Жінка стрибнула під поїзд у Київській області, але вижила завдяки своєчасній реакції машиніста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У вівторок, 2 грудня, на Тарасівському переїзді в Київській області на рейки перед поїздом кинулася 30-річна жінка. Причини її вчинку невідомі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Киев. Оперативный" у своєму Telegram-каналі.

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"2.12.2020 о 22:06 на Тарасівському переїзді (Київська область) 30-річна жителька Боярки стрибнула під поїзд, вона залишилася жива. Машиніст вчасно побачив і зрозумів, що робитиме жінка, і застосував екстрене гальмування. Її доставили в лікарню. Чому вона так зробила, поки не відомо", - сказано в повідомленні.

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Фото: Киев "Оперативный"