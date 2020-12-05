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волонтери (1209) Наєв (333)

Наєв привітав українських волонтерів: Завдяки вам ЗСУ відродилися і стали сильнішими. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у Міжнародний день волонтера, який відзначають у світі 5 грудня, висловив слова подяки українським волонтерам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ОС ЗСУ.

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5 грудня увесь світ відзначає Міжнародний день волонтера. Для України - це особливе свято, яке стало пріоритетним після початку російської агресії. Саме у 2014 році українці перед лицем небезпеки почали допомагати нашим воїнам у нерівній, здавалося б, боротьбі.

Волонтери допомагали всім: одягом, засобами захисту, автомобілями, військовим спорядженням. Тисячі тонн вантажів їхали на фронт із мирних територій України, допомога надходила з-за кордону. Завдяки спільним зусиллям український народ зумів зупинити наступ московських терористів.
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Топ коментарі
+18
вся Украина стала волонтерами в 2014 году,такого не ожидал не кто и конечно индейцы Украины вместе со всеми - спасибо ВОЛОНТЕРАМ, которые этим занимаются ,на постоянной основе
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05.12.2020 10:03
+14
Наев поздравил украинских волонтеров: Благодаря вам ВСУ возродились и стали сильнее - Цензор.НЕТ 3544
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05.12.2020 10:08
+10
Весь смысл волонтерства свелся бы к нулю, если бы у нас не было таких парней, как Сергей Наев и ему подобных. Если бы не они, над ВР давно бы уже аквафреш болтался, а мертвечук президентом был. А клован со своим кварталом на корпоративах у пуйловских уродов мудями на рояле бренчал.
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05.12.2020 10:02
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Весь смысл волонтерства свелся бы к нулю, если бы у нас не было таких парней, как Сергей Наев и ему подобных. Если бы не они, над ВР давно бы уже аквафреш болтался, а мертвечук президентом был. А клован со своим кварталом на корпоративах у пуйловских уродов мудями на рояле бренчал.
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05.12.2020 10:02 Відповісти
вся Украина стала волонтерами в 2014 году,такого не ожидал не кто и конечно индейцы Украины вместе со всеми - спасибо ВОЛОНТЕРАМ, которые этим занимаются ,на постоянной основе
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05.12.2020 10:03 Відповісти
Индейцы Украины- это сила. Даже на Цензоре.
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05.12.2020 10:11 Відповісти
так)))
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05.12.2020 10:12 Відповісти
А благодаря лохам шуты прессуют волонтеров и деморализуют армию.. Почти как в пословице " Свой дурак хуже врага"
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05.12.2020 10:06 Відповісти
де мій коментар
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05.12.2020 10:58 Відповісти
Загубив? Спитай у адміна, може щось не те набазікав
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05.12.2020 11:22 Відповісти
цікаво що твоє базікання для адміна нормальне...
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05.12.2020 15:44 Відповісти
У тебя есть претензии к моим комментариям? Ну так расскажи какие. Или иди, адрес знаешь?
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05.12.2020 15:53 Відповісти
При чому тут мої претензії..Ти з дуба впав?
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05.12.2020 16:28 Відповісти
Похоже, тебя как в детстве уронили, ты так и не поднимался. Це хто намалював
"цікаво що твоє базікання для адміна нормальне" ?
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05.12.2020 17:47 Відповісти
Слухай дурік.Я спитав де мій комент,під своїм коментом,який стосувався цього клоуна із сої: https://www.youtube.com/watch?v=C9mDluJ4meQ
до тебе питань нема,ти порожнє місце...
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05.12.2020 19:05 Відповісти
А теперь слушай сюда, не пустое ты , а отхожее место. Ты перед тем, как на форум прихилять, зеньки не заливай.. Или похмелись, ханыж. Может тогда начнешь по клавишам попадать и писать свое дерьмо по адресу.
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05.12.2020 19:34 Відповісти
Наєв привітав українських волонтерів: Завдяки вам ЗСУ відродилися і стали сильнішими - Цензор.НЕТ 6282
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05.12.2020 19:43 Відповісти
Наев поздравил украинских волонтеров: Благодаря вам ВСУ возродились и стали сильнее - Цензор.НЕТ 3544
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05.12.2020 10:08 Відповісти
Більшість волонтерів як чорт ладану цурається політики- і вірно роблять, коменти тому підтвердження.
Зі святом Вас!
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05.12.2020 10:13 Відповісти



