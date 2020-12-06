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"Усі, хто воював за свободу України, воює і загинув за неї, - слава вам", - добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українських солдатів із професійним святом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Наша армія - це гордість країни. За шість років війни з московськими окупантами хлопці зрозуміли, що ворог може напасти будь-якої миті, навіть якщо нам роками казали, що це "добрий сусід". Тому тепер вони розуміють значення слова "захисник" по-іншому. Найголовніше, що більшість тих, хто носить горду назву - боєць Збройних сил України, знає: "За Україну не потрібно вмирати, за неї треба вбивати".

Кореспондент Цензор.НЕТ побував на фронті, серед тих, хто безпосередньо захищає нашу країну від ворогів. Спеціально для нашого сайту добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українське воїнство з професійним святом.

Нам є чим пишатися.
Слава Україні!

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Топ коментарі
+50
"Все, кто воевал за свободу Украины, воюет и погиб за нее, - слава вам" - добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ поздравили украинских солдат с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 5434

..
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06.12.2020 09:04
+42
Слава Україні --- Героям Слава!
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06.12.2020 09:04
+42
"Все, кто воевал за свободу Украины, воюет и погиб за нее, - слава вам" - добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ поздравили украинских солдат с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 114
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06.12.2020 09:14
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Героям СЛАВА "Все, кто воевал за свободу Украины, воюет и погиб за нее, - слава вам" - добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ поздравили украинских солдат с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 59
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06.12.2020 09:04 Відповісти
Зі святом "зі сльозами на очах"...

-Вітаю ВСІХ -воїнів ЗСУ, Добробатів, Волонтерів, Патріотів, Зброярів та сім'ї Всіх хто на фронті і в тилу кує перемогу України!!! Вдячний демобілізованим захисникам України та їх родинам!

-Приношу сердечну вдячність та співчуття сім'ям загиблих на фронті Героїв України, сім'ям загиблих та скалічених Героїв Небесної Сотні! Велика шана ВАМ і наш низький Уклін Побратимам по Боротьбі!!

-Зневажаю і люто ненавиджу всіх, хто на на Печерських пагорбах і в тилу працює на інтереси агресорів Путіна і олігархів - на шкоду Україні і її народу. Ганьба їм та прокляття поколінь патріотів!
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06.12.2020 16:11 Відповісти
Екстрадиція побратимів на вимогу РФ підриває обороноздатність України

2 грудня затримали учасника бойових дій на сході України у складі добровольчого підрозділу батальйону імені Шейха Мансура - Руслана Акієва.

Його затримали з порушенням усіх норм: в порушення ст. 582 КПК України, без надання належних документів, які б підтверджували перебування затриманого у міжнародному розшуку Інтерполу та правомірність його затримання, яке відбулося на підставі листа Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України від 01.12.2020р., тобто, датованого за один день до затримання Руслана Акієва та листа Офісу Генерального прокурора України від 06.10.2020р., тобто, датованого раніше, ніж вказаний вище лист.

Затриманого грубо було позбавлено права на захист, у зв'язку із чим його адвокат був вимушений цілу добу їздити по м.Києву в пошуках місця знаходження, однак так і не зміг поспілкуватися із затриманим.

В подальшому було з'ясовано, що Руслана Акієва вже етаповано до Молдови з грубим порушенням КПК України, навіть без ухвали слідчого судді, без застосування тимчасового арешту, що свідчить про повне ігнорування правоохоронними органами України вимог свого й міжнародного законодавства та безпрецедентного порушення прав людини і громадянина.

Це - не перший випадок протягом цього року, коли боєць батальйону Шейха Мансура екстрадований до Молдови за спрощеною процедурою.

Така екстрадиція є порушенням норм законодавства України, зокрема - статей 588 і 589 Кримінального процесуального кодексу України, які передбачають відмову в екстрадиції у спрощеному порядку, коли є обґрунтовані підстави вважати, що екстрадиція суперечить інтересам національної безпеки України.

Зараз ми ініціюємо подання від Комітету з питань зовнішніх відносин та міжпарламентського співробітництва та Комітету національної безпеки, оборони та розвідки з направленими листами і запитами до Президента, до Міністерства закордонних справ, до СБУ і Офісу Генпрокурора - належним чином відреагувати і взяти це під свій контроль.

Я наголошую, що це - злочин проти України і підрив нашої обороноздатності.
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06.12.2020 18:59 Відповісти
ЗЕ-банді (нагадування )...

