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іграшки (14) Київська область (3136) росія (47340)

Ветерани АТО приїхали на фабрику під Києвом, де робили іграшки з логотипом армії РФ: "Ви знали, що це буде п#здець". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Ветерани АТО відвідали фабрику ялинкових іграшок під Києвом, яка виробляла кулі з логотипом армії РФ, щоб поспілкуватися з керівництвом. Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 360.

Учасники АТО зажадали від власника компанії показати утилізовані іграшки та контракти.

Власник фабрики розповів, що дійсно у нього є контракт з Росією, але це не заборонено законом.

"Це морально не дуже красиво, але краще я звідти заберу гроші і тут буду платити податки, понад мільйон у бюджет", - сказав директор.

"А я так не вважаю ... Я кинув роботу і пішов воювати", - відповів йому військовий.

"Що хочете, те й робіть. Паліть мене, бийте, що хочете, вляпався", - сказав господар і попросив дочекатися поліції, оскільки до нього прийшло дуже багато людей для нього одного.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фабрика під Києвом виготовляла ялинкові кульки з логотипом армії РФ. Після резонансу тираж знищили. ВIДЕО

На фабрику приїхала поліція. Пізніше з'явився представник СБУ. Наразі правоохоронці проводять огляд приміщення.
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Топ коментарі
+95
Кому война, а кому мать родная, как к примеру Зеленскому, "Слугам народа" и прочей антиукраиской швали.
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05.12.2020 16:24
+66
понятно, что РФ разместила этот заказ для того что бы унизить украинцев - деньги не причем.
Дешевле было бы в Китае...
И да, благодаря козлам на этой фабрике у РФ все получилось...
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05.12.2020 16:29
+41
"Это морально не очень красиво, но лучше я оттуда заберу деньги и тут буду платить налоги, больше миллиона в бюджет",

==============
от гнида,як смаженим засмерділо так зразу за мораль згадав А коли контракти з московитами підписував в голові тільки $$$ було? Ветераны АТО приехали на фабрику под Киевом, где делали игрушки с логотипом армии РФ: "Вы знали, что это будет п#здец" - Цензор.НЕТ 1114 До приїзду поліцаїв треба було його з вікна запустити.
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05.12.2020 16:29
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Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется. Путин Шефиру внял и рынок открылся досрочно / Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера"/ Украина (Коломойский) закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. / Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ. / Украинская таможня: Товарооборот с Россией вырос за полгода. 2 сентября 2020 /Отчет российской фирмы, ранее частично принадлежавшей Зеленскому: убытки сократили, хотят увеличить продажи /Рада не может наказать Медведчука за поставки горючего в оккупированный Крым.
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05.12.2020 20:09 Відповісти
За эти шарики работяги мороженое детям покупают.
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05.12.2020 20:09 Відповісти
Нехай дружин своїх на панель виставлять, буде і на морозиво, і на шампанське навіть.
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05.12.2020 20:44 Відповісти
Шарики там ручной работы)
Как раз жены их и разрисовывают)
И из за того что они разрисованные в ручную, цена у них выше чем у китайских) и у нас их к сожалению не покупают
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05.12.2020 21:46 Відповісти
Зараз розплачуся. Як мені жалко сєпарів, які торгують на крові...
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05.12.2020 22:09 Відповісти
Не нужно плакать)
Просто это больше похоже на заказуху) директор берет такой стремный заказ, посетители "случайно" заходят в помещение куда вход запрещен и где случайно лежат эти игрушки)))
То что директор мудак, это и так понятно) видно сильно деньги нужны были)
Но самое интересное, работников, которые расписывают игрушки, рисунок похоже не смущал
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05.12.2020 22:39 Відповісти
Есть работяги, покупающие мороженное детям на награбленное, украденное, отжатое. Понять и простить?
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05.12.2020 21:37 Відповісти
ну не в рашці ж купляють, а в Україні. ах, складно все. реально кульки не є зброєю. а так люди без роботи залишитись можуть і у бюджет не буде надходження.
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07.12.2020 05:08 Відповісти
Дно.
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05.12.2020 20:20 Відповісти
Больше на рэкет под благовидным предлогом смахивает. Есть более серьёзные рыбы, которые миллионы $ на торговле с россией зарабатывают. Но туда ссыкотно соваться.
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05.12.2020 20:29 Відповісти
Странно как-то елочные игрушки нельзя, а вагоны (на которых в том числе и танки возят) очень даже можно агрессору продавать. И никакие ветераны не приходят.

