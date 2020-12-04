На Дніпропетровщині організація ветеранів роздала медалі від Путіна. ВIДЕО

У Новомосковську 95-річний ветеран Другої світової отримав медаль від президента країни-агресора Російської Федерації Володимира Путіна.

У Новомосковську міська організація ветеранів роздала 15 ювілейних медалей "До 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні" від президента Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Depo.Днепр.

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Медалі були отримані Харківською організацією ветеранів України та передані до Дніпропетровської області.

Таку медаль отримав і 95-річний ветеран Другої світової Василь Волошко. Сім'я ветерана обурилася і не стала передавати йому нагороду, бо той зараз хворіє і це може негативно вплинути на стан його здоров'я.

Також родина готує заяву в СБУ, щоб покарати винних і тримає медаль, як речовий доказ.

Організація, що отримала медалі з Росії, існує рік і 8 місяців.

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