Sofiya Fedyna

@ukrainesinger

·11 мин

Волонтерку Оксану Корчинську на день волонтера НЕ ВПУСТИЛИ на урочистості до дня волонтера в Ірпінський центр для ампутантів, який вона і заснувала... Бо вона відмовилася від нагороди #потерпілого і Хомчака...
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05.12.2020 12:00 Відповісти
мабуть взнали, що чоловік допомогав "нашистам" суркова виховувати бойовіків для боротьби з "кольоровими" революціями?
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05.12.2020 12:08 Відповісти
з тобою разом доломогав?
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05.12.2020 12:14 Відповісти
Про Дмитра Корчинського відомо, що був провокатором, залучав хлопців в УНА УНСО, а потім здавав їх міліції. Читала його книгу, де він паплюжив наших добровольців на стороні молдаван у війні з росіянами.
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05.12.2020 15:12 Відповісти
Добровольці з УНА-УНСО захищали Українців Придністрянщини - корінних жителів краю, на їх споконвічних українських територіях Лівобережжя Дністра. Д. Корчинський складна і з протиріччями постать, достовірніше послухати Ігора ("Тополя").
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05.12.2020 19:31 Відповісти
а лампасники пробовали не воровать?
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05.12.2020 10:24 Відповісти
У хомчака запитай, але йому не до тебе.
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05.12.2020 10:29 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Наєв привітав українських волонтерів: Завдяки вам ЗСУ відродилися і стали сильнішими - Цензор.НЕТ 9454
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05.12.2020 10:51 Відповісти
Наєв привітав українських волонтерів: Завдяки вам ЗСУ відродилися і стали сильнішими - Цензор.НЕТ 9918
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05.12.2020 10:54 Відповісти
Наєв привітав українських волонтерів: Завдяки вам ЗСУ відродилися і стали сильнішими - Цензор.НЕТ 3636
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05.12.2020 12:05 Відповісти
Святая правда! Подписываюсь под каждым словом НАЕВА и всех комментаторов, которые с благодарностью и гордостью отзываются о наших земных Ангелах-Хранителях- волонтерах! Именно с волонтеров-"мурашек" началось вещевое обеспечение нашей Армии, снабжение продуктами питания, обувкой, маскировочными сетками, халатами- кикиморами. Да какую сферу не возьми, везде без волонтеров с 2014 года было просто невозможно при пустой казне. Слава им и хвала!!!
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05.12.2020 12:25 Відповісти
Так, усі ми були волонтерами, допомагали і на Майдан, і на Армію, тільки не все попадало за призначенням. Останнього разу ледве дотягла три сумки продуктів на Майдан, на пасху, а потім з'ясувалося, що віддала сепаратистам, які зайняли палатку під червоно-чорним стягом... Купила 5 армійських облігацій, але не схотіла через три роки забрати гроші. Все для наших захисників. Моя сім'я й зараз допомагає пораненим, а також відсилає щомісяця в благодійний фонд. Дай Боже здоров'я і успіхів нашим воїнам, волонтерам і благодійникам.
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05.12.2020 15:02 Відповісти
Ну вот у нас такой говнокомадовач, который не беспокоится совсем о своей армии, и тогда приходится всё это делать волонтёрам. Спасибо им большое за это, за заботу, за доброту!
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05.12.2020 15:52 Відповісти
 
 