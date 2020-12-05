Наєв привітав українських волонтерів: Завдяки вам ЗСУ відродилися і стали сильнішими. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв у Міжнародний день волонтера, який відзначають у світі 5 грудня, висловив слова подяки українським волонтерам.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ОС ЗСУ.
5 грудня увесь світ відзначає Міжнародний день волонтера. Для України - це особливе свято, яке стало пріоритетним після початку російської агресії. Саме у 2014 році українці перед лицем небезпеки почали допомагати нашим воїнам у нерівній, здавалося б, боротьбі.
Волонтери допомагали всім: одягом, засобами захисту, автомобілями, військовим спорядженням. Тисячі тонн вантажів їхали на фронт із мирних територій України, допомога надходила з-за кордону. Завдяки спільним зусиллям український народ зумів зупинити наступ московських терористів.
Будь ласка, зачекайте...
"цікаво що твоє базікання для адміна нормальне" ?
до тебе питань нема,ти порожнє місце...
Зі святом Вас!
Sofiya Fedyna
@ukrainesinger
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Волонтерку Оксану Корчинську на день волонтера НЕ ВПУСТИЛИ на урочистості до дня волонтера в Ірпінський центр для ампутантів, який вона і заснувала... Бо вона відмовилася від нагороди #потерпілого і Хомчака...