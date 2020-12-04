На Дніпропетровщині організація ветеранів роздала медалі від Путіна. ВIДЕО
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У Новомосковську 95-річний ветеран Другої світової отримав медаль від президента країни-агресора Російської Федерації Володимира Путіна.
У Новомосковську міська організація ветеранів роздала 15 ювілейних медалей "До 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні" від президента Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.Днепр.
Медалі були отримані Харківською організацією ветеранів України та передані до Дніпропетровської області.
Таку медаль отримав і 95-річний ветеран Другої світової Василь Волошко. Сім'я ветерана обурилася і не стала передавати йому нагороду, бо той зараз хворіє і це може негативно вплинути на стан його здоров'я.
Також родина готує заяву в СБУ, щоб покарати винних і тримає медаль, як речовий доказ.
Організація, що отримала медалі з Росії, існує рік і 8 місяців.
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Это будет единственнм правильным решением властей Украины.
А против организаторов этой акции должны возбудить уголовные дела по измене Родины так как пока на востоке погибают наши солдаты они организовывают награждение ветеранов от имени тех кто наших воинов убивает.А это уже намереные действия и измена той стране в которой они живут.
Це дно
За освобождєніє Крима сбушникам мєдалькі ще ніхто не давав ?