-"Українці повільно запрягають, але дуже прудко їдуть... "
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06.12.2020 19:01 Відповісти
"Все, кто воевал за свободу Украины, воюет и погиб за нее, - слава вам" - добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ поздравили украинских солдат с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 5434

..
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06.12.2020 09:04 Відповісти
Слава Україні --- Героям Слава!
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06.12.2020 09:04 Відповісти
Вечная память погибшим за Украину. Слава всем кто на передовой. И полное презрение всем тыловым крысам с большими погонами.
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06.12.2020 09:08 Відповісти
Знаете... Вот тех ребят и девчат снабженцев и логистов 27 РАБР, которіе из Сумов и других городов обеспечивали нашу батарею в 15, а особенно в 16 годах я бі на руках носил и УБД дал бі! Они нереально крутіе люди!!! Поздравляю их с єтим праздником.
Так что ві полегче с термином "тіловіе крісі" - без обеспечения тілов невозможно воевать!
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06.12.2020 23:51 Відповісти
Павло писав про "большие погони".. А в тих, хто захищає та віддає життя за свою країну, апріорі не буває "больших погон". Ті "погони" лише в хомчаків. І їм наше призирство!
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07.12.2020 11:24 Відповісти
крысы - которые обогащаются на крови наших ребят. Поэтому они и крысы.
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08.12.2020 19:28 Відповісти
Если читаете, то читайте внимательно. Акцент не на большие погоны, а на "крысы", которые сидя в кабинетах воруют.
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08.12.2020 19:31 Відповісти
"Все, кто воевал за свободу Украины, воюет и погиб за нее, - слава вам" - добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ поздравили украинских солдат с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 2650
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06.12.2020 09:11 Відповісти
Ти виклав фото з російської глибинки, чи ви настільки дурні, що вважали ми не прослідкуємо її походження
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06.12.2020 10:28 Відповісти
Шо ты там помнить можешь мокша , глядя со своих болот в Залесье ? 🙂
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06.12.2020 10:34 Відповісти
"Все, кто воевал за свободу Украины, воюет и погиб за нее, - слава вам" - добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ поздравили украинских солдат с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 114
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06.12.2020 09:14 Відповісти
Невмируща пам'ять усім, хто віддав життя за Україну, за нас.
Найщиріші співчуття родинам.

Уклін і шана.

Живим - щастя. Всупереч усьому.

А ми завжди поруч.
Тільки серце болить. І нервів вже нема. Сліз скільки виплакано за вас, хлопці.
Мусите жити. І боротися.

Прошу вас.
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06.12.2020 09:16 Відповісти
"Все, кто воевал за свободу Украины, воюет и погиб за нее, - слава вам" - добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ поздравили украинских солдат с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 5509
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06.12.2020 09:19 Відповісти
СЛАВА ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ і всім, хто допомагає Армії на передовій та в тилу!!! БУДЬТЕ ЖИВІ, РІДНЕНЬКІ!!!
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06.12.2020 09:28 Відповісти
"Все, кто воевал за свободу Украины, воюет и погиб за нее, - слава вам" - добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ поздравили украинских солдат с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 4883
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06.12.2020 09:29 Відповісти
"Все, кто воевал за свободу Украины, воюет и погиб за нее, - слава вам" - добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ поздравили украинских солдат с профессиональным праздником - Цензор.НЕТ 9815
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06.12.2020 09:29 Відповісти
Чому поздоровили "солдат"? Хто належить до "бійців", котрі поздоровили "солдатів". А матросів, сержантів, старшин, прапорщиків чому не поздоровили? А офіцерів? Забули...Чий же сьогодні празник?
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06.12.2020 09:30 Відповісти
Всі мають одне звання як і стать- ЗАХИСНИК. Слава Україні!
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06.12.2020 09:40 Відповісти
Захасник то захисник, але написано"солдатів". ЗСУ - це "солдати"? Герой Кизило ні разу не був солдатом - курсантом, тоді офіцером. Це писала дитина, яка бачить, що іде у формі: "о, мамо, солдат!"
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06.12.2020 09:53 Відповісти
не "придирайтесь" до слів.Нічого образливого у слові "солдат" немає для нормального офіцера.
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06.12.2020 10:02 Відповісти
Слово не горобець. З Днем Армії поздоровляють не солдатів, а військових, у заголовку статті так не можна писати.
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06.12.2020 10:24 Відповісти
Змісту це не міняє.Автор має право.У Вас погана манера - причепитись до слова і заспамити половину форуму.
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06.12.2020 10:44 Відповісти
Солдати- всі хто знає вагу берців,броніка,розгрузки з бк,хто любить свою зброю,як жінку,хто стоіть на межі - лицем до війни,маючи за спиною жовте колосся під синім небом...
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06.12.2020 09:49 Відповісти
Ви дуже гарно сказали. Образно. Але там заголовок статті. Не якийсь художній твір, де такі поетичні узагальнення. Солдат, наприклад, воює, рискує життям, учиться при тому і отримує звання сержанта, і що - називати його солдатом?
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06.12.2020 10:07 Відповісти
Давайте виправимо заголовок за вашими словами:

