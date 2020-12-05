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Виявлено схованку з гранатометами та вибухівкою на Донеччині. ВIДЕО

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Виявлено схованку з гранатометами та вибухівкою на Донеччині. ВIДЕО

Під час огляду однієї зі зруйнованих будівель фермерського господарства на околиці населеного пункту Пільне в Донецькій області правоохоронці виявили замасковану схованку з боєприпасами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Державної прикордонної служби.

Наголошується, що піротехнічна група ДСНС вилучила для утилізації 3 гранатомети, 12 бойових гранат, тротилові шашки, порохові заряди, 480 набоїв різних калібрів та інші вибухонебезпечні предмети.

За цим фактом у Національну поліцію направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Наразі тривають заходи зі встановлення причетних до кримінального злочину осіб.

Виявлено схованку з гранатометами та вибухівкою на Донеччині 01
Виявлено схованку з гранатометами та вибухівкою на Донеччині 02
Виявлено схованку з гранатометами та вибухівкою на Донеччині 03
Виявлено схованку з гранатометами та вибухівкою на Донеччині 04

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щаз татаров вам про загрозы его жыттю от антиукраинских элементов повидайе...
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05.12.2020 16:26 Відповісти
Шкода. Може, воно для ОП призначалося....
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06.12.2020 03:55 Відповісти
 
 