Украина выиграла поданную в ВТО апелляцию по делу о запрете экспорта украинских вагонов в РФ
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05.12.2020 20:37 Відповісти
Какая разница, скажет презик, и еще БАСТ колорадских назовет развлекать...
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05.12.2020 20:57 Відповісти
В нього "дуже нервовий стан"все таки стратегічне виробництво,а в хлопців з окопів що бачили кров і смерть,що були щодня під смертю то так-легка ейфорія після його контрактів з ворогом.От кнуряка!
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05.12.2020 21:11 Відповісти
Смотря какие шарики."ВС России" цэ занадто.
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06.12.2020 01:17 Відповісти
Чому ветерани ато не приїздять до медведчуков, лукашів, шуфричів? Сцикотно? Чи вєтєраньі ненастоящие?
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05.12.2020 21:55 Відповісти
Парасюк з семенченко приїздили? - там же торговлянакрови..
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05.12.2020 21:57 Відповісти
сам то д о когось їздив?
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06.12.2020 02:12 Відповісти
у него с мовой всё в порядке, что они к нему ...
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05.12.2020 22:00 Відповісти
Сталіна на них нема. А для таких треба.
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05.12.2020 22:39 Відповісти
Чому ми не можемо зробити як країни Балтії, просто не давати громодянство малороської сволоті??
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05.12.2020 23:53 Відповісти
ты про тех кто приедет из России за гражданством?
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06.12.2020 23:58 Відповісти
на те ця війна з рашкою і зветься гібридна. тут всі засоби мають бути задіяні. не тільки військові, а також інформаційні, економічні, правові, дипломатичні і т.д. тобто якщо продавати мокшам авіаційні двинуни чи інші комплектуючі впк неприпустимо, то чому б не продати щось інше, наприклад, ці новорічні іграшки. як не як, це ж надходження валюти в країну, зарплата працівникам, податки в бюджет... ясно шо мокші потім розтрублять по всім каналам, щоб нас принизити. але на це має бути наша потужна інформаційна відповідь. результатом якої має стати невдоволення в кремлі торгівлею з нами. нехай там собі гризуться за поребриком. )
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06.12.2020 00:21 Відповісти
Где то даже жаль директора стало. Ему людей нужно кормить, поэтому как не крути, но контракты с Россией все равно будут. Просто нужно было безголовому директору различать контракты, раз уж заговорил о налогах в украинский бюджет. Одно дело выполнять какие то гражданские контракты для России (если уж нет возможности заменить их внутренними или западными контрактами) и совсем другое дело выполнять заказы МО страны-оккупанта.
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06.12.2020 03:27 Відповісти
Производителю ёлочных игрушек нужно вникать в такие тонкости?! Что, кацапсины потом этими игрушками наших бойцов закидают или в мины их переделают? Что за бред, либо закрывайте полностью торговлю, либо не мешайте людям зарабатывать (за исключением позиций, которые РЕАЛЬНО могут быть использованы вооруженными силами).
Кстати говоря, для чего Украина через ВТО оспаривала эмбарго на поставку вагонов в кацапию? А ведь вагоны, в отличие от игрушек, могут реально повысить боевую готовность армии РФ. Потому как и личный состав там можно перевозить, и технику на платформах, и топливо в цистернах. А тут кацапы сами отказались, а мы с кожи вон лезем, требуем разрешения на продажу. И что-то ветеранов АТО не было с протестами
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06.12.2020 06:01 Відповісти
А інші не замовляли. А тут рузькій солдат бачіть,що не всі українці бандерівці,наприклад десь під Києвом ******* рузьку армію і створюють їй свято. Чудова робота розвідки,затрати невеликі і шарики є.
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06.12.2020 15:57 Відповісти
Директор фабрики, главбух и начальник коммерческого отдела ну никак не могли не знать, что заказ от армии-агрессора и прочих контор московии. Короче, полфабрики - чисто твари. Вот их, я думаю, было бы уместно поставить с плакатами "Я зрадлива жадібна тварюка" под елкой на Софиевской площади. Ну, это чтобы не вешать их на саму елку. Не осквернять, так сказать, священное дерево. А вообще пора уже заменить елки на смереки. Москали исторически на смереках лучше смотрятся. Эстетичней, что ли...
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06.12.2020 09:03 Відповісти
Ветеранам потрібно спочатку не під фабрику ялинкових прикрас поїхати, а під ОПУ і Укроборонпром, де в одних кроти ворога завелись і головнокомандувачі здають ворогу території, а Укроборонпром не виконав ЖОДНОЇ програми озброєнь. Якщо ЗСУ змирилось з кротами в штабах і мерзотою, яка не виконала програми озброєнь, то вони такіж мерзенні як і тупорила влада України!
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06.12.2020 09:19 Відповісти
Ветерани АТО приїхали на фабрику під Києвом, де робили іграшки з логотипом армії РФ: "Ви знали, що це буде п#здець" - Цензор.НЕТ 43
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06.12.2020 09:49 Відповісти
Кацапы заказывают игрушки с логотипом своей армии на территории Украины. Молодцы. Кацапские предприниматели воюют всеми методами. А что для всу сделали украинские бизнесмены Украина на территории росеи??? А ничего)))
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06.12.2020 10:00 Відповісти
Ждем сообщений.
Украина выиграла поданную в ВТО аппеляцию по делу о запрете экспорта украинских джавелинов в рф
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06.12.2020 11:10 Відповісти
кому объяснять, если малоросс на троне.
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06.12.2020 11:38 Відповісти
"Какая разница, чей логотип, лишь бы люди хорошо встретили Новый Год!" (c)
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06.12.2020 13:59 Відповісти
така реальність.
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07.12.2020 05:11 Відповісти
Таких сук треба палити живцем.
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06.12.2020 14:08 Відповісти
Все ватное дерьмо под прокси сползлось.
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06.12.2020 15:13 Відповісти
"Разрешено всё, что не запрещено законом". Любые действия, которые идут вразрез с этой истиной ведёт к хаосу и к "своей правде" (что и происходит в стране не первый год). А на мораль давить- это типичный совок. Моральная сторона вопроса, вообще, у каждого своя. Поэтому нужно или законы соответствующие вводить, или согласится с "гибридностью" этой войны и закрывать глаза на подобное. Всё другое детский сад и плевание против ветра.
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06.12.2020 16:09 Відповісти
А на Мотор-сич они не заходили? К пете не заходили - по поводу того, что он аккумуляторы для крымского моста продавал... что он по сей день с мертвечуком торгует российским сжиженным газом? К фирташу - по поводу заводов в Крыму ветераны АТО не забыли заглянуть ? А то какие-то ёлочно-игрушечные ветераны АТО получаются. Нашли, б**ть самых великих и ужасных врагов народа!

