Фабрика під Києвом виготовляла ялинкові кульки з логотипом армії РФ. Після резонансу тираж знищили. ВIДЕО
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Клавдіївська фабрика на Київщині запустила у виробництво ялинкові прикраси з логотипом армії Росії, однак про це дізналися гості, які приїхали на екскурсію. Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
Про це у фейсбуці повідомив екскурсовод Сергій Савченко, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, зайшовши під час екскурсії в цех, на невідвідуванні якого наполягав місцевий екскурсовод, гості побачили коробки з біло-червоними кулями. На них чітко проступала зірка і напис: "Армія РФ".
Коли розкладений товар почали знімати, оператора запитали: "Хто вам дозволив тут фотографувати". Зйомку, за словами Савченка, силоміць намагалися завершити.
Водночас адміністрація фабрики навіть і не приховує, що співпрацює із Росією.
"Історично склалося так, що одним із ринків збуту продукції була Російська Федерація. Через коротку сезонність бізнесу і в боротьбі за ринок із китайськими виробниками за останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку. Частину річної продукції фабрика поставляла до Росії, замовлення розміщувалися через CRM-систему, що дозволяло максимально оптимізувати і прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів", - йдеться в повідомленні Павла Гукасова, яке поширила у фейсбуці пресслужба підприємства.
Водночас на фабриці заявили, що тираж вже ліквідували і в майбутньому всі замовлення проходитимуть етичний контроль. Керівник підприємства просить вибачення і поділяє обурення громадськості.
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