должны брать пример, даже США в которой только в Нью-Йорке 700 тыс. бомжей, и каждую зиму замерзают от холода несколько сотен.
Московиты нас тоже ненавидят, но по-другому. Жить будут здесь и гадить. И из Крыма добровольно не уедут. Нужен будет закон, что всех, кто понаехал после 20.02.2014, должны покинуть территорию Крыма в определённый срок. И наши должны будут скурпулёзно следить за исполнением этого закона.
Может Крым когда-то принадлежал расее, как "исконная территория исторического расейского народа"?
Сначала думай, потом пиши.
Спочатку думай, потім пиши.
Питання до міністерсива лісового господарства: "Чи вистачить в Криму дерев, якщо на кожному дереві повісити по одному москалю?"
Статус этих приезжих - "организм".
Окрім того, усе придбане під час окупації майно буде конфісковане як таке, що було вкрадене у громадян України або у нашої держави.
Треба наголошувати, що ми не будемо зважати на заклики чистоплюїв світу до милосердя, людяності або іншої недоречної в таких випадках маячні.
Можливо це трохи остудить голови й зменшить потік тих, хто бажає трохи прихопити краденого.
Без Севастополя - всего на 20 тыс . С 1 891 465 до 1 912 622
Вот так то!