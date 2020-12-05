Ветерани АТО приїхали на фабрику під Києвом, де робили іграшки з логотипом армії РФ: "Ви знали, що це буде п#здець". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Ветерани АТО відвідали фабрику ялинкових іграшок під Києвом, яка виробляла кулі з логотипом армії РФ, щоб поспілкуватися з керівництвом. Увага! На відео присутня ненормативна лексика.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 360.
Учасники АТО зажадали від власника компанії показати утилізовані іграшки та контракти.
Власник фабрики розповів, що дійсно у нього є контракт з Росією, але це не заборонено законом.
"Це морально не дуже красиво, але краще я звідти заберу гроші і тут буду платити податки, понад мільйон у бюджет", - сказав директор.
"А я так не вважаю ... Я кинув роботу і пішов воювати", - відповів йому військовий.
"Що хочете, те й робіть. Паліть мене, бийте, що хочете, вляпався", - сказав господар і попросив дочекатися поліції, оскільки до нього прийшло дуже багато людей для нього одного.
На фабрику приїхала поліція. Пізніше з'явився представник СБУ. Наразі правоохоронці проводять огляд приміщення.
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Как раз жены их и разрисовывают)
И из за того что они разрисованные в ручную, цена у них выше чем у китайских) и у нас их к сожалению не покупают
Просто это больше похоже на заказуху) директор берет такой стремный заказ, посетители "случайно" заходят в помещение куда вход запрещен и где случайно лежат эти игрушки)))
То что директор мудак, это и так понятно) видно сильно деньги нужны были)
Но самое интересное, работников, которые расписывают игрушки, рисунок похоже не смущал
Украина выиграла поданную в ВТО апелляцию по делу о запрете экспорта украинских вагонов в РФ
Кстати говоря, для чего Украина через ВТО оспаривала эмбарго на поставку вагонов в кацапию? А ведь вагоны, в отличие от игрушек, могут реально повысить боевую готовность армии РФ. Потому как и личный состав там можно перевозить, и технику на платформах, и топливо в цистернах. А тут кацапы сами отказались, а мы с кожи вон лезем, требуем разрешения на продажу. И что-то ветеранов АТО не было с протестами
Украина выиграла поданную в ВТО аппеляцию по делу о запрете экспорта украинских джавелинов в рф
ПыСы: Цензор.НЕТ ! 360 - говно источник. Не ссылайся на него - не треяй лица.
Просто он очень дружен с РФ и там у него есть такая же компания оформленая в мосвке...и по Г+Г об этом показывали....СБУУУУ аууууу.
ну и потом кацапскую нефть качать до скончания времен
да, с врагом торговать нельзя (хоть и во время временного перемирия), но и откуда такая уверенность что эти шарики заказали "плохие" русские, может это Навальный и оппозиция купили шарики из незалежной Украины...
НО!!!!! КАК вам Кива ,Медвечук,судьи прокуроры,таможеники- ГОСУДАРСТВО ТЫ ГДЕ?????
ГДЕ СПЕЦ. СЛУЖБЫ, где контр .Разедка? ВЫ ВАЩЕ ЕСТЬ?????