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Фабрика під Києвом виготовляла ялинкові кульки з логотипом армії РФ. Після резонансу тираж знищили. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Клавдіївська фабрика на Київщині запустила у виробництво ялинкові прикраси з логотипом армії Росії, однак про це дізналися гості, які приїхали на екскурсію. Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Про це у фейсбуці повідомив екскурсовод Сергій Савченко, передає Цензор.НЕТ.

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Зокрема, зайшовши під час екскурсії в цех, на невідвідуванні якого наполягав місцевий екскурсовод, гості побачили коробки з біло-червоними кулями. На них чітко проступала зірка і напис: "Армія РФ".

Коли розкладений товар почали знімати, оператора запитали: "Хто вам дозволив тут фотографувати". Зйомку, за словами Савченка, силоміць намагалися завершити.

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Водночас адміністрація фабрики навіть і не приховує, що співпрацює із Росією.

"Історично склалося так, що одним із ринків збуту продукції була Російська Федерація. Через коротку сезонність бізнесу і в боротьбі за ринок із китайськими виробниками за останні шість років фабрика не змогла повністю відмовитися від російського ринку. Частину річної продукції фабрика поставляла до Росії, замовлення розміщувалися через CRM-систему, що дозволяло максимально оптимізувати і прискорити виконання замовлень в умовах стислих термінів", - йдеться в повідомленні Павла Гукасова, яке поширила у фейсбуці пресслужба підприємства.

Водночас на фабриці заявили, що тираж вже ліквідували і в майбутньому всі замовлення проходитимуть етичний контроль. Керівник підприємства просить вибачення і поділяє обурення громадськості.

Фабрика під Києвом виготовляла ялинкові кульки з логотипом армії РФ. Після резонансу тираж знищили 01
Фабрика під Києвом виготовляла ялинкові кульки з логотипом армії РФ. Після резонансу тираж знищили 02
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Топ коментарі
+63
Зелений скаже "Какая разница".
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05.12.2020 13:29
+50
Фабрика под Киевом производила елочные шары с логотипом армии РФ. После резонанса тираж уничтожили - Цензор.НЕТ 6491
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05.12.2020 14:02
+43
Які ж ви паскуди...Вбивають Ваших же сусідів,знайомих...Продажнії хахли ви є...
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05.12.2020 13:34
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Пля, не нужно отмазывать карлика. Торговать придется, экономики были завязаны как сиамские близнецы. Но производить фетиш для убийц?
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05.12.2020 20:06 Відповісти
Деньги не пахнут. Им хоть звезды рисовать, хоть кресты - один хрен. А ведь у кого то из этих "рисовальщиц" сын мог воевать на донбасе.
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05.12.2020 16:20 Відповісти
если бы сын воевал на Донбассе, то ета рисовальщица плюнула бы в харю етому директору фабрики
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05.12.2020 16:25 Відповісти
Ну і що? Це що "велика"новина ? Це квіточки... на жаль ! В нас багато заводів працюють на військову промисловість РФ ! Хто відкрито- хто таємно... І що ? В нас що є служба безпеки України ? Скоріше РФ ! ! В нас зараз на кожному кутку зрада гірша ніж за часів януковича . Всі його представники злочинної сім'ї повернулись до влади . Дійшло до того, що можна красти "по закону" !!!! Кради мільйони , заплати 1000євро і все ГУД ! Повна Деградація Розуму і моралі! От дожили ...
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05.12.2020 16:31 Відповісти
Бред, они же их не в Украине продавали! Так надо запретить любой экспорт в Россию и сидеть с голой жопой, зато с гордостью за страну!
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05.12.2020 17:07 Відповісти
Ну чего, можно на на шарах написать " Боже береги Америку".
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05.12.2020 17:36 Відповісти
а чуть пониже Америки написать - путлер куйло!!!!
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05.12.2020 17:39 Відповісти
запаренный, это сразу было понятно что у тебя никакой гордости не за что нету..... ты бы вообще все путлеру продал и сидел бы не с голой ж.пой зато с балалайкой и с бутылкой гжелки.... вата ты позорная. в АТО тебе прбывать надо!
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05.12.2020 17:45 Відповісти
Торговець суверенітетом та державністю. Гнида. Щоби дійшло до цього хохляцького куркуля, треба всі кульки з логотипами армії рф, яка вже вбила 13 тисяч українських громадян в Донбасі, запхати йому в горлянку.
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06.12.2020 00:15 Відповісти
Сжеч нахер вместе с фабрикой
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06.12.2020 03:01 Відповісти
Гарна робота патріотів України і презент на свято ЗСУ
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06.12.2020 11:05 Відповісти
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