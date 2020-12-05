"Ваша підтримка дає нам віру та ще більше шансів для перемоги", - українські воїни звернулися до волонтерів. ВIДЕО

5 грудня увесь світ відзначає міжнародний День волонтера. Для України - це особливе свято, яке стало пріоритетним після початку російської агресії. Саме в 2014 році українці перед лицем небезпеки почали допомагати нашим воїнам у нерівній, здавалося б, боротьбі.

Волонтери допомагали всім: одягом, засобами захисту, автомобілями, військовим спорядженням. Тисячі тонн вантажів їхали на фронт із мирних територій України, допомога надходила з-за кордону. Завдяки спільним зусиллям український народ зумів зупинити наступ московських терористів.

Тому такий день не міг минути безслідно. Цензор.НЕТ поспілкувався на передовій з українськими захисниками (добровольцями, воїнами Збройних сил України), де вони поділилися своїми враженнями про роботу волонтерів і подякували їм за цю роботу.

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