ПыСы: Цензор.НЕТ ! 360 - говно источник. Не ссылайся на него - не треяй лица.
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06.12.2020 16:59 Відповісти
😀
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06.12.2020 19:35 Відповісти
там по контракту производство всего 75 (!!!!!) шаров....не 75 тысяч, а 75 штук. Это суч..ш обеднеет сильно если откажется от их производства???
Просто он очень дружен с РФ и там у него есть такая же компания оформленая в мосвке...и по Г+Г об этом показывали....СБУУУУ аууууу.
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06.12.2020 17:23 Відповісти
значить тролять українців. якщо реально лише 5 штук, то це кістка собаці.
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07.12.2020 05:13 Відповісти
Побили бы хоть. Что за детский сад.
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06.12.2020 19:31 Відповісти
*****, он, что, не знал, что только 3-и года после начала войны можно конфетками торговать ?
ну и потом кацапскую нефть качать до скончания времен
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06.12.2020 20:33 Відповісти
ПРОСТО НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭТОЙ ФИРМЫ И ПОД КОНТРОЛЬ ВЕТЕРАНОВ АТО !!!
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06.12.2020 22:20 Відповісти
я хз, конфликт вокруг стеклянных шариков, мелочный бред какой то...
да, с врагом торговать нельзя (хоть и во время временного перемирия), но и откуда такая уверенность что эти шарики заказали "плохие" русские, может это Навальный и оппозиция купили шарики из незалежной Украины...
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06.12.2020 23:10 Відповісти
Медальки за оккупацию крыма там же клепали?
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07.12.2020 01:28 Відповісти
Я бы не делал такие игрушки , даже за милион доларов!!!!
НО!!!!! КАК вам Кива ,Медвечук,судьи прокуроры,таможеники- ГОСУДАРСТВО ТЫ ГДЕ?????
ГДЕ СПЕЦ. СЛУЖБЫ, где контр .Разедка? ВЫ ВАЩЕ ЕСТЬ?????
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07.12.2020 08:08 Відповісти
нужно официально законодательно кацапский флаг, герб, логотипы козлячей армии, логотипы гундяйской секты и прочее мракобесие прировнять к символике террористических организаций.
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07.12.2020 11:40 Відповісти
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