СолдатМатросСтарший солдатСтарший матросСержантський і старшинський складМолодший сержантСтаршина 2 статтіСержантСтаршина 1 статтіСтарший сержантГоловний старшинаСтаршинаГоловний корабельний старшинаСклад прапорщиків і мічманівПрапорщикМічманСтарший прапорщикСтарший мічманМолодший офіцерський складМолодший лейтенантМолодший лейтенантЛейтенантЛейтенантСтарший лейтенантСтарший лейтенантКапітанКапітан-лейтенантСтарший офіцерський складМайорКапітан 3 рангуПідполковникКапітан 2 рангуПолковникКапітан 1 рангуВищий офіцерський складГенерал-майорКонтр-адміралГенерал-лейтенантВіце-адміралГенерал-полковникАдміралГенерал армії України
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06.12.2020 10:11 Відповісти
Ось! Бачите, який довгий перелік! А поздоровили лише солдатів, а всіх у сторону! 😄 Сьогодні День Армії, День Збройних Сил України і поздоровляти треба усіх військовослужбовців, воїнів, захисників, бійців.
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06.12.2020 10:20 Відповісти
Бажаю здоров'я всім воїнам. (але попробуй майора випадково назви катітаном, він аж смикнеться).
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06.12.2020 10:41 Відповісти
А ще! Курсанти військових навчальних закладів! Вони теж у ЗСУ з першого дня навчання
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06.12.2020 10:31 Відповісти
Пані Лора -маю думку ,що кожен сержант,офіцер чи генерал пам'ятає відчуття АК на спині.....
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06.12.2020 13:18 Відповісти
Щиросердечно вітаю всіх Захисників України! Здоров"я, наснаги, мужності і божого благословення! Мій доземний уклін, тим, хто сьогодні на передовій, нехай ворожі кулі минають ваші голови і серця, повертайтесь живими!
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06.12.2020 09:32 Відповісти
Тpи самypая на зимнем ветpy
Саке pаспивают холодным
Лyчше б мы взяли поpтвейна... "Всі, хто воював за свободу України, воює і загинув за неї, - слава вам", - добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українських солдатів із професійним святом - Цензор.НЕТ 9805
"Всі, хто воював за свободу України, воює і загинув за неї, - слава вам", - добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українських солдатів із професійним святом - Цензор.НЕТ 7421
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06.12.2020 09:33 Відповісти
Ці чоловіки ламали голими руками хребти кацапській десантурі. Пам"ятаєте "заблудівшихся" баранів? Александрова з Єрофеєвим? Підсмажених "ви бурят я очєнь рад", пересувні кацапські крематорії, колонни фур "груз 200" на Ростов? Це все зробили вони, наші герої. Та це не фінал. Одного дня прапор України буде піднято на кордоні з країною-загарбником та у Криму. І зроблять це люди зі зброєю в руках, а не зелені зрадливі шмарклі. Тому що агресору треба не запопадливо в очі заглядати, вишукуючи "бажання миру", а холоднокровно наводити на нього хрестик оптичного прицілу та ліпити кулю прямо в дурного лоба. Потрібен лише достойний головнокомандувач. Козакам потрібен справжній отаман. Зі святом вас, браття!!!
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06.12.2020 09:38 Відповісти
Хай вас Бог береже, вояки!!! Миру, щастя, достатку та злагоди вам та вашим родинам! Загиблим Героям Слава та Шана їх родинам співчуття!
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06.12.2020 09:41 Відповісти
"Всі, хто воював за свободу України, воює і загинув за неї, - слава вам", - добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українських солдатів із професійним святом - Цензор.НЕТ 4977
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06.12.2020 09:47 Відповісти
БАНДЕРОВЦЫ И ОСТАЛЬНЫЕ ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С
"Всі, хто воював за свободу України, воює і загинув за неї, - слава вам", - добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українських солдатів із професійним святом - Цензор.НЕТ 519

