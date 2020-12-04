Алексієвич закликала Раду ООН створити спеціальні механізми розслідування того, що відбувається в Білорусі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Світлана Алексієвич виступила в Раді ООН з прав людини в Женеві, де проходило проміжне розгляд порушень прав людини в Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Telegram-канал "Білорусь головного мозку", у своєму виступі лауреатка Нобелівської премії розповіла про загальну ситуацію в країні і про вбивство Романа Бондаренка, за фактом якого так і не порушено кримінальну справу.
"Моя рідна Білорусь переживає один із драматичних моментів своєї історії. Тисячі білорусів і білорусок виходять на мирні акції протесту, проти насильства, проти несправедливості і фальсифікацій. Але влада відповідає новими актами залякування, арештами і тортурами. Сотням людей загрожує кримінальне переслідування, багато хто був змушений покинути країну", - повідомила вона.
Також Алексієвич нагадала, що 11 листопада молодий художник Роман Бондаренко "став жертвою неспровокованого насильства з боку людей із закритими обличчями, які побили його. Він був доставлений в міліцію, а потім у лікарню в комі з важкими травмами голови, 12 листопада Роман Бондаренко помер в реанімації".
"Білоруське суспільство, інтелектуальна еліта - прихильники мирного вирішення суспільно-політичної кризи, діалогу, проте діалог не може реалізуватися за всяку ціну. Від імені громадянського суспільства, я закликаю Рада ООН використовувати всі наявні у нього кошти для реагування на ситуацію в Білорусі, в тому числі розглянути питання про створення спеціальних механізмів розслідування", - резюмувала вона.
Нагадаємо, 11 листопада мінчанин Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню.
У Слідкомі Білорусі стверджували, що Бондаренко був п'яний, але за словами медика, в його організмі було нуль проміле алкоголю.
12 листопада Бондаренко помер.
Будь ласка, зачекайте...
Гай-гай. "нобель" вже давно перетворився на посміховисько. А згадайте перед тим "боба_дилпна"
І ще. Вам не важко відповісти, які книги Ви читали на цьому тижні?
У них так і написано: "Діма" замість звичного для нас "Дюма". Просто потрапило під "око" таке рідкісне видання. З цікавим перекладом.
Ще трапився Біллінгс Льорнд Хенд (Billings Learned Hand). Дещо прочитав.
А головне -- технічна література, за яку "нобелі" не "виписують, якщо ви, звісно, не "боб_дилан".
А чому Ви в мене запитуєте про номінантів на "нобеля"? Якщо окрім совкової публіцистки та "боба_дилана" нема кого номінувати, то ліпше не треба нікого. Бо "дилан" -- це також публіцистика, замотана у нібито_поезію. Але спробуйте про це сказати вголос
Хоча, судячи з того, що Ви закидаєте їй «совковість», то нічого. Ну то таке.
Billings Learned Hand, то дуже специфічна річ.
А що з технічної?
В країні, де закінчення совіцько-афганської війни переросло в переможну кампанію, це була бомба правди.
Тому поважаю Алєксієвич. І тому, що не боїться фюрерка-садиста.
А якщо є в неї помилки, то не мені за них ганити.
У всіх постсовєцькіх країнах (окрім прибалтів, які встигли "вскочити" в ЄС та НАТО) всі правлячі промосковські режими формують,комплектують "правоохоронні" системи, не тими, хто має "стояти на сторожі " закону і прав громадян, інтересів держави, а наповнюють їх злочинцями, садистами, злодіями, корупціонерами, гвалтівниками, порушниками законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріотами - обов'язково з душком "рускаго міра"(як комплектують і в росії ,бо то "еталон")
А якщо стисло відповісти на питання Чому таке діється в Україні , то ознака рельєфна лише одна: - До Ющенка (як і після нього) НІКОЛИ в парламенті України як і в Уряді не було більшості в патріотичних та проукраїнських депутатів та урядовців! І це -"заслуга" виборців. Що обирали - так і живуть. Так і охороняють їх Конституційні права та свободи. Такою будують державу і для своїх дітей!
Те, що діється в Україні - нікому розповідати чи пояснювати - не треба. І типова як для антриукраїнської влади так і такого ж начальства мєнтів "відмазка: ": "Факти не підтвердилися. Я можу з усією відповідальністю заявити, що не було встановлено жодного факту (крадіжки цінностей, віджиму майна, тортур, знущання, побиття, чи зґвалтування - що в кого - вибирайте) -типові відповіді мєнтів (співробітників міліції ,поліції, прокуратури, суддів- теж вибирайте авторів відмазок)
А от в Білорусі - "зразково- показній" савєцкой державі... , з вищим ніж в Україні та росії рівнем життя, - мало хто знав чи вірив, що міліція , ОМОН, КГБ Бацьки також мізантропи, злочинці, садисти, гвалтівники, порушники законів і прав фізичних та юридичних осіб, антипатріоти - які також і обов'язково ... з душком "рускаго міра"...
Про їх жахливу "діяльність" читайте в дописі ""Анус, піхву, рот ... У хід йшли й палиці ... Я думала, що помру": білоруска розповіла про жорстоке зґвалтування змопівцями" (додаю тут же, але -в коментарях)
https://censor.net/ru/news/3234981/anus_vlagalische_rot_v_hod_shli_dubinki_ya_dumala_chto_umru_beloruska_rasskazala_o_jestokom_iznasilovanii
Так быстрее дойдет...