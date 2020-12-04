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"Окопна війна": "В Україні не АТО, а справжня війна з Росією", - останнє інтерв'ю загиблого в 2017-му казахського добровольця Віктора Матюхіна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Три роки тому в бою з російськими окупантами під Донецьком загинув доброволець з Казахстану - Віктор Матюхін (позивний Казах). Тривалий час він жив у Росії, де був ігуменом в одному монастирі. Побратими Віктора, один з яких перебував з ним на позиціях майже до останнього дня і встиг записати останню відеорозповідь Казаха, зробили про нього короткий документальний ролик.

Цензор.НЕТ публікує його в межах рубрики "Окопна війна".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": "Тато перед смертю встиг зателефонувати мамі", - дочка загиблого в травні 2014 року добровольця батальйону "Донбас" Миколи Козлова Олена. ВIДЕО

Віктор перебував у лавах козаків і був активним учасником російського націоналістичного руху, який не підтримує окупацію Криму. У 2008 році під час заворушень у Москві на Болотній площі бився з ОМОНом, за що згодом зазнав переслідувань ФСБ.

У 2015 році Віктор переїхав в Україну, щоб воювати проти путінського злочинного режиму. Дуже цікавим є той момент, що він за рік перебування в нашій країні вивчив українську мову.

4 грудня 2017 року на краю селища Піски почався бій. Активно працював російський кулеметник, Віктор хотів вирахувати його, проте став жертвою снайпера.

Також дивіться: 30 листопада 2014 року українські воїни змушені були покинути старий термінал ДАП. Капітан 74-го розвідбату Олександр Старина розповів, чому наші відступили. ВIДЕО

Поховали героя у Львові, де проживає його дружина.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
"Окопная война": "В Украине не АТО, а настоящая война с Россией", - последнее интервью погибшего в 2017-м казахского добровольца Виктора Матюхина - Цензор.НЕТ 5197
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04.12.2020 13:58
+18
Выучил украинский за год!!!
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04.12.2020 14:07
+14
Героям Слава!!!
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04.12.2020 14:24
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"Окопная война": "В Украине не АТО, а настоящая война с Россией", - последнее интервью погибшего в 2017-м казахского добровольца Виктора Матюхина - Цензор.НЕТ 5197
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04.12.2020 13:58 Відповісти
Выучил украинский за год!!!
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04.12.2020 14:07 Відповісти
Даже овощ говорил по-украински, а его "кровосисия" Азаров, просто издевался над нами своим "знанием украинского.
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04.12.2020 14:22 Відповісти
...причому "овоч" вивчив до дуже пристойного рівня, як на зомбасянина.
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04.12.2020 14:30 Відповісти
У принципі так.
Палився тільки на окремих словах типу "увімкніть", "йолка" і розумовій відсталості: "давньогрецький поет ГОмєр", "Анна АхмЄтова".
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04.12.2020 17:05 Відповісти
Розумію, що Янукович був неабияким гандоном, але, вже навіть якась ностальжі виникає інколи за тими часами.
Можливо, тому, що шапкокрад був настільки тупим, шо аж навіть інколи важко було його ненавидіти. Бо тупий... "Окопна війна": "В Україні не АТО, а справжня війна з Росією", - останнє інтерв'ю загиблого в 2017-му казахського добровольця Віктора Матюхіна - Цензор.НЕТ 1313
Ексклюзивна лічно-створена хвотожабка. Знайшов у своїх закромах тих часів. )))

"Окопна війна": "В Україні не АТО, а справжня війна з Росією", - останнє інтерв'ю загиблого в 2017-му казахського добровольця Віктора Матюхіна - Цензор.НЕТ 1362
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04.12.2020 18:58 Відповісти
Героям Слава!!!
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04.12.2020 14:24 Відповісти
"Окопна війна": "В Україні не АТО, а справжня війна з Росією", - останнє інтерв'ю загиблого в 2017-му казахського добровольця Віктора Матюхіна - Цензор.НЕТ 2941
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04.12.2020 14:40 Відповісти
Виктор Матюхин по характеру и масштабу личности, по уникальной жертвенности во имя Правды - это человек как из эпохи гоголевского Тараса Бульбы.
Великий воин. Вечная ему память. Был козак...
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04.12.2020 18:52 Відповісти
Обов'язково потрібно знімати такі фільми і показувати нам українцям,а ми будемо пам'ятати наших героїв !!!
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04.12.2020 21:02 Відповісти
 
 