А дебилный видосик от предателя вора-членограя вам Офис Предателя Украины выложит попозже.
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06.12.2020 09:49 Відповісти
"Всі, хто воював за свободу України, воює і загинув за неї, - слава вам", - добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українських солдатів із професійним святом - Цензор.НЕТ 823 "Всі, хто воював за свободу України, воює і загинув за неї, - слава вам", - добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українських солдатів із професійним святом - Цензор.НЕТ 2917
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06.12.2020 09:54 Відповісти
"Всі, хто воював за свободу України, воює і загинув за неї, - слава вам", - добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українських солдатів із професійним святом - Цензор.НЕТ 7171
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06.12.2020 09:59 Відповісти
"Всі, хто воював за свободу України, воює і загинув за неї, - слава вам", - добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українських солдатів із професійним святом - Цензор.НЕТ 4083
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06.12.2020 09:59 Відповісти
ВІТАЮ Всіх ..Шановні ВОЇНИ - нащадки незламних Духом захисників Добра і Правди - військовослужбовці, бійці добровольчих батальйонів - в стані Війни з агресором Росією - Вітаємо Вас з Днем Наших Збройних Сил України...
Український народ складає Вам свою шану за вірність Батьківщині, стійкість, героїзм та волю коли державні інституції НЕ в повній мірі виконують завдання Закону про Оборону України - Ми Громадяни України з Вами …
Бажаємо Вам ПЕРЕМОГИ , повернутися Живими і неушкодженими, Здоров'я , Божих благословень Вам і Вашим Родинам
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06.12.2020 10:00 Відповісти
"Всі, хто воював за свободу України, воює і загинув за неї, - слава вам", - добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українських солдатів із професійним святом - Цензор.НЕТ 5347
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06.12.2020 10:01 Відповісти
https://www.facebook.com/100014040378932/videos/848290802315591
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06.12.2020 11:14 Відповісти
Слава Нації, смерть ворогам!
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06.12.2020 10:01 Відповісти
Героям слава!
"Всі, хто воював за свободу України, воює і загинув за неї, - слава вам", - добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українських солдатів із професійним святом - Цензор.НЕТ 8611
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06.12.2020 10:06 Відповісти
У поліцаїв свято літом 4 липня, як у день бариг від торгівлі, а в ЗСУ в зимку місять сніг і грязюку.
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06.12.2020 10:27 Відповісти
Героям слава!"Всі, хто воював за свободу України, воює і загинув за неї, - слава вам", - добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українських солдатів із професійним святом - Цензор.НЕТ 9773
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06.12.2020 11:24 Відповісти
Зворушливе вітання від сина воїна
https://youtu.be/QaUBRG7uY4U
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06.12.2020 11:56 Відповісти
Дякую Вам. Зворушливо. Дуже.......
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06.12.2020 12:39 Відповісти
Всецело присоединяюсь! Убеждён, что скоро Украина обретёт независимость!
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06.12.2020 15:55 Відповісти
Аналог Донбасса это Косово. Но в том случае украинцы за независимость Косово. Что-то не сходится.
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06.12.2020 17:01 Відповісти
В корне не согласен. В Украине никогда не было конфликта на этническом уровне, допустим между русскими и украинцами, так что - Донбас - это российская агрессия в чистом виде.
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06.12.2020 17:38 Відповісти
А как же международное право, границы которые нельзя менять?
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06.12.2020 17:54 Відповісти
Этот вопрос - к кремлёвским преступникам, но не ко мне.
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06.12.2020 22:19 Відповісти
Слава Українським воїнам
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06.12.2020 19:15 Відповісти
Приєднуюсь!
Слава Українській Армії! Хай береже Господь всіх, хто любить, захищає та боронить Україну, і на фронті і в тилу!
Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали голівоньки Ваші!
Все буде УКРАЇНА !! Будьмо!
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07.12.2020 11:21 Відповісти
Без Вас, хлопці, не було б і нас, не було б України !!
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07.12.2020 11:26 Відповісти
 
 