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Жінка стрибнула під поїзд у Київській області, але вижила завдяки своєчасній реакції машиніста. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

У вівторок, 2 грудня, на Тарасівському переїзді в Київській області на рейки перед поїздом кинулася 30-річна жінка. Причини її вчинку невідомі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Киев. Оперативный"  у своєму Telegram-каналі.

"2.12.2020 о 22:06 на Тарасівському переїзді (Київська область) 30-річна жителька Боярки стрибнула під поїзд, вона залишилася жива. Машиніст вчасно побачив і зрозумів, що робитиме жінка, і застосував екстрене гальмування. Її доставили в лікарню. Чому вона так зробила, поки не відомо", - сказано в повідомленні.

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Жінка стрибнула під поїзд у Київській області, але вижила завдяки своєчасній реакції машиніста 01
Жінка стрибнула під поїзд у Київській області, але вижила завдяки своєчасній реакції машиніста 02
Фото: Киев "Оперативный"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+23
и в чем заключается реакция машиниста торможения даже не было он начал только разго иил виильнул влево от сумашедшей?????
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04.12.2020 15:12
+19
Поїзд гальмує 800 метрів, тому до сраки той екстренний тормоз, якщо людина вже біля поїзду. Реакція машиніста це добре, але це нічого не дало!
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04.12.2020 15:31
+13
Походу электричка свернула влево или вправо чтобы уйти от ДТП
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04.12.2020 15:23
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Чем отличается простая неудачница от полной неудачницы?
Перед полной неудачницей даже поезд останавливается. Жінка стрибнула під поїзд у Київській області, але вижила завдяки своєчасній реакції машиніста - Цензор.НЕТ 3054 Жінка стрибнула під поїзд у Київській області, але вижила завдяки своєчасній реакції машиніста - Цензор.НЕТ 3656
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05.12.2020 19:49 Відповісти
Найбільше вразила не "реакція" машиніста а реакція працівника швидкої "допомоги"
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05.12.2020 20:50 Відповісти
Не задався в неї косплей Ганни Кареніної... )))
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05.12.2020 20:56 Відповісти
Розпач! Вона голосувала за Зеленського. Як він міг?
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05.12.2020 22:51 Відповісти
Або машиніст таки побачив тітку за 300 метрів, або хтось бреше... Я чесно кажучи подумав, що він їй з носака встиг заїхать Жінка стрибнула під поїзд у Київській області, але вижила завдяки своєчасній реакції машиніста - Цензор.НЕТ 4704
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06.12.2020 05:37 Відповісти
Если бы он притормозил, то она успела бы. Тут наоборот, надо было поддать газку, чтобы она перед поездом не оказалась.
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06.12.2020 14:05 Відповісти
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