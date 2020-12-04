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На Дніпропетровщині організація ветеранів роздала медалі від Путіна. ВIДЕО

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У Новомосковську 95-річний ветеран Другої світової отримав медаль від президента країни-агресора Російської Федерації Володимира Путіна.

У Новомосковську міська організація ветеранів роздала 15 ювілейних медалей "До 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні" від президента Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.Днепр.

Медалі були отримані Харківською організацією ветеранів України та передані до Дніпропетровської області.

Таку медаль отримав і 95-річний ветеран Другої світової Василь Волошко. Сім'я ветерана обурилася і не стала передавати йому нагороду, бо той зараз хворіє і це може негативно вплинути на стан його здоров'я.

Також родина готує заяву в СБУ, щоб покарати винних і тримає медаль, як речовий доказ.

Організація, що отримала медалі з Росії, існує рік і 8 місяців.

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На Дніпропетровщині організація ветеранів роздала медалі від Путіна 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+83
Организация, получившая медали из России, существует год и 8 месяцев

Удивительное совпадение На Днепропетровщине организация ветеранов раздала медали от Путина - Цензор.НЕТ 421
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04.12.2020 11:56
+70
На Дніпропетровщині організація ветеранів роздала медалі від Путіна - Цензор.НЕТ 2428
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04.12.2020 11:58
+59
При Порошенко такого не было На Днепропетровщине организация ветеранов раздала медали от Путина - Цензор.НЕТ 5694
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04.12.2020 11:52
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Перевірте організаторів, у всіх цих "спілках" ветеранів, офіцерів і т.п., сидять ФСБшні консерви.
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04.12.2020 20:44 Відповісти
А СБУ тем временем непонятно где
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04.12.2020 21:32 Відповісти
За водкой палёной охотится. По прежним репортажам здесь СБУ равных нет.
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04.12.2020 23:20 Відповісти
крышует наркоторговцев
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05.12.2020 00:21 Відповісти
ету "ветеранскую "организацию-филиал ФСБ надо вывести на чистую воду и на гиляку!
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05.12.2020 00:22 Відповісти
Закопать живьём...
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05.12.2020 01:40 Відповісти
Грешно смеяться над старческим слабоумием! Посчитайте сами какого возраста самый молодой призывник 1945 г. 18+75=93 года! Они навсегда застряли в совдепии. А если принять во внимание тот факт, что в большенстве своем они мягко говоря обуза для родствеников, которые давно перестали обращать на них внимание. То естественно старички радуются любой блестящей побрякушке (если они еще способны, что либо воспринимать) кто бы им ее не вручал. С одинаковы восторгом они готовы принять пионерские значки, медальки от путлера, Садама или Бен Ладена. Они будут брататься с кем угодно из своей эпохи. Ностальгируя о безвозвратном. Главное что их не забывают. И второй не мало важный фактор это не только возраст, еще где служил ветеран. Врядли много осталось окопников, сожгли они свое здоровье на передовой. А вот тыловики, НКВДисты и им подобные не так надорвали свое здоровье, а эта категория всегда преклонялась перед кремлевскими гениями любых времен.
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05.12.2020 02:18 Відповісти
Печальная совитская идея воздавать за подвиги побрякушками...А сколько то денег ему за это? Ни шиша? Ага,ага...
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05.12.2020 02:50 Відповісти
Вопрос не к тому, кому дали, а к тому, кто эту гадость привез в страну. СБУ, ау?
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05.12.2020 08:10 Відповісти
а де гарантія що деякі наші СБУ-шники не отримують нагород від путіна ?
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05.12.2020 10:02 Відповісти
Организация получившая медали от рашкофюрера, существует столько, сколько при власти главный зЕбобик. Выводы делайте сами.
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05.12.2020 10:09 Відповісти
Кому служать, той і нагороджує. Що ж тут дивного? Цікаво, що мовчали поки в Харкові вручали. Список нагороджених - в "миротворець".
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05.12.2020 10:45 Відповісти
Яка служба у столітніх?
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05.12.2020 16:09 Відповісти
Организаторы и те кто принял эти награды должны быть лишены всех привилегий и льгот в Украине включая и доплату к пенсиям за награды.
Это будет единственнм правильным решением властей Украины.
А против организаторов этой акции должны возбудить уголовные дела по измене Родины так как пока на востоке погибают наши солдаты они организовывают награждение ветеранов от имени тех кто наших воинов убивает.А это уже намереные действия и измена той стране в которой они живут.
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05.12.2020 11:01 Відповісти
В 100 років людина може і не знати де, з ким вона живе. А прочитати від кого медалька, окулярів не хватить.
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05.12.2020 16:11 Відповісти
КАК ЭТИ ..МЕДАЛИ.. ПРОПУСТИЛА ТАМОЖНЯ ИЛИ У НАС НЕТ ТАМОЖНИ -- ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ПРОГНУСЯВИТ ЗЕЛЕНАЯ ГОМОДРИЛА В СВОЕМ ВИДОСИКЕ
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05.12.2020 11:29 Відповісти
Судя по тому, что СБУ возглавляет назначенец Зеленского, а упомянутая контора по раздаче медалей от ***** продолжает существовать под легальной вывеской, и от СБУ нет никакой реакции, то если и начнут кого-то лишать льгот за эти медали, то как раз тех, кто от них отказался, тех, чьи семьи возмутились распространением побрякушек из Мордора.
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05.12.2020 11:30 Відповісти
Совпадение? Не думаю...
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05.12.2020 12:46 Відповісти
Какие ,прости Господе,"ветераны"? Уже и штабные перемерли. Это чистой воды провокация - политическая диверсия ! Организаторов переловить и судить по законам военного времени!
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05.12.2020 13:52 Відповісти
Алльо,клоун! Може потрібно вже і владу застосувати?
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05.12.2020 16:01 Відповісти
В Новомосковске 95-летний ветеран Второй Мировой получил медаль от президента страны-агрессора Российской Федерации Владимира Путина Источник: https://censor.net/ru/v3234994

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05.12.2020 19:23 Відповісти
Медальку от Пу.И новогодний шарик сделаный официально в Киееве.! На Дніпропетровщині організація ветеранів роздала медалі від Путіна - Цензор.НЕТ 9942
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05.12.2020 19:26 Відповісти
Подлость и коварство москалей безграничны.
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06.12.2020 15:29 Відповісти
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