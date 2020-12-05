Ветерани АТО приїхали на фабрику під Києвом, де робили іграшки з логотипом армії РФ: "Ви знали, що це буде п#здець". ВIДЕО

Ветерани АТО відвідали фабрику ялинкових іграшок під Києвом, яка виробляла кулі з логотипом армії РФ, щоб поспілкуватися з керівництвом. Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 360.

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Учасники АТО зажадали від власника компанії показати утилізовані іграшки та контракти.

Власник фабрики розповів, що дійсно у нього є контракт з Росією, але це не заборонено законом.

"Це морально не дуже красиво, але краще я звідти заберу гроші і тут буду платити податки, понад мільйон у бюджет", - сказав директор.

"А я так не вважаю ... Я кинув роботу і пішов воювати", - відповів йому військовий.

"Що хочете, те й робіть. Паліть мене, бийте, що хочете, вляпався", - сказав господар і попросив дочекатися поліції, оскільки до нього прийшло дуже багато людей для нього одного.

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На фабрику приїхала поліція. Пізніше з'явився представник СБУ. Наразі правоохоронці проводять огляд приміщення.