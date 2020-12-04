Агітувати ні за кого не можу. Ви люди розумні, самі все знаєте, - Зеленський закликав жителів Кривого Рогу відповідально проголосувати на виборах мера. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський закликав жителів Кривого Рогу відповідально поставитися до другого туру виборів мера міста, який відбудеться 6 грудня
Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до тих, в чиєму серці назавжди є два слова - Кривий Ріг, адже в якому б статусі я не був, доля рідного міста хвилює мене завжди. 6 грудня ви будете вибирати людину, якій на п'ять років довірите долю нашого міста. Не лінуйтеся, прийдіть на дільниці і поставтеся до цього вибору відповідально!" - йдеться в публікації.
"Агітувати я ні за кого з кандидатів не можу, але це і не потрібно. Ви люди розумні, самі все знаєте", - підсумував Зеленський.
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