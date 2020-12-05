"Ваша підтримка дає нам віру та ще більше шансів для перемоги", - українські воїни звернулися до волонтерів. ВIДЕО
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5 грудня увесь світ відзначає міжнародний День волонтера. Для України - це особливе свято, яке стало пріоритетним після початку російської агресії. Саме в 2014 році українці перед лицем небезпеки почали допомагати нашим воїнам у нерівній, здавалося б, боротьбі.
Волонтери допомагали всім: одягом, засобами захисту, автомобілями, військовим спорядженням. Тисячі тонн вантажів їхали на фронт із мирних територій України, допомога надходила з-за кордону. Завдяки спільним зусиллям український народ зумів зупинити наступ московських терористів.
Тому такий день не міг минути безслідно. Цензор.НЕТ поспілкувався на передовій з українськими захисниками (добровольцями, воїнами Збройних сил України), де вони поділилися своїми враженнями про роботу волонтерів і подякували їм за цю роботу.
Будь ласка, зачекайте...
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Я б на місці волонтерів подумала б про це.
Невже не ясно, до чого я хилю? Обов"язково треба хитровикрутити зміст коменту?
И как хорошо, что продолжительность жизни старого советского пердунства на 20 лет меньше, чем в европах - прикиньте отложить перемены на 20 лет, а жизнь у вас только одна. Одно плохо - они до сих пор размножаются.
Прав был террорист ходаковский, когда говорит, что через войну нужно пропустить все мужское население.
уже 5 років ремонтую для фронту акумулятори, чи поставляю на фронт робочі б/у по ціні металолому, тобто, коли акум своє відживе, його здадуть в лом і повернуть вкладені кошти,
тобто постачаю безкоштовно
Коли бачать вони волонтерів.
Яким вовчим зирком блимають очі їхніх тітушок і торпед,
Дрижать від бажання стопорнуть їх сутності вахтерів,
А волонтери... Вони все бачать-чують і рухають вперед.
Вони нервують і психопатять, та позичають один одному мужності,
І кожного дня таранять мури нашої самовдоволеної байдужості.
Наражаються на озлоблення і зверхність кожен Божий тудей,
Отримуючи нерозуміння та скандали від рідних людей.
Але кожен їх крок вартий тисячі озвичаєних кроків.
Кожне слово і вчинок --- сотні програмних уроків.
Це найвище сестринство , найчистіша братва,
Прозвучала за них не одна молитва,
Їх стрій не вирівняний і різномастний,
І вочевидь тому розвільно-прекрасний.
Вас здоровлю ,хвалю, під різдвяний вертепчик,
І під йолку ложу недолугий мій репчик.
СБУ выдала России очередного добровольца, воевавшего за Украину