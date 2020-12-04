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Зеленський (17522) Кривий Ріг (829) місцеві вибори (997)

Агітувати ні за кого не можу. Ви люди розумні, самі все знаєте, - Зеленський закликав жителів Кривого Рогу відповідально проголосувати на виборах мера. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів Кривого Рогу відповідально поставитися до другого туру виборів мера міста, який відбудеться 6 грудня

Про це Зеленський заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюся до тих, в чиєму серці назавжди є два слова - Кривий Ріг, адже в якому б статусі я не був, доля рідного міста хвилює мене завжди. 6 грудня ви будете вибирати людину, якій на п'ять років довірите долю нашого міста. Не лінуйтеся, прийдіть на дільниці і поставтеся до цього вибору відповідально!" - йдеться в публікації.

"Агітувати я ні за кого з кандидатів не можу, але це і не потрібно. Ви люди розумні, самі все знаєте", - підсумував Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський із батьками: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!". ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+44
Агитировать ни за кого не могу. Вы люди умные, сами все знаете, - Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно проголосовать на выборах мэра - Цензор.НЕТ 7103
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04.12.2020 09:21
+31
ФОПы сегодня снова съехались со всей Украины под ВР и ОП, по скромным подсчётам на этот раз их будет не менее 100 тыс, они приехали из за тотальной брехни власти по отношению к ним. На этот раз это будет бессрочный майдан с вымогою импичмента президенту за его тотальную брехню. Сам зеленский заметьте на фоне этих событий вторую неделю не показывается и не выкладывает никаких видосиков. К тому же ему вспомнили что он обещал год назад на эту зиму коммуналку снизить в 2 раза, а на самом деле она подорожала в 2 раза, к тому же с начала года повышают почти в 2 раза стоимость электроэнергии для населения... этой власти конец как и януковичу.. ЗЕ END! Ростов ждёт тебя, Вова

Агитировать ни за кого не могу. Вы люди умные, сами все знаете, - Зеленский призвал жителей Кривого Рога ответственно проголосовать на выборах мэра - Цензор.НЕТ 1205
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04.12.2020 09:20
+28
кто помнит - овощ агитировал на выборах в енакиево?
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04.12.2020 09:20
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Так, в Україні має бути справжня, українська Україна, але маємо шо маємо, огидне, гнусаве хуцпістське шапіто в смартфоні.
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04.12.2020 13:57 Відповісти
Агітувати ні за кого не можу. Ви люди розумні, самі все знаєте, - Зеленський закликав жителів Кривого Рогу відповідально проголосувати на виборах мера - Цензор.НЕТ 2667
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04.12.2020 13:59 Відповісти
Пушной зверек все ближе подкрадывается, надо шота делать !
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04.12.2020 14:09 Відповісти
Хтось ще вірить цьому персонажу? Факти на бочку! https://www.youtube.com/watch?v=-2b8hDgyooU
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04.12.2020 14:09 Відповісти
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