"Усі, хто воював за свободу України, воює і загинув за неї, - слава вам", - добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українських солдатів із професійним святом. ВIДЕО

Наша армія - це гордість країни. За шість років війни з московськими окупантами хлопці зрозуміли, що ворог може напасти будь-якої миті, навіть якщо нам роками казали, що це "добрий сусід". Тому тепер вони розуміють значення слова "захисник" по-іншому. Найголовніше, що більшість тих, хто носить горду назву - боєць Збройних сил України, знає: "За Україну не потрібно вмирати, за неї треба вбивати".

Кореспондент Цензор.НЕТ побував на фронті, серед тих, хто безпосередньо захищає нашу країну від ворогів. Спеціально для нашого сайту добровольці, волонтери та бійці ЗСУ привітали українське воїнство з професійним святом.

Нам є чим пишатися.

Слава Україні!

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також: У зоні ООС на Луганщині військовослужбовців нагородили "Козацьким хрестом", - Міноборони. ФОТОрепортаж